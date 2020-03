Rede de Notícias do Sindijori MG

Prefeitura cancela cirurgias

A Prefeitura de Varginha anunciou ontem o cancelamento das cirurgias de catarata que vinha sendo realizada, o motivo do cancelamento foi a epidemia do Convd-19, a situação será regularizada e todas cirurgias serão reagendadas. Segundo a nota, a Prefeitura diz que quando a situação epidemiologia for regularizada todas as cirurgias serão reagendadas. A Prefeitura diz ainda que estão neste grupo os pacientes já avaliados para as cirurgias de Catarata, visto que, esta população em sua maioria se encaixa grupos de risco. (Correio d Sul – Varginha)

Placa Mercosul é mais cara

Par da nova Placa de Identificação Veicular (PIV) para carro em Uberaba é 73% mais cara em relação a Uberlândia nas lojas pesquisadas pelo JM Online. Para moto, a diferença da Placa Mercosul chega a 110%. A adoção do novo modelo da PIV é obrigatória no primeiro emplacamento desde fevereiro no Estado. O preço mínimo do par de placa para carro encontrado em Uberaba pela reportagem foi de R$ 260, à vista. O máximo, R$ 262. Na cidade vizinha, o mínimo para o mesmo emplacamento, também à vista, é de R$ 150. O preço máximo averiguado foi de R$ 220. (Jornal da Manhã- Uberaba)

200 mulheres no Sebrae Delas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Patos de Minas (CDL), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher promoveu mais uma edição do Workshop da Mulher Moderna, com o apoio e parceria do Sebrae / MG dentro do serviço Sebrae Delas. Em seu quarto ano, o evento, que tem apoio do programa de empreendedorismo feminino Sebrae Delas, recebeu mais de 200 mulheres que ouviram atentas ao painel comandado pela jornalista Alessandra Alkmin, vivências profissionais e pessoais para vencer os desafios do comércio. (Folha Patense)

Amams pede respiradores para NM

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) está com o decreto de Situação de Emergência de 88 municípios do Norte de Minas e agora cobra do Estado e da União qual vai ser a ajuda dada às Prefeituras da região para atender a população e ainda conter o avanço do coronavírus. A Amams marcou uma reunião para segunda-feira, às 9 horas, na sua sede, com as autoridades para discutir o assunto. O presidente Marcelo Felix, prefeito de Januária, explica que atende o grande clamor dos prefeitos. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Ônibus não poderá ter passageiros em pé

A Secretaria Municipal de Transito, Transporte e Segurança pública vai adotar novas medidas em relação ao transporte público e particular passageiros em Divinópolis, que vão ser regulamentadas por portaria. O objetivo é conter o avanço da doença. As mudanças passam a valer neste sábado, 21. Algumas pessoas já estão se conscientizando da necessidade de ficar em seus domicílios. De segunda-feira, 16, até quinta-feira, 19, houve uma redução de 34% de usuários pagantes e de 75% do usuários que possuem gratuidade (idosos e deficientes). (Portal Agora- Divinópolis)

Diocese suspende missas

A Diocese de Guaxupé, da qual Poços de Caldas faz parte, divulgou um comunicado decretando a suspensão das atividades paroquiais durante o período de prevenção e combate ao novo coronavírus. Segundo o texto, considerando a gravidade do novo coronavírus e o perigo de contaminação, em se tratando de aglomeração de pessoas, e visando salvaguardar a vida e a saúde dos fiéis, o bispo D. José Lanza Neto decreta a suspensão de missas, batizados e outros. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Detentos vão para prisão domiciliar

Entre 200 e 300 detentos de Juiz de Fora foram transferidos para o regime de prisão domiciliar nesta quinta-feira, 19, como medida de prevenção aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Vara de Execuções Criminais (VEC), a maioria dos presos é do regime semiaberto, já trabalha externamente, prestando serviço ao Demlurb e a outras empresas, e só dormia nos presídios, seja na Penitenciária José Edson Cavalieri (Pjec) ou na Casa de Albergado José de Alencar Rogêdo. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)