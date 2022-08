Rede de Notícias do Sindijori MG

Infraero assumirá aeroporto de Poços

Em reunião do prefeito Sérgio Azevedo na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, quando ele apresentou a empresários e comerciantes um projeto de modernização do centro da cidade, o chefe do executivo informou que a administração do aeroporto será terceirizada e ficará a cargo da Infraero. Azevedo destacou que a finalidade é fazer com que o aeroporto seja viável financeiramente e novos investimentos devem ser trazidos para o local. “A infraero fará toda uma modernização do aeroporto, construirá novos hangares, teremos a volta do balizamento noturno”, destacou o prefeito. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Iveco terá escola em Sete Lagoas

Será apresentada nesta quinta-feira (25) a Escola Iveco de Sete Lagoas. O lançamento será na unidade da montadora na cidade pela manhã. A iniciativa do Iveco Group tem como objetivo ofertar formação profissional na região de Sete Lagoas, fomentando a educação e contribuindo para potencializar o conhecimento da comunidade local. Conforme informou assessoria, a Escola Iveco é fruto de uma parceria com o Senai-MG, referência em formação profissionalizante e que será responsável pelo programa de aprendizagem. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Uberaba define campanha de natal

Em reunião da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) foi anunciada a parceria entre a entidade e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba (Aciu), para retomar a realização da Campanha de Natal na cidade. Ainda durante o evento, a prefeita Elisa Araújo anunciou que o Governo Municipal, ao lado de parceiros, vai executar projeto de iluminação natalina este ano. Ainda sobre a campanha de fim de ano do comércio, o presidente da CDL, Fernando Xavier disse que em breve, em conjunto com a Aciu, será anunciado o formato da promoção que incluirá premiações com a participação das empresas associadas às duas entidades. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Jogo auxilia tratamento de AVC

Buscando auxiliar na recuperação efetiva de membros comprometidos por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) desenvolveram um sistema de treinamento utilizando realidade virtual. A iniciativa se trata de um jogo para reabilitação de pessoas com sequelas nos braços após terem sido acometidas pela patologia. O jogo foi criado em 2019 por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica (Feelt), os então mestrandos Gabriel Cyrino e Júlia Tannús, além do doutorando Leandro Mattioli e os professores Eduardo Naves e Edgard Lamounier. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Shopping vai indenizar menino

A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação do Itaú Power Shopping e da Magic Festa Ltda. pela indenização de um menino que sofreu um acidente no pula-pula do shopping, em Contagem, em 2017.A indenização é de R$ 15 mil por danos morais e de R$ 150 mil por danos materiais. O menino tinha oito anos quando brincava em um pula-pula na área de lazer do shopping e foi atingido por outro garoto, em fevereiro de 2017. Ele sofreu uma fratura no tornozelo e teve que fazer uma cirurgia para colocar pinos. (Sabará Notícias – Sabará)

Juruaia inicia programa

Busca de melhorias na educação pública, a Secretaria Municipal de Educação de Juruaia inicia o programa “Diálogos: dialogar e conhecer para incluir”, que tem como objetivo principal fomentar discussões a respeito do processo de inclusão nos contextos educacionais e capacitar educadores acerca da inclusão escolar de crianças com Transtorno do espectro do autismo. O programa visa orientar e acolher professores, alunos e em especial a comunidade escolar. A aula inaugural para os professores, com a professora Especialista em Educação Inclusiva, Elaine Moreira, da Empresa Espaço Desenvolver. O programa conta com oficina de construção de materiais estruturados e adaptados para pessoas com autismo. (A Folha Regional – Muzambinho)

Polícia estuda Delegacia Rural

A chefia da Polícia Civil de Minas Gerais avança com um estudo para a implantação de uma Delegacia Rural que pode ser instalada dentro da Delegacia Regional de Juiz de Fora ou no Departamento de Juiz de Fora. A definição, entretanto, ainda carece de mais análises, conforme afirmou o delegado adjunto da Delegacia Regional da Polícia Civil de Juiz de Fora, Sérgio Lamas, em audiência pública realizada na Câmara Municipal. A reunião, proposta pelo vereador Marlon Siqueira (PP), discutiu a necessidade de implantação da especializada. Na ocasião, Lamas representou a chefe do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, Flávia Murta, e afirmou que a Polícia Civil vê a importância da criação de uma Delegacia Rural na região. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)