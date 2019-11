Rede de Notícias do Sindijori MG

União e Estado vão reestruturar atendimento

União e o Estado de Minas Gerais têm 120 dias para apresentarem um plano para solucionar os problemas apresentados e reorganizar a expansão da assistência hospitalar na região. O Ministério Público Federal (MPF) em Divinópolis e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Ação Civil Pública proposta em conjunto em face da União Federal e do Estado de Minas Gerais, obtiveram decisão favorável que obriga os entes a reestruturarem o atendimento hospitalar no Oeste de Minas. A ação foi proposta em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. Para cumprir a decisão, a União e o Estado de Minas Gerais devem apresentar, no prazo de 120 dias, um plano para solução dos problemas. (Jornal Nova Imprensa- Formiga)

Amams cria caravana para impedir extinção

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene criou a “Caravana Municipalista”, que vai atuar contra a proposta do Governo Federal de extinguir municípios com menos de 5.000 habitantes e que não arrecadam 10% das suas despesas. Com isso, a AMAMS vai promover reunião com os moradores de cada um dos 16 municípios do Norte de Minas, alertando sobre o risco de extinção e os impactos a serem causados nos aspectos econômicos e sociais. O presidente da AMAMS, Marcelo Felix, prefeito de Januária, explica que a iniciativa visa unificar o Norte de Minas em todo dessa causa, pois a extinção implicará em retrocesso. Ontem, 26, a AMAMS participou em Belo Horizonte da mobilização em defesa dos municípios. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Aumenta em 73% número de escorpiões

Os últimos meses foram marcados pelas altas temperaturas e, mais recentemente, a chegada do período de chuvas em Uberlândia. E juntando calor com chuva, é criada a condição propícia para a proliferação e aparecimento de escorpiões. De acordo com informações do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), nos dois últimos meses, comparando com os demais de 2019, o número de chamados da população relatando o aparecimento do animal aumentou 73%. O alerta não fica restrito aos cidadãos, a população animal também corre riscos com os escorpiões. Isso porque ao contrário do ser humano, que sente medo ou asco, os animais de estimação podem ter um instinto de curiosidade. (Diário de Uberlândia)

Professores receberão capacitação

O 1º Encontro de Capacitação de Professores, cujo tema vai ser “O Zebu Vai à Escola” – nesta terça-feira, 26, a partir das 19h, no Tatersal Rubico de Carvalho, no Parque Fernando Costa. A ação faz parte da parceria firmada entre a Secretaria de Educação de Uberaba (Semed), Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG), Museu do Zebu Edilson Lamartine Mendes (MZ) e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e vai ter série de palestras com nomes de destaque na Zebuinocultura. A atividade é voltada para professores do ensino básico das redes municipal e estadual de Uberaba e tem como objetivo ampliar a troca de experiências entre os docentes, preparando-os para lecionar a temática Zebuinocultura, que vai passar a ser adotada na sala de aula em Uberaba a partir de 2020. (Jornal de Uberaba)

Municipais da educação poderão alterar carga

A valorização dos servidores é uma das prioridades da administração municipal. E o prefeito André Merlo honrou o compromisso feito com os servidores de carreira das escolas municipais ao sancionar, no dia 30 de setembro deste ano, a Lei Complementar nº 247 (altera a Lei 199 de 2015), que agora assegura a esses trabalhadores a oportunidade de escolher a sua jornada, a carga horária. O Decreto que regulamenta a lei foi publicado nesta quarta-feira, 20. Os requerimentos devem ser feitos pelo site da Secretaria Municipal de Educação, o www.smedgv.com. O formulário vai ficar disponível por 30 dias. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Bairros de Poços terão mapa de demandas

A Secretaria Municipal de Promoção Social, e a diretoria regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social farão o lançamento do georreferenciamento social. A iniciativa foi desenvolvida pelo Setor de Vigilância Socioassistencial, em parceria com a diretoria regional da SEDESE – Poços de Caldas. O georreferenciamento é um sistema que será utilizado pelas equipes que atuam nos diversos serviços de assistência social no município, pelo qual será possível identificar com assertividade as demandas, de acordo com cada território. O sistema foi construído e alimentado a partir dos dados registrados pelas equipes da Secretaria de Promoção Social desde o início do ano e engloba as dimensões relacional, de saúde, educação, justiça e trabalho e renda. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Prefeitos da Amuc discutem segurança

Os prefeitos filiados à Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri fizeram uma Assembleia Extraordinária para discutir várias demandas da região. Dentre os assuntos da pauta, os principais foram: emendas parlamentares para a Segurança Pública com destinações específicas para os municípios, transporte alternativo, suporte do Frigorífico Boi da Terra aos proprietários de açougues e matadouros dos municípios e taxação de energia solar. O comandante da 15ª Região de Polícia Militar, coronel Neir Adriano de Souza fez uma explanação com um levantamento dos trabalhos da PM nos municípios de sua abrangência e apresentou os índices de criminalidade na região, que vem caindo nos últimos anos. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)