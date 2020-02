Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Casos de dengue aumentam

O número de casos prováveis de dengue em Juiz de Fora e na região tem aumentado. Conforme nova atualização do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), publicado nesta segunda-feira, 17, a cidade tem 28 casos prováveis da doença, sendo que três foram notificados como casos de dengue com sinais de alarme – dor abdominal intensa e aguda; vômitos; hemorragia; dentre outros. Em outras localidades da região a situação é de alerta. Os municípios de Tocantins, Rodeiro e Astolfo Dutra, na Zona da Mata, apresentam incidência muito alta para dengue com 867, 224 e 73 casos prováveis, respectivamente. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Arquidiocese contra área de proteção

Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte e a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade tentam, via Ministério Público (MP), suspender os procedimentos de revisão do Plano Diretor (PD) de Caeté. As entidades também querem barrar a criação de uma unidade de conservação ambiental onde estão mananciais de água que abastecem 80% da população de Caeté. O documento foi protocolado na Promotoria de Habitação e Urbanismo no mês de dezembro. A Mitra alega que a criação do parque é desnecessária e não possui estudo de viabilidade técnica. (Jornal Opinião – Caeté)

Nova unidade de conservação

O Instituto Grande Sertão (IGS) está em fase final de elaboração do Plano de Manejo que vai tornar possível a criação do Monumento Natural do Curral de Pedras, em Jequitaí. O passo adiante foi possível graças ao cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A iniciativa tem o suporte do Instituto Estadual de Florestas (IEF). O Ministério Público, por meio das promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico e Justiça de Defesa do Rio São Francisco, realizou, no fim do ano passado, Audiência Pública necessária para a elaboração do documento e estudo para tornar realidade a unidade de conservação de 695 hectares localizada no Norte de Minas. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Projeto de cinema na região

Uma sala de cinema itinerante, climatizada, com telão de 120 polegadas e carregada com a magia do cinema chegou à Minas Gerais nas segunda-feira, 17. Com programação totalmente gratuita, o Cinemóvel Carrefour vai promover sessões com episódios das séries ‘Peixonauta’ e ‘O Show da Luna!’, além de exibir a animação ‘O Mundo Animal de Bibi’ e o documentário ‘Fonte da Juventude’ nas cidades de Extrema e Cambuí. O projeto já passou por cidades paulistas, e até abril vai visitar outras dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. (Correio do Sul- Varginha)

Santuário recebe o título

O Papa Francisco, juntamente com a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, concedeu o título de Basílica ao Santuário de Nossa Senhora D’Abadia de Uberaba. O reconhecimento confere à Igreja um status internacional e ligação direta ao Papa. Com a conquista, o Brasil passa a ter 46 Basílicas, sendo 17 em Minas Gerais. O título honorífico de Basílica é concedido a igrejas, em diversos países do mundo, pelos seguintes motivos: veneração dos cristãos; importância histórica, artística e cultural para cidade ou região; beleza artística na arquitetura e decoração; centro de ação litúrgica e formação para os fiéis; lugar de peregrinação e indulgência. (Jornal de Uberaba)

Programa Direito na Escola

A 45ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais submeteu à apreciação do prefeito municipal de Patos de Minas e da Câmara Municipal de Patos de Minas o projeto de lei para implantação do oab45patos@uai.com.br, uma parceria entre a entidade e o Município, por meio da qual os advogados vão ministrar, de forma esporádica e gratuita, palestras sobre noções básicas de Direito e temas afetos aos alunos da rede municipal de ensino. A Lei que institui o programa foi sancionada no dia 9 de junho de 2019. O programa vai ser iniciado neste ano a partir de março nas escolas municipais. (Folha Patense- Patos de Minas)

Viveiro disponibiliza mudas

O Viveiro Municipal de Mudas de Hortaliças da Secretaria de Agropecuária foi reativado no mês de dezembro e já disponibiliza mudas gratuitas para os ouro-pretanos. As hortaliças disponíveis são tanto folhosas quanto tubérculos, sendo que a cada quinzena há tipos diferentes de legumes, verduras e temperos. Entregas beneficentes vão ser feitas para escolas, creches e entidades interessadas. O Viveiro agora fica no Jardim Botânico, Passa Dez, ao lado da Estação de Tratamento de Água, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. (Jornal O Liberal- Ouro Preto)