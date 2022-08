Rede de Notícias do sindijori MG

Operadora faz parceria para agronegócio

Dentro de um projeto de expansão de conectividade para o agronegócio brasileiro, a Tim anuncia seu primeiro projeto “4G Tim no Campo” para o estado de Minas Gerais, com parceria da usina Santa Vitória Açúcar e Álcool. Situada no Pontal do Triângulo Mineiro, a empresa é referência no setor sucroalcooleiro no país, com capacidade de produção de 240 milhões de litros de etanol hidratado por safra. A parceria prevê a cobertura 4G às 160 propriedades do complexo e às comunidades vizinhas, atendendo mais de 37 mil hectares de produção de cana de açúcar, beneficiando a comunidade local de aproximadamente 20 mil habitantes e cerca de 1.500 colaboradores diretos. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Passeata combate violência doméstica

A Prefeitura de Caratinga promoveu uma passeata em alusão ao “Agosto Lilás”, mês de enfrentamento à violência doméstica. Escolas e a Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) participaram da ação. Dionatan Carlos, psicólogo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), destaca o trabalho que tem sido realizado ao longo do mês. “É um tema crucial para a nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. Todas as vezes que uma mulher sofre violência, corre-se o risco de se perder a vida.” (Diário de Caratinga – Caratinga)

Sede do Samu inaugurada em Muriaé

Foi inaugurada no último final de semana a nova sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na cidade de Muriaé. Desde o início de suas operações em Muriaé e região, os agentes do Samu dividiam espaço sedido pelo Corpo de Bombeiros no bairro da Gávea. A nova unidade do Samu fica próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros a parceria nos atendimentos vai continuar, mas, a partir desta data, os agentes do Samu passam a ter alojamento e infraestrutura própria. (Gazeta de Muriaé)

Unifor debate advocacia criminal

O Unifor-MG promoverá, no dia 22 de agosto, a partir das 19h, a palestra “Desafios da Nova Advocacia Criminal”. A atividade será ministrada pelo advogado criminalista e Presidente da OAB/Minas Gerais, Sérgio Leonardo. A iniciativa é uma parceria com a 16ª subseção da OAB/MG de Formiga e a Comissão OAB/MG Jovem Formiga. O objetivo é compartilhar com os estudantes, advogados e professores os principais desafios da nova advocacia criminal, especialmente, na reafirmação e desenvolvimento da formação do advogado. O evento ocorrerá no Salão “Prof. Walmor de Borba”, prédio 4 do campus. (Últimas Notícias – Formiga)

CGU multa Vale em R$ 86 mi

A Controladoria-Geral da União, órgão federal com atribuição para realização de auditorias públicas e outras ações de preservação da integridade da gestão pública, aplicou multa de R$ 86,3 milhões à Vale. Em decisão publicada, a mineradora foi responsabilizada por dificultar a fiscalização da barragem que se rompeu em Brumadinho em janeiro de 2019. A ruptura da estrutura gerou uma avalanche de rejeitos de mineração, culminando em devastação ambiental e na morte de 270 pessoas. Dezenas de cidades mineiras da bacia do Rio Paraopeba foram impactadas. (Diário do Aço – Ipatinga)

Projeto cria o ‘Censo Inclusão’

Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Juiz de Fora sugere a instituição do Programa Censo Inclusão em Juiz de Fora. O texto é de autoria da vereadora Kátia Franco Protetora e iniciou tramitação no último dia 14 de julho. O objetivo da proposta é permitir a identificação, o mapeamento e o cadastro de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que residem na cidade. Na prática, a proposta tem viés autorizativo e quer permitir à Prefeitura, que terá a palavra final, a realizar a coleta de dados socioeconômicos sobre os tipos e os graus de deficiência encontrados da cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Venda de celular usado cresce

A procura por aparelho celular usado tem aumentado e a venda dos seminovos chega a ser quatro vezes maior que a de novos em lojas do segmento em Passos. O preço mais acessível, na faixa entre R$300 a R$500, é apontado como o principal atrativo dos telefones usados. Numa loja consultada, a média de venda de aparelhos usados gira em torno de 30 a 40 celulares por mês. A procura é tanta que se a empresa tivesse outros 40 aparelhos, venderia todos, principalmente no início do mês, que é quando as pessoas recebem seus salários. (Folha da Manhã – Passos)