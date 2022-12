Rede de Notícias do Sindijori MG

Empresa da BR-116 convoca fornecedores

A EcoRioMinas, concessionária responsável pela BR-116 (MG/RJ), está convocando fornecedores de Valadares e região. O trecho da BR-116 será duplicado no prazo de quatro anos, incluindo a ponte do São Raimundo. As obras na rodovia iniciaram em setembro de 2022. A empresa pertence ao grupo EcoRodovias e investirá R$ 20 bilhões no trecho Rio-Valadares, que se estende por 726,9 km. Segundo a secretária de Desenvolvimento e Inovação, a professora Beatriz de Almeida, as mudanças trarão benefícios econômicos para a cidade. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Sebrae Delas abre inscrições em Itabira

Donas de pequenos negócios de Itabira e região, no Médio Piracicaba, podem se inscrever para o evento de lançamento do programa Sebrae Delas, que ocorre na próxima quinta-feira (15). A iniciativa do Sebrae Minas busca estimular mulheres a empreender e tirar suas ideias do papel, ou desenvolver e potencializar seus negócios. Para o primeiro encontro, foram disponibilizadas 40 vagas gratuitas. O “Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso” é um programa de aceleração com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres. (De Fato Online – Itabira)

Reparo na MG-320 se arrasta há 3 meses

O trecho da MG-320, estrada que liga as cidades de Jaguaraçu e Marliéria à BR-381, permanece em obras no Km 3, logo após a primeira subida saindo da rodovia. Há várias máquinas na pista e o tráfego, dia após dia é feito no sistema pare e siga. Quem tiver compromissos deve ficar atento com as retenções feitas nos dois sentidos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Pesquisa de Demanda Turística de JF

Considerada uma das principais ferramentas para o desenvolvimento de estratégias adequadas para alavancar o turismo no estado, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais divulgou, no início do mês de dezembro, os resultados da Pesquisa de Demanda Turística. O estudo, que foi realizado entre os dias 7 e 31 de julho, ouviu viajantes de 52 cidades mineiras, incluindo Juiz de Fora, que contou com 332 pessoas entrevistadas em dois pontos da cidade: no Terminal Rodoviário e no Parque da Lajinha. Dentre os diversos dados apurados pela pesquisa, é possível apontar a existência de um perfil majoritário entre os turistas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Baependi debate Guarda Municipal

Na próxima segunda-feira, 12 de dezembro, a Câmara de Baependi realizará uma audiência pública para discutir a criação da Guarda Municipal. O encontro irá acontecer às 20h, no salão de reuniões da Casa. O tema foi pauta na audiência pública sobre o orçamento para 2023 realizada no dia 28 de dezembro. Na ocasião, foi apoiada a ideia de uma audiência apenas para discutir o assunto. A segurança pública é responsabilidade fundamental do Estado e deve ser discutida também nos municípios. Uma das formas de proporcionar segurança aos munícipes e efetivar a execução de políticas públicas no setor é através da criação da Guarda Municipal. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Poços reúne blocos carnavalescos

A Secretaria Municipal de Turismo já iniciou os preparativos para o Carnaval 2023 de Poços de Caldas. Promoveu uma reunião com representantes de blocos carnavalescos, visando contribuir com a organização desta atração que já se tornou tradição na cidade. O desfile dos blocos vem atraindo grande número de pessoas que se interessam em desfilar e também de turistas e moradores que vêm para o centro prestigiar o desfile e a alegria dos blocos. Foram discutidos assuntos como trajeto do desfile, que deverá ser o mesmo dos anos anteriores e também local de concentração, segurança, entre outros. (Folha Regional – Muzambinho)

DER-MG libera tráfego parcial da CMG-418

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) liberou o tráfego em meia-pista no quilômetro 174 da CMG-418, na saída de Teófilo Otoni. Podem passar pelo locais carros de passeio, caminhonetes, ônibus e caminhões até 45 toneladas. Os veículos acima da pesagem mencionada e com cargas especiais, transportadas em bitrens, continuam sendo obrigados a realizar o desvio. O trecho, conhecido como Rodovia do Boi, faz a ligação entre o Vale do Mucuri e o Sul da Bahia, além do Norte do Espírito Santo. A erosão da pista ocorreu na madrugada do dia 28/11, quando fortes chuvas em toda região fizeram com que uma pequena barragem rompesse e levasse parte da rodovia. (Em Tempo – Nanuque)

COLUNA ABRINDO O JOGO

Arbitragem: Vamos sempre apoiar

Quando as pessoas vão assistir a um jogo de futebol, elas não imaginam o que é ser árbitro e nem o que ele representa, os seus conhecimentos, as pressões e o clima que o cerca. O árbitro de futebol é, em primeiro lugar, um sujeito que pode se tornar oprimido por um sistema esportivo que atua de forma tremendamente injusta com o mesmo. A intervenção do árbitro é vista e sentida, tornando-se alvo direto de protestos, correndo o risco de ser agredido pelos que o cercam no jogo, e sair de campo escoltado pela polícia. Tais situações ocorrem principalmente em virtude de problemas educacionais, sociais, econômicos e culturais, vividos pelas pessoas ali presentes, além, é claro, da influência exercida pela mídia. Posto isto, desde que assumimos a Liga Caratinguense de Desportos em março deste ano, temos como primícia, fazer o possível para apoiar e valorizar a arbitragem. Principalmente os árbitros da nossa região. Na foto, vemos Fernando Paula Martins, Luiz Henrique de Almeida e Hércules Maximiliano. Estiveram em ação na final do Campeonato Regional sub 11 e Sub 13 e tiveram ótimas atuações. Entretanto, como gestores da entidade responsável pela promoção das principais competições da região, é desejo de todos na LCD que outros nomes se destaquem em 2023. Na minha humilde opinião, os três foram os destaques da arbitragem regional do ano.

Se qualificar sempre

Quando o assunto é o Campeonato Regional adulto, é normal que a pressão seja gigante sobre a arbitragem. Afinal, todos os clubes investem para fazer a melhor campanha, assim, muitos costumam transferir para o árbitro, um eventual fracasso. Por isso, estar ainda mais preparado fisicamente, emocionalmente, e principalmente na parte técnica é primordial. Às cobranças sobre os nomes da cidade são sempre mais pesadas. Até pelo fato de estarem atuando toda semana em nossos campos, alguns, trabalham arbitrando jogos dos chamados “veteranos” que todos sabemos, vários jogam Copa Distrital e até mesmo o Regional da LCD. Esse fato, obviamente cria um clima de intimidade que em determinados momentos acabam interferindo. Assim, estarem sempre em busca de aprimoramento é vital para que nossa arbitragem evolua.

