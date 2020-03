Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Mulheres provocam menos acidentes

Se por um lado, ainda é comum comentários que mulher e direção não combinam, por outro, números mostram que a realidade é bem diferente. Estatísticas do Centro de Controle Operacional da Eco050 apontam que, proporcionalmente, as mulheres têm menos chances de causarem um acidente. Em 2019, por exemplo, homens conduziram oito em cada dez automóveis envolvidos em colisões, capotamentos ou outras ocorrências registradas. Nos 436,6 quilômetros da BR-050, 82% dos acidentes entre caminhões, carros e caminhonetes foram causados por homens, em comparação a apenas 18% em que o erro foi das mulheres. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Quatro cidades têm alta incidência

O número de casos prováveis de dengue segue aumentando em Juiz de Fora e na região. Na cidade, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado nesta terça-feira, 10, são 51 notificações da doença, sendo que três evoluíram com sinais de alarme – quando há dor abdominal intensa e contínua, vômitos, hemorragias, desmaios, entre outros. Apesar das notificações, a incidência para a doença em Juiz de Fora ainda é baixa – quando o registro fica abaixo de cem casos prováveis a cada cem mil habitantes. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Conselho de Poços é destaque

O Conselho Municipal do Idoso de Poços de Caldas terá destaque no novo Guia de Boas Práticas, criado pelo Departamento de Atenção ao Idoso, ligado ao Ministério da Cidadania, e que será distribuído em todos o país. O Ministério convocou atuação do Conselho. Além de compor o Guia, as 23 experiências selecionadas receberão uma certificação concedida pelo Departamento de Atenção ao Idoso do Ministério da Cidadania, que será entregue no mês de abril, em um seminário na Câmara dos Deputados, em Brasília. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Turista usa mais dinheiro eletrônico

Uberaba está em quinto lugar no ranking mineiro de municípios onde mais se utiliza o dinheiro eletrônico por parte de turistas. O levantamento é da Visa Consulting & Analytics (VCA) – consultoria da operadora Visa. O dinheiro eletrônico é um instrumento usado em transações que não utilizam papel moeda. Ao invés disso, o valor monetário é eletronicamente creditado ou debitado em seu Banco Virtual. No ranking mineiro, Uberaba só perde para Belo Horizonte, Uberlândia, Confins e Juiz de Fora. Os dados são referentes ao período de outubro de 2018 a setembro de 2019. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Provas de legislação são aplicadas

As provas de legislação vão voltar a ser aplicadas em Piumhi, depois de aproximadamente dois anos sem que pudessem ser realizadas na cidade. A partir da quarta-feira, 18 de março, 40 pessoas vão fazer semanalmente as provas de Legislação impressas em papel, até que fique pronta a sala de informática na Delegacia de Polícia Civil. A princípio, as provas vão ser aplicadas no Instituto Federal – Campus Avançado de Piumhi. No município, as provas vão ser aplicadas aos candidatos vindos de Piumhi, São Roque de Minas, Vargem Bonita, Capitólio e Doresópolis. (A Folha Regional- Muzambinho)

Atingidos já podem se cadastrar

Começou na segunda-feira, 9, e vai até o dia 24 de março o pagamento do FGTS para os moradores dos bairros de Governador Valadares atingidos pela enchente, ocorrida no mês de janeiro. O cadastramento está sendo feito no Centro Cultural Nelson Mandela, que fica na rua Afonso Pena, no centro da cidade, das 8 às 17 horas. Dentre os documentos pedidos pela Caixa estava um levantamento detalhado da área atingida pela enchente (incluindo o nome de cada uma das ruas, com a respectiva numeração dos imóveis e o nome do bairro). (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Georreferenciamento já cadastrou 90 mil

O georreferenciamento já promoveu o cadastramento de 90 mil lotes e 4,8 mil quadras em Divinópolis, e a meta, segundo a Prefeitura, é que o número cresça ainda mais. O objetivo do projeto é a prestação de serviços técnicos de geoprocessamento abrangendo serviços de atualização, reestrutura e modernização da base de dados imobiliário, voltados à gestão fiscal, territorial e tributária da cidade. O prazo de vigência do contrato é de 24 meses a partir da assinatura, ocorrida em novembro de 2018, e pode ser prorrogado. (Jornal Agora- Divinópolis)

Sete Lagoas tem castramóvel

Sete Lagoas acaba de ganhar a sua “Unidade Móvel Veterinária – Castramóvel”, que chegou para combater a grande taxa de natalidade de animais, uma grande conquista para a saúde pública da cidade. O Castramóvel chegou no dia 2 de março, faltando ser equipado com os instrumentários que foram licitados, os quais deverão chegar nos próximos dias, quando o prefeito Duílio de Castro deverá marcar o dia para a apresentação oficial desta grande benfeitoria para a cidade. (Boca do Povo – Sete Lagoas)