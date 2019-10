COLUNA MG 29 OUT

Usinas de energia solar serão inauguradas

Quatro usinas de energia solar fotovoltaica foram inauguradas nesta terça-feira, 29, no Norte de Minas. Ao todo, foram investidos R$ 83 milhões, com mais de mil empregos diretos para a construção dos pontos. As plantas ficam em Januária, Verdelândia e Manga e foram desenvolvidas pela empresa espanhola Solatio. Em Januária foram investidos R$ 36 milhões, com potência de 9,1 megawatts-pico (MWp). Em Manga, são 5,3 MWp, com o aporte de R$ 21 milhões. Já em Verdelândia são duas usinas, que exigiram R$ 26 milhões: a Brisas Suaves (5,5 MWp) e a Usina do Galo (1MWp) – que vai fornecer energia para o Clube Atlético Mineiro, atendendo o centro de treinamento, uma loja oficial, a sede e três clubes recreativos. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Cambuquira vai desativar lixão

Utilizada alternadamente há mais de 40 anos, a área do “Lixão de Cambuquira” (aproximadamente 5 hectares nas proximidades do Parque São João) finalmente será desativada em janeiro de 2020, a partir da contratação por licitação de uma empresa, a Central de Tratamento de Resíduos – CTR, que transportará o lixo produzido na cidade para local apropriado, no Aterro por ela operado na cidade de Nepomuceno. A Prefeitura usará a área da municipalidade existente no Trevo da Rodovia Circuito das Águas para o transbordo do lixo para containers (de 2,5m profundidade x 2,5m altura x 7m de comprimento) que, posteriormente, serão recolhidos pela empresa contratada. (Jornal de Cambuquira)

Asilo Santo Antônio parcialmente interditado

O Asilo Santo Antônio, em Uberaba, está parcialmente interditado deste setembro por falta de cuidadores, segundo a presidente da instituição, Edna Idaló. A presidente conta que solicitou a visita da Vigilância Sanitária na instituição para renovar o alvará sanitário, já que não faziam vistoria no local havia mais de três anos. “Solicitamos a presença da Vigilância porque precisamos do alvará sanitário e queríamos o levantamento para ver como estava o asilo, já que cuidamos de idosos e é uma responsabilidade grande. Se tivesse algum conserto a fazer iríamos adequar. Entretanto, após três anos sem visitar a instituição, o pessoal da Vigilância veio e ficou dois dias, 16 e 17 de setembro, verificando. Não acharam nada de grave, apenas pequenos detalhes”, conta Edna Idaló. (Jornal de Uberaba)

Fórum tem atividade e lembra barragem

O rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, completa quatro anos no dia 5 de novembro. Em Governador Valadares, município com a maior população atingida em toda a Bacia do Rio Doce, a data vai ser lembrada com manifestações e seminários, entre os dias 31 de outubro e 8 de novembro. Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro vai haver um balanço sobre os quatro anos, desde o rompimento da barragem, com análise da situação dos atingidos. Nos dias 2 e 3 vai haver manifestações, respectivamente, na ponte da Ilha e na ponte do São Raimundo. No dia 5, aniversário da tragédia, a manifestação vai ter início na área da Feira da Paz, à margem do rio Doce, e segue rumo à praça da Estação Ferroviária. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Leopoldina terá CEP‘s por logradouro

A partir da próxima segunda-feira, 04 de novembro, a área urbana do distrito sede do município de Leopoldina vai contar com CEPs específicos para seus logradouros, ou seja, cada avenida, praça, rua, travessa, etc. passa a ter um CEP individual. Os novos CEPS vão ser codificados entre 36700-001 e 36707-999, substituindo o CEP geral, 36700-000, que vinha sendo utilizado para todos os logradouros. Com essa mudança no distrito sede do município de Leopoldina, também foi necessário realizar ajustes nos CEPs dos demais distritos, que vão contar com novos códigos. Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios. (Jornal Leopoldinense- Leopoldina)

Diviprev convoca censo previdenciário

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis (Diviprev), através de portaria publicada no Diário Oficial dos Municípios, convocou novo censo previdenciário para os servidores aposentados e pensionistas do município. De acordo com a portaria 208/2019, assinada pelo superintendente do Instituto, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, o censo tem por finalidade “consolidar e manter atualizadas as informações cadastrais de natureza pessoal dos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Divinópolis”. O censo previdenciário também é uma exigência da Lei Federal 10.887/2004, que criou o sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos respectivos beneficiários. (Gazeta do Oeste- Divinópolis)

Projeto ‘Adote o Verde‘ é lançado

Na última terça-feira, 22, a Prefeitura de Arcos lançou o programa “Adote o Verde”. Para estabelecer uma cultura de sustentabilidade social, a Prefeitura criou o projeto em parceria com empresas, comércios, entidades não governamentais e entidades de classe. Pretende-se estimular a adoção de espaços públicos como praças, canteiros e jardins e, assim, deixá-los mais verdes e bonitos. De acordo com o edital que já está disponível no site da Prefeitura, a partir da próxima sexta-feira, 1°, até o dia 29 de novembro, as empresas e entidades interessadas vão poder firmar acordo no programa “Adote o Verde”. (Correio Centro- Oeste- Arcos)