Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Câmara rejeita aumento para agentes

A Câmara Municipal de Itaúna retirou da proposta do Executivo decisão que concedia reajuste de 4,48% para os servidores municipais o aumento para os vencimentos do prefeito, vice e secretários municipais. Com o reajuste concedido aos servidores, o valor da folha de pagamento da Prefeitura que gira em torno de R$ 8 milhões, passará a representar R$ 8,4 milhões em média, com acréscimo de cerca de R$ 360 mil por mês. Ao final de um ano, somando-se o décimo terceiro salário, o aumento das despesas com pessoal, na Prefeitura será superior a R$ 4,6 milhões. (Folha do Povo – Itaúna)

Emergência em Valadares é reconhecida

Os valadarenses ainda estão convivendo com os impactos das fortes chuvas que caíram, na região, nas últimas semanas. Com a cheia do rio Doce, 14 bairros ribeirinhos tiveram suas ruas e casas inundadas pela água. A situação de emergência enfrentada pelo município foi reconhecida, recentemente, pelo Governo Federal. A Portaria nº 214, que atesta esse reconhecimento da situação de Valadares, e de mais 94 cidades de Minas Gerais, foi publicada no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, 31. Com isso, as pessoas que foram diretamente atingidas, pelas cheias do rio Doce, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Uberaba é uma das que cumprem Lei

Um levantamento mostrou que apenas 53 de um total de 853 prefeituras mineiras cumprem pelo menos nove requisitos exigidos na Lei de Acesso à Informação (LAI). A pesquisa foi feita entre os dias 31 de dezembro de 2019 e 24 de janeiro deste ano. Entre esses 53 municípios que são “bons exemplos” em termos de transparência, 22 têm menos de 10 mil habitantes; 14 possuem entre 10 mil e 50 mil habitantes; sete, entre 50 mil e 100 mil habitantes e outros dez contam com uma população superior a 100 mil. Dentro dessa última faixa populacional está o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O bom desempenho foi apontado no levantamento mais recente realizado pelo Ministério Público Federal (MPF), entre 11 de abril e 27 de maio de 2016 e que foi disponibilizado no projeto Ranking Nacional da Transparência. (Jornal da Manhã- Uberaba)

200 mil eleitores biometrizados em MoC

O município de Montes Claros deve chegar aos 200 mil eleitores com biometria, o que assegura o segundo turno das eleições deste ano e muda todo cenário eleitoral. Na sexta-feira, 31, a Justiça Eleitoral tinha alcançado a marca de 198.644 eleitores, quando faltavam 1.356 eleitores. No sábado, 1, foram agendados 700 atendimentos, durante o plantão de final de semana, mas, por falha no sistema, foram realizadas 240 biometrias e, com isso, caiu a demanda para 1.116 eleitores. Atualmente são atendidos 1.000 eleitores por dia nas duas Centrais de Atendimento da Justiça Eleitoral. (Gazeta do Norte- Montes Claros)

JF ganha Centro de Urticárias

Juiz de Fora é a primeira cidade mineira a integrar a rede mundial de centro de referências para o tratamento de urticária, cujas duas unidades já estão em funcionamento na cidade. No ambulatório do Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), são atendidos exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Na segunda unidade, localizada na Clínica de Alergia, Asma e Imunologia do Centro Médico Monte Sinai, é realizado atendimento privado e de convênios. No HMTJ, as consultas acontecem às terças e sábados pela manhã, e devem ser agendadas diretamente no hospital. No Monte Sinai também é preciso entrar em contato com o hospital. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Edital dos pontos turísticos debatido

A prefeitura de Poços de Caldas e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) promoveram, dias 3 e 4 de fevereiro, reuniões com interessados para debater pontos relevantes do edital de concessão de uso do Circuito Turístico Integrado de Poços de Caldas, conforme os documentos licitatórios publicados, resultantes dos estudos econômicos e jurídicos elaborados pelo banco. O circuito turístico é formado por quatro equipamentos, cuja operação vai ser repassada à iniciativa privada: o Complexo Turístico Cristo Redentor (que inclui o teleférico), a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o Complexo Turístico Véu das Noivas. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Manhuaçu terá centro de treinamento

O Boston City FC Brasil anunciou em suas páginas oficiais a construção de um Centro de Treinamento e uma arena oficial, na cidade de Manhuaçu a partir de 2020. O Clube, criado em 2015 pelo empresário Renato Valentim, é um dos poucos times brasileiros a conseguir este feito com menos de 5 anos de existência. Na última sexta-feira, 31, em evento de reapresentação da equipe, Eleazar Villavicencio, diretor de Marketing e Comunicação do Leão, anunciou as novidades da temporada 2020 do Clube, incluindo seus novos objetivos, sendo, um deles, a expansão da marca Boston City FC Brasil. (Jornal das Montanhas- Manhuaçu)