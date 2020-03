Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Coleta de recicláveis ampliada

A partir da próxima semana a coleta de lixo orgânico em Poços de Caldas será ampliada de dois para três dias. Nos bairros em que o caminhão passava às segundas e sextas-feiras, ele vai passar também às quartas-feiras. Já nos bairros onde a coleta acontecia às terças e sábado, ela vai ocorrer também às quintas-feiras. “Essa mudança para melhor, já que a coleta de lixo vai acontecer em mais um dia da semana, atende ao pedido de muitos moradores”, declarou o secretário-adjunto de obras José Benedito Damião. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

30 mulheres no Sebrae Delas

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o empreendedorismo feminino ganha destaque. Uma pesquisa do Sebrae revela que, em 2020, as mulheres representam 47% do total de empreendedores formalizados nesta categoria no Brasil. Com o objetivo de apoiar o empreendedorismo feminino e ajudar a tornar os seus negócios mais competitivos, o Sebrae criou um programa exclusivo para as mulheres: o Sebrae Delas. Na Regional Rio Doce e Vale do Aço, com destaque para a microrregião de Ipatinga, o projeto atende cerca de 30 mulheres que atuam em diversos segmentos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ecoponto já está disponível

Foi inaugurado pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, o Ecoponto, que vai poder receber restos de materiais de construção civil, madeira, recicláveis e podas de árvore. A unidade do bairro Santos Dumont conta com sete caçambas, além de baias, que vão ser utilizadas para a triagem dos materiais. De acordo com a Prefeitura, vão ser aceitos até 1 metro cúbico de resíduos ao dia por cada gerador – pessoas que estão fazendo reformas ou alguma mudança, por exemplo. Para utilizar o serviço, basta procurar o espaço previamente e fazer um cadastro. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Amams e Unimontes acertam parcerias

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) estão oficializando uma parceria técnica para atender aos municípios do Norte de Minas, em projetos, programas e outras ações. Os primeiros entendimentos foram iniciados pelos coordenadores dos Departamentos de Educação, Engenharia e Meio Ambiente e Relações Institucionais da Amams com a assessoria da Reitoria. A parceria vai ser celebrada pelo reitor Avilmar Antonio e o presidente da Amams, Marcelo Felix, prefeito de Januária, que são do Conselho Universitário da Unimontes. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Google for Education chega à rede

Uma das dez competências gerais da Base Nacional Comum Curricular é a Cultura Digital, que incentiva o uso da tecnologia na educação. A Prefeitura de Uberaba/Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Educação Tecnológica (Detic), tem trabalhado para implantar, cada vez mais, os recursos adequados a cada realidade para a execução da proposta. A inserção da plataforma gratuita Google for Education, na formação de profissionais da Semed é uma das iniciativas que têm feito sucesso. Os professores de informática Paulo Henrique Rafael de Sousa e Michel Ravel foram apresentados à plataforma por meio da empresa GetEdu, que é uma parceira Google. (Jornal de Uberaba)

Canil inaugura ambulatório cirúrgico

O Canil do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), da Prefeitura de Juiz de Fora, foi inaugurado nesta sexta-feira, 6, o ambulatório cirúrgico para tratamento de cães e gatos. O objeto é facilitar o acesso dos animais aos procedimentos cirúrgicos mais simples, que vão ser feitos pelos veterinários do setor, Expedito Quintino e Fábio Valverde. Serviços mais complexos vão continuar sendo feitos pelas clínicas conveniadas. A obra inclui 25 baias individuais de recuperação para os animais construídas com recursos da 8ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

MP apura segurança de barragem

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Paracatu e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté, em Patos de Minas, instaurou Inquérito Civil Público para investigar o comprometimento do aterro compactado da barragem de Eustáquio, na cidade de Paracatu, no noroeste do estado. O inquérito foi instaurado devido à detecção de fissuras, início de processos erosivos e prováveis comprometimentos geotécnicos dessa estrutura de represamento mineral. Os fatos foram representados pela Polícia Militar Ambiental local. (Paracatu News)