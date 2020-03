Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Taxa de mortalidade infantil cai

A taxa de mortalidade infantil em Uberlândia apresentou melhora nos resultados no primeiro bimestre de 2020. O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) caiu para 5, resultando em uma queda de 54% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o índice atingiu 11 pontos. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal. Considerado um importante indicador social da qualidade dos serviços de saúde, os números apresentados têm relação com as ações da Rede de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente. As práticas têm sido intensificadas desde 2017 com o objetivo de atender a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). (Diário de Uberlândia)

Procon pesquisa de preços de álcool

Com a confirmação de casos do novo coronavírus no Brasil, aumentou a busca por máscaras descartáveis e álcool gel, fazendo esses itens sumirem de farmácias e esgotarem o estoque de distribuidoras. O Procon Câmara de Caeté esteve em 7 drogarias realizando a pesquisa de preços de máscaras descartáveis e álcool gel 70% e verificou que há poucas unidades desses produtos nesses estabelecimentos. Na oportunidade, o Procon também fez o levantamento de preços de medicamentos utilizados para alívio dos sintomas da gripe. (Jornal Opinião – Caeté)

Valadares vai sediar evento

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) acaba de confirmar Governador Valadares como sede do concorrido evento técnico com os municípios intitulado: “Fechando as contas no último ano de mandato: governança, prevenção e riscos”, que vai contar com a presença de renomados palestrantes, reunindo prefeitos, vereadores, gestores e servidores municipais e estaduais de todas as regiões do Estado. O encontro tem como objetivo permitir a capacitação continuada dos agentes públicos municipais e estaduais. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Galpão de coleta será inaugurado

Foi inaugurado nesta semana o Galpão de Coleta Seletiva da Associação de Catadores de Material Reciclável “Monte Sul”, em Montes Claros, e que vai reforçar o projeto “Recicla Aos Montes”, que tem o objetivo de promover, através de parcerias com a sociedade civil, a coleta seletiva na cidade, diminuindo a quantidade de resíduos sólidos encaminhada ao aterro sanitário, além de incentivar a cultura de reciclagem na cidade, gerando emprego e renda. O município está repassando R$5 mil por mês para a associação, a ser usado no pagamento do aluguel e ainda de um funcionário e ajudará financeiramente por cada quilo reciclado. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Reunião combate as explosões

Aconteceu na manhã de quarta-feira, em Barbacena, uma reunião da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) com diversos órgãos de segurança pública e estruturas civis. O objetivo foi criar uma comissão integrada de combate às explosões de caixas eletrônicos da região. O Comandante da 13ª Região da Polícia Militar, Cel. Hudson Abner Pinto, esteve presente com outros comandantes e militares da RPM. Dentro dos assuntos tratados estavam o alinhamento institucional entre os órgãos para a repressão da criminalidade violenta; ações com maior efetividade dos desempenhos regionais; identificação de demandas e coletas de sugestões de ações voltadas para a redução deste tipo de crime. (Folha de Barbacena)

Projetos contemplados na região

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) apresentou o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF) que vai investir em implantação e operação de nova estrutura ferroviária em Minas Gerais. O Sul de Minas, onde o turismo deve crescer com a implantação, deve receber 10 projetos da iniciativa. As propostas foram apresentadas em fevereiro, para cerca de 180 convidados, entre representantes da sociedade civil, do Poder Legislativo e de entidades ligadas ao setor. Os estudos foram patrocinados pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e elaborados pela Fundação Dom Cabral. (Correio do Sul- Varginha)

HMC tem reconhecimento

O Hospital Márcio Cunha, administrado pela Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas, foi classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil. O resultado, divulgado no site da revista, apresenta o HMC entre os dois melhores hospitais do Estado de Minas Gerais, e o vigésimo segundo lugar do Brasil, comunicou a FSFX. O ranqueamento levou em consideração as recomendações de profissionais médicos, entrevistas com pacientes e indicadores-chave de desempenho médico. (Diário do Aço- Ipatinga)