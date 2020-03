Rede de Notícias do Sindijori MG

Serrana adia a Fenova

A pandemia do coronavírus já causou o primeiro impacto negativo na economia do Centro-Oeste. A 25ª Feira de Calçados de Nova Serrana (Fenova) foi adiada para o segundo semestre. Com a suspensão da feira – que tem a missão de impulsionar as vendas do polo – 19, 1 milhão de pares de calçados deixaram de ser comercializados. O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), organizador do evento, apostava em aumento de 6% nas vendas nesta edição em relação ao ano passado, quando foram negociados 1 milhão de pares. O evento calçadista atrai um grande volume de visitantes de todas as regiões do Brasil e também iria receber 23 importadores para esta edição. (Jornal Agora – Divinópolis)

Fiemg suspende Minas Trend

Diante da situação atípica que vive o Brasil e o mundo, com o aumento dos casos de Coronavírus (Covid-19) e visando garantir a segurança e preservar a saúde e o bem estar de todos, a 26ª Edição do Minas Trend, que aconteceria entre os dias 21 e 24 de abril, está suspensa. A medida está alinhada com as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do estado. A Fiemg – Federação das Indústrias de Minas Gerais, realizadora do Minas Trend, e suas entidades, estabeleceram medidas preventivas para evitar o contágio do novo Coronavírus. As instituições passam a avaliar individualmente todos os eventos, encontros empresariais e reuniões que tenham expectativa de público superior a 50 pessoas. (Ascom Fiemg)

Sessões da Câmara fechadas

A Câmara Municipal de Poços de Caldas, conforme Ato da Mesa e devido ao covid-19, o decidiu que o atendimento presencial ao público está temporariamente suspenso. O acesso ao plenário fica restrito aos servidores e vereadores, podendo a imprensa participar nos dias das sessões ordinárias, com acesso pela porta lateral do prédio. A Câmara informa ainda que as sessões ordinárias e reuniões de comissões continuam sendo realizadas normalmente, mas sem a presença de público. Já as audiências públicas, convites, tribunas populares e sessões especiais foram canceladas e os novos agendamentos suspensos durante esse período que, a princípio, terá a duração de 30 dias. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Uberaba irá pleitear recursos

Como mais uma ação para preparar Uberaba ante a pandemia mundial de Covid-19, o secretário de Saúde de Uberaba Iraci de Souza Neto vai ao Ministério da Saúde nos próximos dias pleitear recursos e estrutura para a abertura de novos leitos de terapia intensiva no Hospital Regional. Relatório apresentado pelo secretário em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16, aponta que o Hospital Regional tem estrutura para de acréscimo de leitos de enfermaria e novos 40 leitos de UTI a fim de garantir a retaguarda de atendimento. (Jornal da Cidade- Uberaba)

Feiraço é adiada para agosto

Devido à situação relacionada ao novo coronavírus (Covid-19), a Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços vai ser adiada. O evento estava previsto para ocorrer entre os dias 1 e 4 de abril, no estacionamento do Ipatingão. Esta medida segue a determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Governo Estadual e da administração municipal em suspender, no momento, eventos com aglomeração de pessoas. Com isso, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, junto ao Sebrae, anunciam que a nova data da Feiraço será entre os dias 19 e 22 de agosto deste ano. (Diário do Aço- Ipatinga)

Falta de leitos preocupa

No mesmo dia em que um caso suspeito de Covid-19 foi confirmado em Juiz de Fora em exame preliminar, o Ministério Público (MP) convocou uma reunião de urgência com gestores de hospitais, secretaria e diretorias regionais de Saúde, demonstrando preocupação com a capacidade de atendimento diante da possibilidade de avanço do coronavírus na cidade e entorno nas próximas semanas. Atualmente, a Macrorregião Sanitária Sudeste, que reúne 94 municípios e população estimada em 1,6 milhão de habitantes, conta com 344 leitos de UTI ativos (segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES). Desses, 190 estão em Juiz de Fora, sendo 133 na rede pública e 57 na privada. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Sul busca ampliar parceria

Com 75% de sua pauta de exportação baseada em um único produto, os grãos de café, o Sul de Minas debateu caminhos para aproximar pesquisa tecnológica e iniciativa privada, a fim de diversificar e aumentar o valor da produção econômica da região. Essa foi uma das prioridades discutidas no segundo encontro regional do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência – Por um desenvolvimento inclusivo e sustentável. O encontro foi realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais no campus de Varginha da Universidade Federal de Alfenas, em parceria com mais de 30 instituições estaduais do setor de ciência e tecnologia, o fórum tem o objetivo principal de elaborar, de forma participativa, o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. (Gazeta de Varginha)