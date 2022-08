Rede de Notícias do Sindijori MG

Museu da Inconfidência ganha documentário

Fundado em 11 de agosto de 1944, o Museu da Inconfidência completou 78 anos de existência. Em comemoração à data, no anexo do museu, foi lançado o documentário “20 Giros: o Relógio do Museu da Inconfidência”. Além disso, os presentes puderam assistir uma apresentação musical com o quarteto da Academia Orquestra Ouro Preto. Conhecido por sua arquitetura suntuosa, o prédio da Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, na Praça Tiradentes, abriga, desde 1942, o Panteão dos Inconfidentes. “O Museu recebe grande público. Além de ser um museu importante não somente para cidade, mas para Minas Gerais e para o Brasil. Ele guarda um acervo ligado não só a Inconfidência, mas toda a vida e cultura material do Brasil Colônia”, afirmou o diretor do museu, Alex Calheiros. (O Liberal – Ouro Preto)

Relatório indica superlotação

Um relatório divulgado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) apontou condições precárias em nove unidades prisionais de Minas Gerais, entre eles o Presídio Professor Jacy de Assis e a Penitenciária Pimenta da Veiga, em Uberlândia. O documento cita entre as diversas irregularidades: más condições de alimentação e das celas, falta de assistência de médica adequada, superlotação e até denúncias de tortura. A opção de iniciar a fiscalização pelo Presídio levou em consideração milhares de queixas feitas contra a unidade. Segundo o relatório, o presídio de Uberlândia é o que mais possui denúncias de tortura e violações em unidades prisionais e socioeducativas de Minas Gerais, com um total de 1.266 reclamações. (Diário de Uberlândia)

Santa Casa BH faz campanha

Maior hospital 100% SUS de Minas Gerais, a Santa Casa BH (SCBH) lançou, no início de agosto, a campanha de financiamento coletivo “Santa Causa”, que tem como meta arrecadar R$ 5,4 milhões. O valor será investido na reabertura total dos 50 leitos de CTI desativados devido ao incêndio que atingiu o 10º andar da instituição, em junho. Segundo o provedor Roberto Otto, o financiamento coletivo foi a forma mais rápida que a Santa Casa BH encontrou de devolver os leitos de CTI para os mineiros. “Os leitos que montamos de forma provisória têm impactado na realização de cirurgias eletivas e no financiamento da instituição, reduzindo as nossas receitas. Além disso, estamos deixando de atender mais de 200 pacientes por mês”, afirmou. (Ascom)

Cesta tem queda em Araguari

Nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Araguari realizou uma pesquisa com preços dos produtos da cesta básica, visando auxiliar os cidadãos a encontrarem as melhores condições. Nos 14 estabelecimentos comerciais visitados, 20 itens foram selecionados. A pesquisa realizada este mês, apresentou uma redução de 2,5% em relação a realizada em julho. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

MP fiscaliza obras da Proinfância

O descumprimento de prazos de entrega de obras de escolas de educação infantil em Minas Gerais levou o Ministério Público do Estado a firmar um Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e com o Conselho de Arquitetura de Minas Gerais. O convênio teve como objetivo a apuração do andamento das construções. O trabalho do Crea-MG foi concluído em julho deste ano. O foco da fiscalização foi em obras escolares para crianças de até cinco anos vinculadas ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Governo Federal. (Correio de Araxá – Araxá)

Univaço tem novo ambulatório

A Univaço, que abriga o curso de medicina em Ipatinga, completa neste ano 25 anos de existência. Como presente para sua comunidade acadêmica, para a sociedade de Ipatinga e região do Vale do Aço, a instituição entregou um novo ambulatório e um centro de simulação em saúde. O ambulatório possui 28 consultórios médicos e quatro salas para pequenas cirurgias. Oferecerá atendimentos como pediatria, psiquiatria, urologia, ortopedia, ginecologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, clínica médica e procedimentos cirúrgicos. Já o centro no centro de simulação em saúde possui cinco salas de habilidades e quatro salas de simulação. (Diário do Aço – Ipatinga)

Hospital recebe Maternidade

A nova maternidade instalada no prédio “José Mendes Nogueira”, recentemente inaugurado no Hospital “Manoel Gonçalves”, foi entregue na semana passada. Também doação da Família Nogueira, que milita no ramo da mineração na região. Desta vez a doação foi feita por Tânia Nogueira, filha do falecido empresário José Mendes Nogueira, que, dentre outros empreendimentos é proprietária da Água Mineral Viva. A nova maternidade é dotada de 13 leitos, três leitos de pré-parto, dois apartamentos de pré-partos e dois centros obstétricos. (Folha do Povo – Itaúna)