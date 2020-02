Rede de Notícias do Sindijori MG

Pouso Alegre extingue cargos públicos

A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre aprovou a extinção de sete cargos do quadro efetivo da prefeitura de Pouso Alegre. Os postos que já estão vagos ficam extintos e os que estão ocupados por servidores concursados passam a serem extintos na medida que esses servidores vão se aposentando. No lugar deles o município pretende contratar mão de obra terceirizada. O projeto, de autoria do prefeito Rafael Simões, foi aprovado em votação única por nove votos a favor e três contra. (Correio do Sul – Varginha)

Uberaba recebe R$ 1,2 mi do pedágio

A concessionária Triunfo Concebra, que administra as rodovias BR-060, BR-153 e BR-262, pagou, em 2019, mais de R$ 19 milhões em Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para cidades de Goiás e Minas Gerais, além do Distrito Federal. O valor ultrapassa mais de R$ 84 milhões desde o início do pagamento do ISSQN Próprio. Ao total, quarenta e sete cidades ao longo do trecho recebem o imposto que na Concebra começou a ser apurado e pago em junho de 2015. (Jornal de Uberaba)

Grupo quer reduzir número de assessores

Um grupo de cidadãos juiz-foranos está recolhendo assinaturas para tentar viabilizar o início de tramitação de um projeto de lei de iniciativa popular na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A proposta sugere a redução do número de assessores parlamentares dos 19 vereadores juiz-foranos. Atualmente, cada gabinete tem direito a nomear até oito servidores comissionados. Na prática, o intuito da proposição é de que este limite seja reduzido para cinco. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Unidade de quimioterapia é inaugurada

A parceria entre a Fundação de Saúde Dilson Godinho de Quadros, de Montes Claros, e a Prefeitura de Salinas vai permitir que pacientes em tratamento de quimioterapia não precisem mais se deslocar com frequência para buscar atendimento. A unidade foi inaugurada na sexta-feira passada, 17, e vai beneficiar, segundo estimativa inicial, 16 municípios e 210 pacientes das regiões de Saúde de Salinas e Taiobeiras. A estrutura de Quimioterapia foi construída em anexo ao Hospital Municipal Doutor Oswaldo Prediliano Santana. A Unidade de Salinas está funcionando de segunda a sexta-feira, em horário comercial. (Gazeta de Araçuaí – Salinas)

Sesc abre inscrições para cursos

Para quem se identifica com música, dança e também práticas esportivas, o Sesc organizou uma iniciativa nas cidades de Araxá, Paracatu, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. As inscrições estão abertas para os cursos de Arte e Cultura e Escola de Esportes, em que são oferecidas modalidades diversificadas para todos os gostos. As inscrições terminam hoje, 1, e estão sendo oferecidas 89 vagas para os cursos de Arte e Cultura e 851 para a Escola de Esportes, considerando as cinco unidades. Para acompanhar a oferta de vagas, documentação e demais informações os candidatos podem acessar o link www.sescmg.com.br. (Diário de Araxá)

CREA apoia projeto de mineração

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais demonstrou satisfação com o projeto de mineração da Sul Americana de Metais (SAM), que vai ser implantado no Norte de Minas, no maior investimento da história da região. Os executivos da SAM se reuniram com o grupo do CREA para discutir as tecnologias que vão ser aplicadas. Nessa terça-feira, 28, a visita foi ao Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). O presidente do Conselho, Wilson Brumer, frisou as inovações utilizadas pelas SAM para garantia de segurança nas operações e disponibilidade hídrica local, bem como a relevância do projeto para o Estado e para o norte de Minas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Caminhões de resíduos vão deixar a cidade

O transporte de resíduos animais no perímetro urbano de Patos de Minas tem sido debatido pelos membros do Controle Social do Município de Patos de Minas. Isso porque o mau cheiro deixado por caminhões que fazem o serviço incomoda os cidadãos e tem sido motivo de constantes reclamações. Mas a situação tende a melhorar, uma vez que as principais empresas que recolhem esse material assumiram compromisso de retirar caminhões de resíduos do perímetro urbano. (Folha Patense).

IPD Quaest será apurado na campanha

O Sindicato dos Jornais e Revistas de Minas Gerais – Sindijori contratou uma nova ferramenta para avaliar a popularidade digital de pré-candidatos a prefeito em 6 cidades de Minas Gerais. O Índice de Popularidade Digital da Quaest foi capaz de prever 94% dos resultados eleitorais no ano passado e é a grande aposta do mercado de inteligência de dados para esse ano. Além de Belo Horizonte, o Sindijori vai monitorar cidades como Juiz de Fora, Poços de Caldas, Uberaba, Passos, Pouso Alegre e Varginha. (Rede Sindijori)