Lei determina divulgação de ingredientes

Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores de Montes Claros e sancionada pelo executivo determina que restaurantes, bares, lanchonetes, padarias e similares ficam obrigados a informar, em cardápio ou informativo, a presença de ingredientes de origem animal e glúten nos alimentos. O prazo para os estabelecimentos se adequarem vai terminar no próximo mês. O não cumprimento às disposições da lei vai sujeitar o estabelecimento infrator ao pagamento de multa com valor equivalente a R$375,10. No caso de reincidência, o valor da multa vai ser dobrado. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Patos quer delegacia da Federal

A possibilidade de a Polícia Federal (PF) instalar uma delegacia em Patos de Minas foi tema de reunião no gabinete do prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves. O assunto foi tratado com o delegado chefe da Polícia Civil de Uberlândia, Almir Clementino Soares, que busca a parceria do poder municipal e de outros órgãos da Justiça para viabilizar a vinda da unidade. Segundo Almir Clementino, a Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais pretende abrir pelo menos mais três delegacias no estado, que hoje conta com sete unidades. A ideia, segundo ele, é que uma delas seja em Patos de Minas. (Folha Patense)

Temporada de chuva multiplica vazão

A Estação de Captação de água no rio Uberaba amanheceu sexta-feira, 7, completamente inundada. A temporada de chuva é uma das mais intensas das últimas décadas. A cheia veio com força e a barragem na unidade da Codau, que é somente de nível, e não de acumulação, refletiu a força da estação chuvosa. A água do rio invadiu o pátio de manobras e chegou à estrada lateral, que leva até as chácaras, nas proximidades da unidade. Na última medição de janeiro a vazão registrada foi de 12 mil l/s. A equipe do Departamento de Meio Ambiente da autarquia, estimou uma vazão entre 20 mil e 25 mil litros/segundo. A Codau necessita de apenas 900 l/s para abastecer a cidade. (Jornal de Uberaba)

Balneário hidroterápico vai ser inaugurado

A primeira etapa das obras de reforma do balneário hidroterápico do Parque das Águas de Caxambu, no Sul de Minas, vai ser entregue nesta quarta-feira, 12, às 10h. Com isso, o local passa a oferecer serviços como banhos termais, duchas, massagens, tratamentos faciais e terapias holísticas. Ao todo, o Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), investiu cerca de R$ 2,4 milhões nas obras. Os valores foram utilizados na contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavanderia, reforma do gerador de vapor e fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) no empreendimento. (O Popular Net- São Lourenço)

Museu Regional disponibiliza acervo online

Todo o acervo do Museu Regional de São João del-Rei já está disponível gratuitamente na plataforma online Tainacan, que está dentro do website da instituição. O inventário reúne informações e fotos de aproximadamente 500 obras. Além de apresentar os dados completos sobre a coleção, as fichas catalográficas possuem informações detalhadas sobre as obras, como período, autoria, origem e matéria prima, por exemplo. O Museu Regional é a 13ª unidade do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), dentre todas as 30, à aderir ao projeto. Além do acervo museológico, o Museu Regional de São João del-Rei também tem planos de disponibilizar o seu acervo arquivístico, com documentos e fotografias da região. (Gazeta de São João Del Rei)

Matriz dos atingidos será julgado

Após o pedido de vistas do processo, feito pelo desembargador Habib Felippe Jabour no último dia 4, o julgamento do recurso feito pela Samarco, Vale e BHP Billiton contra a liberação do valor para o pagamento da Matriz de Danos dos atingidos de Mariana foi remarcado para esta terça-feira, 11, às 13h30, no TJMG. A Matriz de Danos é um instrumento que visa valorar os danos sofridos com o rompimento da barragem de Fundão para embasar as indenizações dos atingidos pelo crime das mineradoras. Cerca de 30 pessoas de quatro comunidade atingidas em Mariana marcaram presença na sessão da última terça, 4. (Portal da Cidade- Mariana)

Poços se prepara para ter um posto do CVV

Uma reunião nas dependências do Museu Histórico e Geográfico, na última semana, marcou o início do processo de criação de um posto do Centro de Valorização da Vida (CVV) em Poços. Foi instituído um comitê para estruturação do Núcleo de Apoio à Vida (Navi), órgão ligado ao CVV, que tem o objetivo de atuar na prevenção ao suicídio. O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal desde 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)