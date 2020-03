Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Salário de vereador pode ter reajuste

Na próxima reunião da Câmara de Caratinga, que acontece nesta segunda-feira, 2, a mesa diretora coloca para registro e tramitação, reajustes salariais para vereadores e servidores da Casa. Pelo projeto, para os vereadores ficaria concedida a revisão geral anual de 4,48% sobre o subsídio de todos os vereadores, a incidir sobre os valores dos subsídios a partir de 1º de janeiro de 2020. O subsídio dos vereadores ficaria corrigido para R$ 9.419,68, o valor até o ano passado era de R$ 8.997,67. (Diário de Caratinga)

Hospital atende casos de coronavírus

O secretário de Saúde de Uberaba, Iraci de Souza Neto informou que o Hospital Regional (HR) José de Alencar é um dos três hospitais que pode receber casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus em Uberaba. Na lista estão também os hospitais das Clínicas/UFTM e Universitário Mário Palmério. Iraci lembra a condição de Uberaba de cidade polo e informa que a Vigilância Sanitária está percorrendo os hospitais da cidade para atualizar os perfis quanto a leitos de UTI e de enfermaria em condições dentro dos critérios do protocolo de tratamento de isolamento. (Jornal de Uberaba)

Patos moderniza iluminação

Na semana que passou foi realizada, na sede da prefeitura, a primeira reunião com representantes do consórcio contratado pela Caixa Econômica Federal (CEF) para estruturar o projeto de modernização da iluminação pública de Patos de Minas. As empresas ficarão responsáveis por elaborar o projeto, realizando diversos serviços, desde diagnósticos (institucional, operacional, fiscal e legal), Estudo da Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) até a elaboração do contrato de concessão do serviço e acompanhamento do processo licitatório. (Folha Patense)

Expo do Criador em Varginha

Varginha se prepara para receber a Exposição do Criador, um projeto que tem a Minasul como parceira e que visa atrair para a cidade grandes criadores e negociadores da raça. O megaevento é organizado por empresas de eventos especializadas, com o apoio da Associação Brasileira do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) e será realizado na próxima semana, entre os dias 4 e 8 de março, no Parque de Exposições da cidade. A exposição terá a participação de criadores de todas as partes do país interessados em comercializar os seus animais ou em adquirir outros. O evento também terá outras atrações, como shows musicais, serviço completo de selaria e atividades voltadas aos criadores e suas famílias. (Gazeta de Varginha)

Araxá em alerta contra aedes

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, está alertando a população para a necessidade de manter o foco ao combate do mosquito Aedes aegypti, principalmente neste período de chuvas intensas. Araxá não registrou nenhum caso de Zika e Chikungunya nestes primeiros dias de 2020, porém já foram confirmados 11 casos positivos de dengue. Segundo levantamento, em relação a Zika há apenas duas notificações aguardando resultado de exames e uma notificação de Chikungunya. No caso de Dengue, além dos 11 casos positivos, outras 29 notificações aguardando resultados dos exames. (Diário de Araxá)

Vale do Peruaçu quer ser patrimônio

Prosseguem em Januária as discussões sobre a campanha para o Vale do Peruaçu ser reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, Desde o ano passado que Januária luta por essa causa e por isso, busca o apoio de consultores internacionais, como do Movimento Ano Internacional das Cavernas e do Carste, que é uma iniciativa da União Internacional de Espeleologia, organização sem fins lucrativos, com sede na cidade de Postojna, Eslovênia, dedicada à exploração, estudo e manejo adequado de cavernas através de cooperações internacionais. (Gazeta Norte Mineira)

IPVA: Manhuaçu arrecadou R$ 9.3 milhões

O prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020 encerrou-se no último dia 19. O balanço dos pagamentos efetuados até 31 de janeiro em Manhuaçu aponta a arrecadação de R$ 9.359.212,40, e na região até a mesma data já foi arrecadado o valor de R$ 17.736.181,62. A frota de Manhuaçu é de 37.639 veículos. Já a frota da região (Manhuaçu + 11 municípios) é de 92.356 veículos, com a expectativa de arrecadação de R$ 44.700.287,93. (Diário de Manhuaçu)