IF Sul de Minas entrega álcool

Na terça, 24, a Receita Federal de Poços de Caldas, o IF Sul de Minas iniciou a distribuição do primeiro lote de álcool gel 70%, produzido por meio de bebidas apreendidas pela RF e doadas ao Instituto. O material está sendo produzido no campus Inconfidentes e será usado no combate ao coronavírus. Segundo o reitor do IF Sul de Minas, professor Marcelo Bregagnoli, houve um esforço concentrado para que a produção fosse realizada o mais urgente possível. “Graças à parceria com a Receita Federal e apoio do campus Inconfidentes, estamos trabalhando de forma intensa para que possamos ajudar a sociedade neste momento tão difícil. Nossa expectativa é que novas parcerias como a da Receita surjam, para que possamos ampliar o trabalho”, afirmou. (Gazeta de Varginha)

Codau inicia desinfecção

A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) iniciou nesta terça-feira, 24, a aplicação de uma solução de desinfecção para o combate ao coronavírus nos principais pontos de aglomeração de pessoas em Uberaba. O caminhão-pipa da Companhia vai percorrer os terminais de ônibus, as estações do BRT, o calçadão central da rua Arthur Machado, o Hospital Regional, o Mercado Municipal, Caism, as Unidades de Pronto-Atendimento, entre outros pontos. O caminhão, que tem capacidade para 15 mil litros de água, vai estar nas ruas diariamente. (Jornal de Uberaba)

Juramento chega a 50,9%

A Barragem de Juramento atingiu nesta terça-feira, 24, a marca de 50,9% da sua capacidade, um fato que surpreendeu de forma geral, e por isso, foi suspenso o racionamento do abastecimento em Montes Claros. Os dados causaram surpresa, pois no dia 2 de março a barragem estava com 38,41% do seu nível de capacidade de armazenamento, implicando que em 22 dias, subiu 12,49%, quando nesse mesmo período as chuvas foram menores. Mais curioso ainda é que a empresa tinha divulgado a escala de racionamento para até o dia 29 de março. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

App vai monitorar suspeitos

Foi assinado, nesta segunda-feira, 23, pelo prefeito André Merlo, um termo de cooperação, com a empresa de tecnologia JMM Tech, que garante aos profissionais da saúde ferramentas tecnológicas, para monitorar e auxiliar casos suspeitos de Covid-19 na cidade. O app utiliza geolocalização para conseguir este feito. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai disponibilizar aos profissionais da saúde e valadarenses, que estão em isolamento social, com suspeitas ou que já tenham contraído a doença, este aplicativo, que vai auxiliar os profissionais da saúde no acompanhamento dos pacientes, tendo a opção de mandar mensagens ou informações para eles. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

PM tem mais 266 casos de Dengue

Pará de Minas registrou em duas semanas mais 266 casos prováveis de Dengue, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, na terça-feira, 24. O município aparece com 1.413 registros no ano, considerado muito alto para o número de habitantes. Nenhuma morte provocada pela Dengue em Pará de Minas foi confirmada no Boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, porém segundo o secretário municipal de Saúde, Wagner Magesty, está sendo investigado o óbito de paciente com sintomas da doença que deu entrada na UPA do bairro Senador Valadares, no último domingo, 22. (JC Notícias- Pará de Minas)

Seis UB’s vão funcionar de noite

Para combater e auxiliar no combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) em Ipatinga, a administração municipal divulgou nesta terça-feira, 24, a inserção de mais seis Unidades Básicas de Saúde (UB’s) no regime de horário ampliado do programa “Saúde na Noite”. O início das atividades estendidas nestas unidades está previsto para os próximos dias, informou o governo. Além do expediente convencional, a comunidade vai ser assistida também de 16h às 22h, de segunda a sexta-feira, nas UB’s dos bairros Cidade Nobre, Vale do Sol, Bethânia I e II, Planalto e Caravela. (Diário do Aço- Ipatinga)

MP recomenda racionamento

Um comunicado divulgado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araguari, estabelece recomendações a serem seguidas neste cenário de pandemia decorrente do coronavírus. A ação ainda leva em consideração a Política Nacional das Relações de Consumo, com o objetivo de atender às necessidades dos consumidores e, em respeito à dignidade, saúde, segurança e proteção dos interesses econômicos. Sendo assim, o Ministério Público deve adotar medidas preventivas frente à proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor. (Gazeta do Triângulo – Araguari)