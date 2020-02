Rede de Notícias do Sindijori MG

Mil adolescentes abandonaram os estudos

A falta de oportunidades, de acompanhamento e de autoestima contribuem para a limitação de horizontes. A evasão escolar, assim, é uma consequência. Fora das escolas, os adolescentes, mais vulneráveis, tornam-se presas fáceis para serem cooptados pela criminalidade. Em Juiz de Fora, de acordo com o Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade), da Secretaria de Estado de Educação, aproximadamente, mil alunos do ensino médio da rede pública estadual abandonaram os estudos no ano de 2018. No mesmo período, 1.236 adolescentes, entre 12 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar, como revelam os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Municípios assinam termos de cooperação

Neste mês de fevereiro estão sendo assinados os termos de cooperação técnica e financeira entre a Fundação Renova em municípios do Vale do Rio Doce. Na próxima semana, estão previstas as assinaturas para os municípios de Caratinga e Periquito. As cidades de Bom Jesus do Galho, Ipaba e Conselheiro Pena já assinaram o termo. De acordo com a analista do Programa de Proteção Social e Saúde da Fundação Renova, Izabelly França, as ações que constam nos termos são de apoio à política pública de assistência social dos municípios. Estas ações fazem parte de um dos 42 programas da Fundação Renova. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Senado faz audiência para discutir Lago

O líder do Democratas no Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou em plenário, que promoverá audiência pública com representantes do setor elétrico para debater o baixo nível de água da Represa de Furnas, no sul de Minas Gerais. Em dezembro, o reservatório estava com 12,23% de sua capacidade. O parlamentar quer convocar os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); da Agência Nacional das Águas (Ana); do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama); e de Furnas Elétricas para cobrar soluções para a situação do baixo nível da represa. (Folha da Manhã – Passos)

Caminhos do Vale é levado para cidades

O sucesso das ações do programa Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale tem atraído cada vez mais municípios interessados. Para o ano de 2020, quinto de atuação, a Usiminas vai levar a iniciativa para 30 novas cidades da região Leste de Minas Gerais, totalizando 84 cidades beneficiadas. Desde sua criação, o Mobiliza pelos Caminhos do Vale é responsável pela recuperação de mais de 2,3 mil quilômetros de estradas rurais e, em conjunto com o Mobiliza Todos pela Água, pela revitalização de mais de 4 mil nascentes. Já são cerca de 2,8 milhões de toneladas de agregado siderúrgico aplicado, evitando o depósito do material em aterros, e 1,3 milhão de pessoas beneficiadas. (Diário do Aço- Ipatinga)

Procon registra recorde de atendimentos

O Procon Municipal de Divinópolis registrou recorde de atendimentos no ano de 2019. De acordo com os dados esses extraídos do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), o órgão realizou 6.029 mil atendimentos, contra 4.089 mil realizados em 2012, recorde anterior. Os números impressionam, principalmente quando comparados aos anos anteriores, quando foram realizados 1.835 mil atendimentos, em 2017, e 2.817 mil atendimentos, em 2018. O crescimento foi de 229% em relação a 2017, e os números se devem a alguns fatores, segundo a Prefeitura. (Portal Agora- Divinópolis)

Carmo da Mata registra dengue

O município de Carmo da Mata registrou o primeiro caso de dengue com sinais de alarme em 2020. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nessa terça-feira, 11. No Centro-Oeste, um caso da doença com sinais de alarme foi confirmado em Nova Serrana e um em Santo Antônio do Monte. Entretanto, no boletim desta terça, Santo Antônio do Monte aparece com dois casos da doença. No levantamento divulgado na semana passada, São José da Varginha ocupava a 6ª colocação entre as cidades do estado com mais casos prováveis de dengue registrados em 2020. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Alunos da UFU pedem doações

As tempestades deram uma trégua nas cidades de Minas Gerais, mas muitas famílias que perderam suas casas com as enchentes em Belo Horizonte e municípios vizinhos ainda estão precisando de ajuda para se reerguerem devido aos prejuízos. Após campanha feita pela Polícia Militar (PM) de Uberlândia, que terminou na última semana, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia também pede a ajuda da população com doações de donativos que vão ser entregues às vítimas das fortes chuvas. Desde o dia 24 de janeiro até o último sábado, 8, mais de 50 mil pessoas foram afetadas pelos temporais que atingiram a região metropolitana do estado. (Diário de Uberlândia)