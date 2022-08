Rede de Notícias do Sindijori MG

Aumenta consumo de água em Uberlândia

Em Uberlândia, o consumo médio diário de água per capita nos primeiros sete meses de 2022 superou o total dos últimos dois anos, segundo dados Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). Entre janeiro e julho deste ano, a média de consumo por pessoa na cidade foi de 257,06 litros, sendo 5,20% maior do que o volume em todo o ano de 2020 e 1,67% a mais do que em 2021. De acordo com a autarquia, o cálculo do consumo médio per capita em Uberlândia é realizado com base em uma população estimada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 706 mil habitantes. (Diário de Uberlândia)

Valadares tem educação 4k

O mundo vive uma era de constante transformação devido ao avanço da tecnologia. Para acompanhar as mudanças, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) incluiu para os alunos do 6º ano, o Programa Educação 4k: aulas de programação com material Inventura, da Positivo Tecnologia Educacional. Com objetivo de celebrar a nova fase da Rede Municipal de Ensino de Valadares, a Prefeitura realiza nesta quarta-feira, 10, o lançamento do Programa Educação 4k. O evento vai contar com a presença de um representante da tecnologia Educacional da Positivo, gestores escolares e equipe SMED. No total, 50 professores passaram por um treinamento em maio deste ano. E logo após, os professores já introduziram a parte teórica em sala de aula. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Servidores vão parar em Lafaiete

Em assembleia, os servidores municipais decidiram paralisar as atividades no dia 11 de agosto e em seguida fazer operação tartaruga por tempo indeterminado. As informações foram dadas pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Conselheiro Lafaiete, Valdney Alves. Segundo ele, a pauta contempla tópicos de insatisfação dos funcionários com relação aos seus direitos. De acordo com Valdney, a reunião discutiu o Projeto de Lei referente ao auxílio-alimentação, que foi retirado dos servidores no período que estiver de atestado, férias prêmio, licença maternidade ou paternidade. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Arcos interdita a Santa Casa

A Prefeitura publicou o Decreto Municipal que dispõe sobre a interdição, na modalidade de requisição administrativa, na Santa Casa de Arcos, entidade sem fins lucrativos, filantrópica e de utilidade pública. A intervenção objetiva garantir o restabelecimento da prestação de serviços de assistência à saúde pela entidade, bem como aplicar eficazmente as verbas públicas a ela destinadas, visando verificar quais as medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e financeira serão necessárias para garantir a assistência à saúde. O ato interventivo irá vigorar por um período de 12 meses, a contar da publicação do Decreto, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade. (Últimas Notícias – Formiga)

Coreto de cobertura nova

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo promoveu a troca da cobertura de policarbonato do coreto da Praça Antônio Quirino da Silva. O espaço é ponto de encontro no centro da cidade. Construído para apresentações artísticas, o coreto, agora renovado, será usado durante o 1º Festival Gastronômico de Itatiaiuçu, quando o Coro Palestrina de Itatiaiuçu e a Corporação Musical Lira São Sebastião vão se apresentar no local, na Canção no Coreto, retomando no município o charme das festas do interior de Minas Gerais. (Folha On – Itatiaiuçu)

Programa Saúde Itinerante

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ituiutaba realizou no Assentamento da Divisa, na região das Sete Placas, mais uma edição do Programa Saúde Itinerante, levando importantes serviços para a zona rural. A ação realizada pelo Poder Executivo aproxima a população da zona rural dos importantes serviços de saúde disponíveis via Sistema Único de Saúde – SUS. O Saúde Itinerante disponibilizou os seguintes serviços: Aferição de pressão; Glicemia; Testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites virais; Orientações de Tuberculose, Hanseníase, Tabagismo, DST/Aids e Planejamento familiar; (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Parque Tecnológico pode operar em 2023

A Universidade Federal de Juiz de Fora foi aprovada no edital da Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A proposta da universidade, focada na implantação do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região, foi contemplada com o valor de R$ 6.662.316,53. Com o montante, até o momento, o projeto de apoio ao Parque Científico e Tecnológico acumula o valor total de R$ 9.133.276,53, considerando os recursos da Finep e os investimentos em contrapartida da própria UFJF (R$ 832.000), da Prefeitura de Juiz de Fora (R$ 200 mil) e da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (R$ 1.438.960), sendo esta última proveniente da Fapemig. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)