Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Em JF, vereadores querem ser deputados

Juiz de Fora deve ter quase cem candidatos a deputados e deputadas federal e estadual. E, entre eles, mais da metade dos vereadores que formam a atual legislatura do Poder Legislativo municipal terão seus nomes nas urnas no pleito do dia 2 de outubro. Ao todo, são onze vereadores candidatos, o que corresponde a 58% dos 19 atuais legisladores municipais. Entre os sete deputados eleitos por Juiz de Fora no último pleito, cinco vão tentar a reeleição. Dos federais, Lafayette Andrada transferiu o título para Belo Horizonte, enquanto Margarida Salomão, deputada federal mais votada na cidade há quatro anos, elegeu-se prefeita em 2020 e está fora da disputa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Programas acolhem crianças

Em Uberlândia, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, muitas vezes separadas de suas famílias por medidas de proteção, são amparadas por ações de acolhimento enquanto aguardam a solução judicial sobre seu destino. A organização social Missão Sal da Terra cumpre esse papel e, atualmente, tem dois projetos voltados para o apadrinhamento de crianças e adolescentes da cidade, que já atenderam cerca de 270 jovens. O programa Apadrinhamento Afetivo assiste a todos os serviços de acolhimento familiar e institucional de Uberlândia com várias formas de apadrinhar, seja afetivo, de serviços, provedor e o voluntário. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Poluição do ar gera reclamações

Moradores dos bairros Boa Vista, Montreal, Barreiro e adjacências voltaram a reclamar da forte poluição do ar nestas regiões. Um pó preto, com cheiro de enxofre, vem tomando conta das residências e eles responsabilizam indústrias siderúrgicas da cidade, visto que boa parte delas estão instaladas em zonas urbanas. Autoridades políticas também estão mobilizadas para tentar solucionar ou, pelo menos, amenizar o problema, que é recorrente há pelo menos 30 anos. Há pouco mais de um ano o problema já foi levado para a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). (Sete Dias – Sete Lagoas)

Santa Casa de Poços pede socorro

Atravessando grande crise financeira e estrutural, a Santa Casa de Poços está pedindo socorro. Recentemente, em documento enviado para a Câmara Municipal e autoridades estaduais e municipais, o hospital relatou os problemas, deixando claro que é preciso receber mais dinheiro para equilibrar as contas. O secretário de Municipal de Saúde, Carlos Mosconi, reconhece que a situação é realmente muito grave e que está solidário com o hospital. “Agora com o aumento do salário da enfermagem auxiliares e técnicos em enfermagem todos os hospitais filantrópicos do Brasil estão alegando falta de condições de seguir com este teto aprovado pelo Governo Federal”, disse o secretário. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Prefeitura moderniza Padaria

A Prefeitura de Araxá modernizou a operação da Padaria Municipal para o fornecimento de pães consumidos pelos servidores públicos. O local agora recebe massas de pães congelados que são armazenadas, fermentadas e assadas em equipamentos de última geração, cedidos por comodato pela empresa licitada para o fornecimento das massas, conforme contrato. Além da qualidade do produto final, a nova logística representa economia para o Município. Ao todo, são 12 equipamentos cedidos, entre os quais dois fornos com 10 esteiras a gás, capacidade para 300 pães e painel composto por controladores digitais multifunções e outros. (Correio de Araxá – Araxá)

Projeto “Caravana Viva Livre”

O projeto “Caravana Viva Livre” da Secretaria da Juventude e Políticas sobre Drogas, em parceria com a Secretaria de Educação tem como objetivo promover a reflexão e a sensibilização das crianças nas escolas, através de informações de qualidade e diálogos interativos, leves e precisos, com palestras lúdicos pedagógicos, concursos de redação e atividades esportivas e culturais; fazendo assim a prevenção primária ao uso e dependência química de álcool e outras drogas. De acordo com a Secretaria da Juventude e Políticas sobre Drogas, nessa primeira fase estão sendo contemplados os Centros Municipais de Educação Infantil, com alunos de cinco anos de idade. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Exponor ambiente de negócios

A poucos dias da abertura da Mostra Empresarial do Nordeste Mineiro “Exponor 2022”, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Teófilo Otoni, Ricardo Bastos Peres, que organiza o evento, anunciou que ele está sendo moldado como mostra empresarial do que como feira, e que contará, neste ano, com toda a expertise das cooperativas de crédito ligadas ao Sicoob para transformar a Exponor em um ambiente de negócios em todo o sentido. Segundo o presidente do Conselho de Administração do Sicoob-Credivale, a ideia é promover a intercooperação, que visa enaltecer a marca Sicoob como parceira do desenvolvimento sócio empresarial da cidade e de toda a região. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)