Erosão ameaça a Estrada Real

Uma erosão gigantesca que começou após o período chuvoso ameaça engolir a rodovia MG- 129 (Estrada Real), que liga Lafaiete a Ouro Branco. O buraco está localizado no início da subida para a localidade de Carreiras, já no município de OB e possui cerca de 10 metros de diâmetro e outros tantos de profundidade. Ele está a poucos metros da estrada, mas por causa do traçado da via, quem desce ou sobe não consegue ter a dimensão do perigo. A MG-129 é de vital importância para a economia da região, já que faz a ligação para a cidade de Ouro Preto e as comunidades de Lavras Novas, Santa Rita, entre outras. (Jornal Correio – Conselheiro Lafaiete)

Vítimas receberão vale-transporte

O Município de Uberaba agora oferece vale-transporte gratuito às vítimas de violência doméstica em vulnerabilidade econômica. O cartão de ônibus será entregue durante o atendimento no Centro Integrado da Mulher (CIM), porta de entrada da Prefeitura para casos de violência doméstica e articulador dos serviços que integram a rede. Lançado nesta terça-feira (9), durante a abertura da campanha Agosto Lilás, serviço de apoio à mobilidade urbana para mulheres em situação de violência doméstica. O movimento nacional faz referência à sanção da Lei Maria da Penha, que no dia 7 de agosto completou 16 anos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Varginha sediará Gaeco e Promotorias

Pela primeira na história, o Ministério Público de Minas ocupará, em definitivo, um espaço que pertenceu ao Poder Judiciário. O antigo Fórum de Varginha, inaugurado em 1997, receberá as instalações das Promotorias de Justiça e Coordenadorias Regionais, inclusive o Gaeco regional. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) funciona atualmente em sede conjunta com o MP na Vila Pinto. É um imóvel acanhado, alugado, que precisa ser substituído para possibilitar boas condições de trabalho aos profissionais e atendimento à população. (Blog do Madeira – Varginha)

Operação cumpre mandados

Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Araguari e Estrela do Sul, durante a operação “Gado Virtual”. A ação tem como objetivo combater a sonegação de impostos no setor de cria, recria, engorda e comercialização de gado bovino. Os alvos da operação são dois servidores municipais cedidos ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), comerciantes de gado e uma empresa leiloeira das duas cidades. Os trabalhos são conduzidos por uma força-tarefa do Comitê Interestitucional de Recuperação de Ativos (Cira), Ministério Público Estadual (MPE), Receita Estadual e Polícia Militar (PM), com apoio do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Veículos abandonados serão retirados

As Secretarias de Serviços Públicos e Defesa Social, com apoio da Polícia Militar, iniciou a remoção de veículos abandonados nas ruas da cidade. As equipes foram aos bairros São José, Santa Lúcia e Jardim Philadelphia, onde havia notificação de veículos abandonados. Cumprindo o prazo estabelecido no decreto 14.004, publicado em junho deste ano, houve a remoção de um veículo Golf no Philadelphia. De acordo com o secretário Antonio Donizette Albino, a ação foi possível após convênio com empresa de guincho e pátio do Detran/MG, para onde são enviados os veículos. O secretário calcula que existam aproximadamente 500 carros em situação de abandono na cidade. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Teófilo Otoni terá Feira Internacional

A Feira Internacional de Pedras Preciosas e a Feira dos Garimpeiros, que acontecerão em Teófilo Otoni até 14 de agosto, devem aumentar o fluxo de veículos nas rodovias da região, situação que exige um comportamento ainda mais prudente dos motoristas, alerta o comandante do 1º Pelotão da 15ª Cia de Polícia Militar Rodoviária, tenente Reinaldo Martins. Costumeiramente os eventos movimentam a economia local, motivo pelo qual ele destaca a necessidade de procedimentos específicos para o público envolvido nas respectivas feiras. O tenente alerta aos participantes para, evitarem transportar grandes quantidades de pedras, joias ou altos valores em dinheiro. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Prefeitura renova permissão de mototaxistas

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, realizou, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda, a renovação do contrato de permissão de 27 mototaxistas que operam o serviço de transporte individual de passageiros no município. “Estamos totalmente legalizados. Agora são mais dez anos. Com a renovação passamos mais confiança para quem utiliza nossos serviços. Quero agradecer a todos que nós ajudam”, disse Webert Lino Gomes, mototaxista. De acordo com a Gerência de Transporte Público, o serviço é regulamentado por lei federal e municipal desde 2011. A renovação foi validada por mais dez anos. (Folha de Sabará – Sabará)