Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Escolas têm reconhecimento facial

Já está em operação, em 29 escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de Ipatinga, o sistema de Reconhecimento Facial cuja implantação foi iniciada ainda no ano passado. O recurso possibilita o registro da frequência diária dos alunos por meio da leitura digital da face. Conforme o governo municipal, o sistema contempla mais de 18 mil estudantes do 1° ao 9° ano, em 300 salas de aulas. O novo sistema possibilita que os pais acompanhem a rotina dos filhos na escola por meio do aplicativo “faceSchool”, que pode ser baixado tanto pela Google Play, quanto na App Store. (Diário do Aço- Ipatinga)

Japoneses interessados na fruticultura

Os empresários japoneses estão interessados em investir na fruticultura irrigada do Norte de Minas, com a implantação de novas tecnologias. A comitiva formada por 13 investidores do Japão participou do seminário comemorativo dos 60 anos de cooperação da Japan International Cooperation Agency (JICA) no Brasil. O cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Tetsuya Otsuru, destacou a importância da passagem da comitiva por Minas Gerais e a rica oportunidade de contribuição mútua. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Escola é escolhida programa

A Escola Municipal Professor Anísio Teixeira foi a única selecionada de Uberaba para participar de projeto piloto financiado pelo Banco Central do Brasil. A diretora, Edna Chimmango e a chefe da seção de Ensino Fundamental, Miriã Barbosa, participaram do encontro do Programa Aprender Valor, em Belo Horizonte. O objetivo é implementar nas escolas estaduais e municipais de ensino fundamental a educação financeira como tema transversal. Vão fazer parte do Programa 108 escolas mineiras. O termo de cooperação técnica não envolve repasse de recursos financeiros e vai ser desenvolvido até 2022. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Evento busca diálogo com fornecedores

A LD Celulose, empresa que está construindo na região do Triângulo Mineiro uma fábrica de celulose solúvel, e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) estão mobilizando empresários dos municípios de Araguari, Indianópolis, Estrela do Sul, Romaria e Nova Ponte para uma apresentação de demandas que vai possibilitar parcerias na prestação de serviços durante a construção do empreendimento. O encontro é gratuito e vai ser realizado no próximo dia 18 de fevereiro, das 9h às 11h, no Centro Universitário Imepac, em Araguari. Os empresários das cidades citadas que se interessarem em participar da dinâmica devem realizar cadastro pelo link do evento. (Diário de Uberlândia)

Promoção da saúde mental é iniciado

Uma boa notícia para os servidores municipais de Divinópolis é que um projeto dedicado à promoção e preservação da saúde mental do funcionalismo vai ser iniciado no município a partir de março. A iniciativa é fruto da ação da diretoria do Sintram, que no final do ano passado, devido a relatos de casos de suicido no serviço municipal, bem como o alto número de licenças médicas, muitas delas ligadas a problemas psíquicos, levou a discussão à Prefeitura de Divinópolis abordando a necessidade de implementação de ações para promoção da saúde mental dos trabalhadores e preservação da vida. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Barbacena tem roteiro turístico

Minas Gerais tem agora um novo reforço para seu turismo. Já está em funcionamento o roteiro Serras Alterosas da Mantiqueira, organizado pelo Senac, a partir do programa Primórdios da Cozinha Mineira. As reservas podem ser feitas pelo site da agência Planeta Minas Turismo de Experiências. O ponto de partida do roteiro é Barbacena. Essa é a primeira de uma série de roteiros que vão ser lançados em todas as regiões do estado para celebrar os 300 anos da Gastronomia Mineira e também os 300 anos de Minas Gerais. A data celebra a criação da Capitania de Minas Gerais, em 1720, decorrente do desmembramento da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. (Folha de Barbacena)

Saúde faz campanha preventiva no carnaval

A Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni divulgou, numa coletiva de imprensa com o superintendente Regional, Ivan José Santana Figueira e a secretária Municipal de Saúde, Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, as ações educativas para a campanha do carnaval 2020. Segundo a SRS, nos últimos anos o aumento do número de pessoas infectadas pelo vírus HIV e pela Sífilis tem trazido muitos problemas de saúde pública, inclusive mortes neonatais e fetais. As ações estão constando de orientações e distribuição de panfletos educativos e preservativos até sexta- feira, 21, em vários pontos da cidade. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)