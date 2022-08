Rede de Notícias do Sindijori MG

Lançada concessão do Parque de Caxambu

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) lançou edital de concessão do Parque das Águas de Caxambu. A licitação será na modalidade presencial e está marcada para o dia 10 outubro de 2022, em Belo Horizonte. O certame tem por objeto a concessão de uso onerosa do Parque das Águas de Caxambu, incluindo o Balneário Hidroterápico, sua gestão, conservação, operação, manutenção, exploração econômica e realização de investimentos. Entre as ações a serem realizadas pelo futuro concessionário, está previsto um investimento da ordem de R$11 milhões. O prazo de vigência do contrato será de 30 anos. (Jornal Panorama – Caxambu)

Araguari debate uso de cannabis

O presidente da Câmara de Araguari, Léo Mulata apresentou o Projeto de Lei que dispõe sobre a implementação da política municipal de fármacos e medicamentos à base de “cannabis”, com fins medicinais, com distribuição gratuita de fármacos ou medicamentos, que contenham derivados da Canabidiol (CBD) e/ou Tetracanabidiol (THC), ou demais óleos assim derivados, nas unidades de saúde municipal e privada, ou conveniada com o Sistema Único de Saúde, no âmbito do município da cidade de Araguari/MG, e das outras providenciais. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Banco de Alimentos terá seminário

O secretário municipal de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro e a diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, participaram de um bate papo virtual com alunas do 7° período do curso de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas (Unifal). Durante pouco mais de uma hora, eles conversaram e responderam perguntas sobre o funcionamento do Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA), o qual foi indicado pelo professor Luiz Felipe Lourenção como referência para as alunas que se preparam para a apresentação de um seminário da disciplina Nutrição Social II, cujo tema será Bancos de Alimentos. (Últimas Notícias – Formiga)

Mutirão faz alteração de renome e gênero

Foi realizada no Salão do Tribunal do Júri do Fórum de Ituiutaba a entrega das sentenças para 9 pessoas transgênero que realizaram a inscrição do Mutirão de Alteração de Prenome e Gênero da Pessoa Transgênero na Comarca de Ituiutaba. Após o recebimento das sentenças, os interessados levaram a sentença juntamente com a requisição da Defensoria Pública ao Cartório de Registro Civil em que foram registrados, de forma que receberam a nova certidão alterada. O Io Mutirão de Alteração de Prenome e Gênero ocorreu em 2020 em Ituiutaba. Neste ano o Mutirão se tornou regional, sendo realizado concomitantemente nas Comarcas de Ituiutaba, Uberlândia e Patos de Minas. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Universidades assinam protocolo

Com a perspectiva de debater medidas de proteção à primeira infância, acolhimento e adoção, a Uniacademia e a Universidade Federal de Juiz de Fora atuam em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como apoiadoras do seminário “O marco legal da primeira infância”. Durante o evento, na UniAcademia, os reitores Marcus David (UFJF) e Giovânio Aguiar assinaram, simbolicamente, a intenção em participar do Pacto pela Primeira Infância. Também foram signatários do protocolo a Prefeitura Municipal e Câmara de Juiz de Fora, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, OAB e Defensoria Pública. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Médicos questionam Central de Regulação

Profissionais médicos do maior hospital da região centro-oeste de Minas, em Divinópolis, relatam dificuldades enfrentadas no atendimento de pacientes da urgência e emergência:“Podemos dizer que o São João de Deus vive um Protocolo de Catástrofe contínua, porque isso acontece o tempo todo. É como se vivêssemos a todo momento em uma situação de calamidade. E quando uma catástrofe realmente acontecer, o que nós vamos fazer?”. Essas foram as palavras do Chefe de Clínica da Cirurgia Geral, Renato Corgozinho, durante entrevista em que ele e outros profissionais questionam os critérios adotados para o encaminhamento de pacientes para o setor de Emergência da instituição. (Divinews – Divinópolis)

Projeto de linguagem será analisado

A prefeita Elisa Araújo ainda não tem posicionamento definido sobre a conduta a ser adotada quanto à proposição que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas da cidade de Uberaba. Apesar de parecer de inconstitucionalidade, o projeto foi aprovado esta semana na Câmara Municipal. A matéria agora segue para análise do Executivo, que pode sancionar ou vetar a norma. O autor do projeto, vereador Eloisio dos Santos, declarou esta semana estar confiante que a proibição da linguagem neutra será sancionada pelo Executivo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Ouro Preto tem “Casa da Juventude”

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, assinou o decreto nº 6.593, que cria a “Casa da Juventude”, uma política pública voltada aos jovens ouro-pretanos. Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Edvaldo Rocha, a “Casa da Juventude” viabiliza programas que priorizam o desenvolvimento integral e a participação ativa dos jovens nos espaços do município, promovendo o acesso à produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre. (O Liberal – Ouro Preto)