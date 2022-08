Rede de Notícias do Sindijori MG

Ipatinga faz pesquisa do Dia dos Pais

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga realizaram uma pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais para conhecer melhor as preferências dos consumidores. Na pesquisa, 45,8% dos participantes informaram que pretendem comprar seu presente com o cartão de crédito, enquanto 25% responderam que vão utilizar o cartão de débito. Já o pagamento por meio do PIX apareceu em 16,7% das respostas, em seguida “dinheiro” (8,3%) e “cheque” (4,2%). Em relação ao valor que pretende gastar com o presente, 45,8% tem o intuito de pagar até R$ 150. (Diário do Aço – Ipatinga)

Patos tem 16 candidatos inscritos

Com o término do prazo para convenções partidárias, no dia 5 de agosto, Patos de Minas conheceu os nomes colocados à disposição para disputar cadeiras na Assembleia Legislativa de Minas e no Congresso Nacional. Uma vez definidos os candidatos, os partidos terão até o dia 15 de agosto para pedir ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro de seus candidatos. Até a quinta-feira (11), o TRE MG tinha um total de 875 candidatos e candidatas registrados para o cargo de deputado federal e 1.018 para deputado estadual. Por Patos de Minas estavam inscritos dezesseis registros de candidatos para os cargos de deputado federal e estadual. (Folha Patense)

Feconex espera 140 mil visitantes

De 17 e 20 de agosto o estacionamento da Arena do Jacaré receberá a primeira edição da Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas – Feconex. É esperada uma média de cinco mil pessoas por dia de evento. Serão mais de 114 atividades econômicas distintas divididas em 156 espaços que foram colocados à disposição dos empresários que buscam trocar experiências e abrir novas possibilidades de negócios a partir da Feconex. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Geraldir Alves, considera tratar-se da maior oportunidade para que setelagoanos e visitantes conheçam melhor seu comércio, indústria e prestadores de serviços. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Usuários reclamam do transporte público

O transporte público de Uberlândia continua sendo alvo de críticas dos usuários do serviço. De acordo com a população, os problemas começaram a ser notados durante a pandemia da covid-19 e se agravaram com a retomada das atividades econômicas. Entre as principais reclamações estão a superlotação e falta de manutenção dos veículos. Uma das entrevistadas relatou que diversas pessoas sequer conseguiam entrar nos ônibus, devido à grande quantidade de usuários que se aglomeram nas portas do veículo, gerando atrasos na vida da população que precisar trabalhar ou estudar. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

R$ 8,5 milhões para educação

Dois novos projetos de lei em análise na Câmara Municipal preveem alterações no orçamento do Município em 2022. As propostas estão em análise na Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. O primeiro solicita da Câmara autorização para abrir créditos adicionais suplementares até o percentual de 16% do orçamento municipal deste ano. A suplementação serve para remanejar os recursos públicos para atender às necessidades da administração. O percentual equivale a R$ 46.748.396,31, que será distribuído para diversas secretarias municipais. Segundo o projeto, a autorização é necessária “para garantir despesas de custeio”. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Cultura e esporte a equoterapia

No último dia 9 de agosto foi celebrado o Dia da Equoterapia, também conhecida como terapia verde, que é um processo terapêutico natural que envolve uma série de práticas que auxiliam na conexão e sintonia com a natureza, de modo a encontrar um equilíbrio emocional que priorize a saúde mental, aumentando a sensação de bem-estar. Esse modelo terapêutico é realizado em diversos locais da cidade. No Clube do Cavalo são atendidos cerca de 30 pacientes. Cristiane de Figueiredo Santos psicóloga e equoterapeuta, é uma das responsáveis pelo trabalho realizado. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

LC leilões reinaugura sua sede

A LC Leilões é uma empresa leiloeira há 29 anos no mercado de leilões de gado, dos quais por 20 anos trabalhou em parceria com o Sindicato Rural de Patrocínio. A atual gestão do Sindicato não renovou a parceria com a LC Leilões. Sendo assim a empresa retornou, a todo vapor e em grande estilo, ao seu tatersal de origem, localizado no Bairro Congonhas, na BR 365. Aconteceu o grande leilão de reinauguração desse tatersal. Os vendedores prestigiaram o leilão e encheram os currais com lotes de qualidade, que chegaram a mais de 1000 animais. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)