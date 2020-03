Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caratinga elabora Plano de Ações

O município de Caratinga apresentou um Plano de Ações de Contingência para o Coronavírus. A ação envolve profissionais da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica. Conforme a secretária de Saúde Jacqueline Marli, o objetivo foi traçar medidas preventivas em relação a fluxograma de atendimentos, incluindo critérios para definição de casos suspeitos e monitoramento. “Diante do que estamos recebendo e sendo atualizado a todo momento, nos despertamos para trabalhar de forma preventiva e orientativa com a população de Caratinga”, explicou. (Diário de Caratinga)

PF apura desvio da água de Furnas

O senador Rodrigo Pacheco vai solicitar, ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal, uma perícia para apurar se o baixo nível da Represa de Furnas, no Sul e Sudoeste de Minas Gerais, deve-se ao desvio da água do lago para ser usada no abastecimento da hidrovia Paraná-Tietê, em São Paulo. A decisão foi tomada pelo senador, que presidiu audiência pública, na quinta-feira, 5, diante da falta de respostas conclusivas dos representantes do setor elétrico sobre o tema levantado. (Folha da Manhã – Passos)

Prefeitos rejeitam Usina de Asfalto

Os 13 prefeitos membros da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Itapecerica (Amvi) rejeitaram, por unanimidade, a instalação da Usina de Asfalto na região. Participaram do encontro representantes de nove cidades: Cláudio, Carmo da Mata, Conceição do Pará, Divinópolis, Itapecerica, Pedra do Indaiá, Perdigão, Pitangui e São Sebastião do Oeste. Apesar de não comparecerem, os outros quatros líderes comunicaram o apoio à decisão: São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru, Camacho e Igaratinga. Presidente da organização e prefeito de Cláudio, José Rodrigues Barroso de Araújo declarou que se Divinópolis, cidade com maior contribuição à Amvi, não se vê capaz de lidar com a produção da Usina de Asfalto, os outros municípios seriam irresponsáveis em receber a estrutura. (Portal Agora- Divinópolis)

Poços participa de Programa

A cidade de Poços de Caldas participa mais uma vez do Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC), da Fundação Abrinq. Criada em 1996, a iniciativa, que completou 30 anos em fevereiro último, busca traçar um panorama da infância e adolescência a partir de análise dos principais indicadores sociais do Brasil. Participam da edição 2020 duas mil cidades de todos os Estados do país, mais o Distrito Federal. A premiação está marcada para o dia 1º de julho, em Brasília. Na manhã desta quinta-feira, 5, o prefeito Sérgio Azevedo recebeu no gabinete Luane Natalle, técnica do PPAC, e Michelly Antunes, líder na organização do Prêmio ‘Adotei um Sorriso’, também da Abrinq. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Sede da Liga é reinaugurada

A sede da Liga Esportiva de Mariana (Lema) está de cara nova. Após as reformas feitas, através de um termo de parceria da Prefeitura de Mariana e da Liga, no valor de R$ 180 mil, o espaço pôde ser reinaugurado na noite de sábado, 29. A solenidade contou com a presença de marianenses e, principalmente, apoiadores do esporte, atletas, membros da diretoria atual e ex-presidentes da Lema. Além desses, o prefeito Duarte Júnior também marcou presença. Na oportunidade, ele parabenizou o atual presidente, Wanderson, pelo trabalho que tem feito à frente da Liga Esportiva. De acordo com o presidente da Lema, Wanderson Epifânio, forma feitas diversas adaptações, readequações na infraestrutura e ampliação do espaço. (Portal da Cidade- Mariana)

Projeto promove aula de economia

Projeto itinerante da Cemig vai passar por 100 municípios, sendo seis do Norte de Minas. A companhia promove durante todo este mês projeto educacional de eficiência energética com intuito de levar experiência inovadora e orientações sobre o uso sustentável do recurso. Cerca de 300 mil pessoas, entre alunos e outros moradores das cidades por onde o caminhão vai passar, vão ser impactados. A iniciativa é aberta ao público e vai ter investimento de aproximadamente R$ 12 milhões. Na região, o projeto vai atender, além de Montes Claros, as cidades de Espinosa, Lassance, Brasília de Minas, Januária, Monte Azul. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Guaxupé terá sua primeira Orquestra

A Secretaria Municipal de Cultura apresentou os primeiros alunos componentes da Orquestra de Sopros e Banda Marcial de Guaxupé. O projeto que iniciou no segundo semestre do ano passado, conta com 17 alunos da rede pública de educação e agora vão ser abertas as demais vagas para toda população interessada em participar. No total, 61 pessoas vão fazer parte da orquestra que já tem data marcada para a sua apresentação que vai ocorrer durante o Guaxupé Café Festival. O principal objetivo do projeto é revitalizar a música das bandas de coreto como uma prática contemporânea, sem abrir mão das tradições através da formação musical de jovens nos bairros da cidade (A Folha Regional- Muzambinho)