Expoleste é adiada para setembro

Foi adiada a edição de 2020 da Expoleste, exposição empresarial do Leste Mineiro, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACE-GV). Inicialmente prevista para ser realizada entre os dias 20 e 24 de maio, a feira foi remarcada para acontecer entre os dias 16 e 20 de setembro. A decisão do adiamento foi tomada na tarde desta quinta-feira (19), após reunião on-line da diretoria da ACE-GV. Outras deliberações foram tomadas nessa reunião, entre elas a criação de programa de suspensão por dois meses (60 dias) do pagamento de mensalidades para associados que fizerem adesão ao programa junto à secretaria da entidade. Também foi decidido que a ACE-GV busque, junto às instituições financeiras, soluções imediatas para ajudar comerciantes locais. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Caeté vacina idoso em casa

O calendário de vacinação da gripe da Secretaria Municipal de Saúde de Caeté seguirá o calendário federal, com início na próxima segunda-feira, 23, com a diferença de que os idosos e os acamados serão vacinados em casa. Por isso é importante que permaneçam em casa e não se dirijam à Policlínica. Apenas duas pessoas por vez permanecerão dentro da unidade de vacinação e a secretaria já está preparando a logística desses atendimentos e a infraestrutura para que tudo seja realizado com segurança. (Jornal Opinião – Caeté)

Escolas podem receber repasses

Dentro das ações do governo federal para o enfrentamento do novo coronavírus, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), está antecipando o repasse do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para unidades de ensino de todo o país. Em Poços de Caldas, as escolas e creches que aderiram ao programa podem verificar se os recursos já estão em conta. A secretária-adjunta de Educação Daniela Volpi informa que o dinheiro vai poder ser utilizado para compra de álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene, por exemplo. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

BDMG assina parceria

O grande potencial norte-mineiro para geração de energia solar ganha mais força. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) acaba de formalizar um protocolo de intenções para desenvolvimento do mercado de energias renováveis na região. O objetivo é a realização de ações, estudos e análises para criar oportunidades para profissionais e empresas locais, visando ao apoio institucional e financeiro ao setor de energias renováveis na área mineira da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A parceria foi firmada na última quinta-feira, 12, em Montes Claros. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Museus comunicam suspensão de atividades

O Sistema de Museus de Ouro Preto – Simop, oficializado pela Lei Municipal Nº 305 de 07 de dezembro de 2006, é formado por 16 instituições de caráter museológico que atuam coletivamente em Ouro Preto, promovendo e fortalecendo as articulações em rede junto a diversidade dos agentes culturais atuantes no município. Atentos ao contexto da escalada do COVID-19 no Brasil e considerando as orientações dos órgãos nacionais e internacionais de saúde, o SiMOP comunica que todas as instituições componentes de seu Conselho Gestor estão com as visitações e atividades de público suspensas por tempo indeterminado. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Decreto de Emergência é baixado

A Prefeitura vem tomando medidas de enfrentamento ao coronavírus desde o dia 1º deste mês. O prefeito em exercício Vérdi Lúcio Melo, que concedeu uma entrevista coletiva na tarde da última terça-feira, 17, afirma que entre as medidas tomadas inicialmente foi a “criação da Comissão de Prevenção, Controle e Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid-19), que vem trabalhando fortemente para, de forma coordenada fazer o enfrentamento e estamos acompanhando incessantemente as medidas de enfrentamento estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde”. (Gazeta de Varginha)

Jovens vão às urnas pela primeira

Mais de 1.800 jovens entre 16 e 17 anos de idade devem votar pela primeira vez nas Eleições Municipais 2020 em Uberlândia. O número representa 0,38% do eleitorado uberlandense, mas deve crescer, já que o prazo de alistamento vai até o dia 6 de maio. Segundo o analista judiciário do Cartório Eleitoral, Leandro Figueiredo, o levantamento coletado até fevereiro de 2020 mostra que a procura pela realização do título de eleitor está sendo maior entre os jovens de 17 anos que contabiliza 1.453 pessoas. Já o quantitativo de pessoas com 16 anos é de 364. A nível estadual, mais de 126 mil jovens devem ir às urnas pela primeira vez neste ano. Os eleitores dessa faixa etária ainda têm voto facultativo, isto é, não são sofrem nenhuma sanção se deixarem de votar. (Diário de Uberlândia)