Valadares é campeã de Robótica

Alunos integrantes da “Turma do Bob”, da Escola Sesi de Governador Valadares conquistaram no domingo, 8, em São Paulo, o 1º lugar geral no Festival Sesi de Robótica, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O desafio de crianças e jovens, entre 9 e 18 anos, era apresentar projetos que ajudem a resolver problemas do dia a dia das cidades. Os estudantes fizeram parte de 168 equipes, que aplicaram em seus robôs os conhecimentos de disciplinas da área de exatas, como matemática, ciências e outras [disciplinas] ligadas à tecnologia. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Igreja é interditada

O prédio da Igreja Metodista Central de Uberaba foi interditado pela Defesa Civil. Imóvel de 130 anos fica localizado na rua Moreira César no bairro Fabrício. O local foi condenado por riscos no telhado e na torre do templo. Prédio é tombado pelo Patrimônio Cultural há 16 anos e foi a primeira igreja protestante em Uberaba. O reverendo Paulo Marinho Souto Filho chegou na cidade há 30 dias com o objetivo de ajudar a reverter o quadro da igreja, segundo ele de “todas as formas possíveis e legais para restaurar essa linda capela histórica”. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Itaúna tem verba do Finisa

O prefeito de Itaúna, Neider Moreira, e o diretor do Saae, Arley Cristiano Silva, assinaram os contratos do Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Finisa, os primeiros firmados com a Caixa Econômica Federal neste programa em 2020. O total de recursos liberados para a cidade foi de R$ 23 milhões, sendo R$ 10 milhões para obras do Saae e R$ 13 milhões para obras de asfaltamento de diversas ruas da cidade. Conforme a assessoria do prefeito, o dinheiro será repassado em até 30 dias pelo Banco Central, o que já autoriza que o município faça as licitações para o encaminhamento das obras. (Folha do Povo – Itaúna)

Saúde faz encontro em Itambacuri

A Regional de Saúde de Teófilo Otoni realizou na semana passada, em Itambacuri, a primeira reunião itinerante da Comissão Intergestores Bipartite (CIB’s) do ano. Estiveram presentes o Regional de Saúde de Teófilo Otoni, Ivan José Santana Figueira, e os representantes de Itambacuri, Campanário, São José do Divino e técnicos da regional de Saúde de Teófilo Otoni. Dentre os assuntos tratados na reunião, o Núcleo de Redes de Atenção à Saúde da Regional de Teófilo Otoni reiterou sobre o novo documento que regulamenta os Centros Estaduais de Atenção Especializada e os seus processos de supervisão. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Biblioteca recebe audiolivros

A Biblioteca Pública de Varginha passou a contar a partir desta semana com 32 audiolivros recebidos da Fundação Dorina Nowill. Todos já estão disponíveis para empréstimo em CD e trazem obras bastante variadas para todas as idades, algumas delas best-sellers mundiais da atualidade. Os audiolivros trazem conteúdos de livros narrados por contadores de história profissionais e alguns contam com mais de uma voz, efeitos e trilha sonora, que ajudam a criar um universo imaginário na cabeça de quem ouve a história. Além da praticidade, esse modelo de livro aproxima o conhecimento de pessoas com deficiência visual ou disléxicas. (Correio do Sul- Varginha)

Plano de descaracterização é iniciado

A Vale vai iniciar, em março, o plano de descaracterização da barragem Doutor, da Mina Timbopeba, em Ouro Preto, localizada a 40km da sede da cidade. Para garantir a segurança durante a fase de execução das obras, os órgãos de defesa civil estadual e municipal, com o apoio da Vale, vão realocar, temporariamente, as famílias residentes à jusante da estrutura, em Antônio Pereira. Essas pessoas vão ser encaminhadas para hotéis da região e, posteriormente, para moradias temporárias conforme as suas escolhas. A barragem Doutor está em nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração, que não exige evacuação da população à jusante, e não recebe rejeitos desde março de 2019. (Jornal Ponto Final- Mariana)

Barragem com 74% de armazenamento

A Cemig informou em nota que, na última terça-feira, 3, houve aumento do vertimento na Pequena Central Hidrelétrica de Cajuru, em Divinópolis, para um patamar de liberação total de 240 m³/s. Esses valores permanecem abaixo do limiar de inundação. O reservatório está com o armazenamento de aproximadamente 74%, se mantendo estável. A tendência é que o reservatório permaneça nesse patamar e as vazões abaixo do limite de inundação. Vale destacar que, na última segunda-feira, 2, houve uma chuva de grande intensidade na região, produzindo efeitos em Divinópolis e no rio Itapecerica, que deságua após a barragem de Cajuru. (Portal Agora- Divinópolis)

Projeto proíbe queima de fogos

Estava previsto para ser votado pela Câmara de Uberlândia na sessão desta quinta-feira, 5, o projeto que proíbe a soltura de fogos de artifício com efeitos sonoros. A proposta é de autoria do vereador Paulo César-PC e propõe alteração no Código Municipal de Posturas de Uberlândia. A atual legislação municipal proibia a queima em vias e espaços públicos como ruas e praças. Se a nova lei for aprovada, ela passa a proibir a queima de fogos com estourou ou estampidos em qualquer lugar da extensão territorial do município. O projeto deve ser apreciado pelos vereadores com uma emenda assinada em conjunto a alguns vereadores. (Diário de Uberlândia)