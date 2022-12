Rede de Notícias do Sindijori MG

Gaeco MG: R$1 bi em valores bloqueados

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), divulgou nesta quarta-feira, 7 de dezembro, um balanço do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2022. Em 95 operações, foram efetivadas 426 prisões e apreendidos ou bloqueados R$ 1.463.404.103,75. A expectativa é que cerca de R$ 250 milhões retornem à sociedade e ao Estado por meio de colaborações premiadas e Acordos de Não Persecução Penal e Cível. O Gaeco está sediado em Belo Horizonte e possui 13 unidades regionais, nos municípios de Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Visconde do Rio Branco. (Jornal da Manhã – Uberaba)

GV faz treinamento para diagnóstico

O Centro de Apoio ao Deficiente Físico Dr. Octávio Soares promoveu o primeiro treinamento técnico para diagnóstico precoce de doenças raras. A capacitação será para 60 profissionais de reabilitação e referências técnicas de Valadares e região. A ação contou com palestras ministradas por Fernando Augusto S. Catharina (Área Médica PTC Therapeutics Brasil), com os seguintes temas: Diagnóstico Diferencial da Paralisia Cerebral e Sintomas da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). De acordo com Erika Guerrieri, coordenadora do CADEF, a iniciativa é mais uma das ações que reforça o compromisso do cuidado que a gestão tem com a pessoa com deficiência física na cidade. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

80 mil para esporte em Ipatinga

A Câmara de Ipatinga aprovou, em reunião extraordinária, dois projetos de lei que destinam um total de R$ 80 mil para entidades esportivas no município. As propostas são frutos de emendas impositivas indicadas por parlamentares. Um dos projetos destina recursos de R$ 40 mil para a Liga de Desportos de Ipatinga; outros, também de R$ 40 mil, é voltado para a Associação Desportiva Ipatinga Atroz, a título de auxílio. Sendo executada pela primeira vez este ano, a emenda impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições, explica o Legislativo. (Diário do Aço – Ipatinga)

Sala de Recursos em escola de Mariana

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Educação, realizou a entrega da Sala de Recursos na Escola Municipal Cônego Paulo Diláscio. A sala possui equipamentos, mobiliário e material pedagógico e educativo para a implementação de condições auxiliares necessárias no processo educativo. O local atende os alunos com deficiência, de espectro autista, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. A Secretaria de Educação tem desenvolvido ao decorrer do ano diversas ações para o desenvolvimento de uma educação mais inclusiva e acessível para todos os alunos! (O Liberal – Ouro Preto)

Pouso Alegre terá cursos gratuitos

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, publicou o edital para o curso Pré-Enem e Pré-Vestibular gratuito para o primeiro Semestre de 2023. A inscrição deverá ser realizada no período de 07 de dezembro de 2022 a 10 de fevereiro de 2023, das 17h30 às 22h, exclusivamente on-line. Ao todo são 120 vagas distribuídas entre 80 para o período noturno e 40 para o período vespertino. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Novembro Azul tem 58 intervenções

A campanha Novembro Azul da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), terminou com um balanço de 58 palestras promovidas em instituições e empresas de Araxá e região, com um público total de 1.350 pessoas. Visando à conscientização do câncer de próstata, a campanha buscou abranger, principalmente, empresas em que a maioria do quadro de funcionários são homens. (Correio de Araxá – Araxá)

Conselhos Empresariais se reúnem

No dia 01 de dezembro os Conselhos Empresariais do Sul de Minas (Cesul) e da Zona da Mata (Cezom), realizaram o 47º encontro do Grupo, o último de 2022. Os Conselhos são compostos por empresários e líderes regionais com o objetivo de trocarem experiências, realizarem networking, e juntos, buscarem soluções e inovações para o desenvolvimento da região. A cada encontro, o grupo conta com uma palestra ministrada por um profissional de renome na área em que atua, buscando propor linhas de discussão relevantes para as pautas de desenvolvimento do Cesul e do Cezom. (Correio do Papagaio – São Lourenço)