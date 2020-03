Rede de Notícias do Sindijori MG

Vacinas esgotadas em Muriaé

A Secretaria da Saúde de Muriaé informou que todas as 5 mil doses de vacina contra gripe que foram enviadas para o município estão esgotadas devido à alta procura tanto por profissionais da área de saúde, quanto por idosos com mais de 60 anos. Por volta das 13 horas do primeiro dia de campanha já não haviam vacinas nas Unidades Básicas de Saúde de Muriaé. As 5 mil doses representam aproximadamente 4,5% da população total do município. A previsão é de que até terça-feira, 31, o município recomesse a campanha seguindo o planejamento para os grupos de risco. (Gazeta de Muriaé)

Entrega rápida aumenta

Com o comércio de portas fechadas, por meio de decretos municipais e estadual, restou apenas uma alternativa para os empreendedores: trabalhar com serviços de entrega. O proprietário de uma empresa de entrega rápida em Ipatinga, Carlos Augusto Paiva, informou que após os decretos de estado de emergência no Vale do Aço, houve um aumento considerável de pedidos de entrega em sua empresa. “Reparamos que o número de nossos pedidos foi triplicado nesses últimos dias. Estamos tendo uma forte adesão de novos usuários em nosso aplicativo e de novos cadastros de empresas. Temos, em média, de 300 a 500 novos usuários por dia”, afirmou (Diário do Aço – Ipatinga)

Samu recebe novas ambulâncias

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste/Samu), responsável pelo atendimento diário de 1,7 milhões de pessoas, em 94 municípios da região Sudeste de Minas Gerais, recebeu 39 novas ambulâncias. Segundo a assessoria de comunicação do consórcio, os veículos vão substituir a frota antiga. A chegada das novas ambulâncias, como destacou o Cisdeste, vai reforçar o atendimento e garantir maior segurança para usuários e profissionais de saúde. Conforme o Cisdeste, os veículos começaram a chegar a Juiz de Fora nesta semana. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Posto Avançado inicia atividades

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais iniciou suas atividades no Posto Avançado de Bombeiros na cidade de Arcos na segunda-feira, 23. Além de um aliado nas ações de gestão e resposta ao coronavírus, os profissionais estarão à disposição da sociedade para atendimento às demandas referentes à: atendimento pré hospitalar (casos clínicos e traumas); salvamentos de pessoas, animais e bens; ações de combate e prevenção a incêndios e explosões; e ações de proteção e defesa Civil. De início, a corporação será responsável pelos atendimentos operacionais nos municípios de Arcos, Iguatama, Lagoa da Prata e Japaraíba. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Europeus bancarão adutora

A construção da adutora que vai tratar água do rio São Francisco, em Ibiaí, até Montes Claros, passando pela atual adutora do rio Pacui, em Coração de Jesus, vai ser financiada pelo Banco Europeu de Investimentos. A Copasa publicou no dia 17 de março o edital de licitação internacional, com as propostas devendo ser apresentadas até o dia 26 de maio e as obras iniciadas em 1º de agosto e concluídas em 1º de dezembro de 2021, com 16 meses de duração. O curioso é que a Copasa poderia pegar esse financiamento no Banco do Nordeste, que tem recursos para essa área, mas preferiu buscar recursos internacionais. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Azul cancela voos em Valadares

A pandemia do coronavírus (Covid-19) também afetou o setor aéreo e consequentemente o Aeroporto em Governador Valadares. Com a queda da demanda por viagens, constante aumento do dólar e as incertezas que permeiam o setor no atual contexto, a Azul Linhas Aéreas suspendeu todas as suas operações no Aeroporto Coronel Altino Machado pelo período de 23 de março a 30 de junho. A suspensão inclui os serviços terceirizados pela empresa. Segundo a Anac, passageiros que decidirem adiar a sua viagem em razão do novo coronavírus ficarão isentos da cobrança de multa contratual, caso aceitem um crédito para a compra de uma nova passagem, que deve ser feita no prazo de 12 meses, contados da data do voo contratado. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Poços suspende feiras

Está suspenso desde segunda, por tempo indeterminado, o funcionamento das feiras livres no município de Poços de Caldas. A medida integra as ações de combate e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). A suspensão das feiras livres cumpre deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado, publicada no Jornal Minas Gerais do último domingo, dentro das medidas emergenciais a serem adotadas pelos municípios visando evitar a circulação ou potencial aglomeração de pessoas. O prefeito Sérgio Azevedo anunciou a adoção da medida em vídeo na noite de domingo. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)