Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Moradores ameaçados de despejo

Moradores do Jardim Serra Verde, em Teófilo Otoni (Vale do Mucuri), perderam o sossego depois de se verem na iminência de serem despejados de suas casas, onde vivem há mais de 30 anos. São cerca de 30 famílias com crianças e idosos, que compraram seus imóveis de boa-fé, sem saber que a área estava sob litígio. Na semana passada, eles pediram a ajuda da Comissão Extraordinária das Privatizações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. “Ninguém invadiu nada. Todos nós compramos e pagamos os imóveis”, afirmou Glécia Schiffner, representante da comunidade afetada pela decisão judicial de reintegração de posse. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Lombada Eletrônica em funcionamento

A prefeitura de Varginha, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), comunica que a Lombada Eletrônica instalada na Avenida Celina Ottoni, em frente ao IPD, já está em funcionamento. Instalada pela empresa Contransin, através da prefeitura de Varginha, inicialmente a lombada terá caráter educativo, alertando os motoristas da velocidade, lembrando que a velocidade permitida na avenida Celina Ottoni é de 40 km Para segurança de todos, o Demutran instalou placas de Atenção, Fiscalização Eletrônica. (Gazeta de Varginha – Varginha)

315 carteiras para autistas emitidas

Cerca de 315 pessoas em Uberlândia já emitiram a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), segundo dados da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social (Sedese). O documento, que passou a ser expedido no fim de 2021, é gratuito e importante para a população diagnosticada com o transtorno. A Ciptea contém informações de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e busca garantir a ação integral, o pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde e assistência social. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Fim das charretes tem impasse

Uma das principais estâncias hidrominerais de Minas, São Lourenço, vive um impasse. De um lado, os condutores das tradicionais charretes, que recusam a troca dos cavalos por tuk-tuks, triciclos voltados para passeios turísticos. Do outro, a prefeitura pretende se antecipar ao Projeto de Lei que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e prevê a extinção de veículos de tração animal dentro dos perímetros urbanos do estado. Uma reunião entre as partes, que contou também com a presença do deputado estadual Osvaldo Lopes (PSD), identificado com a causa animal, terminou sem acordo. Foi oferecida uma indenização de R$ 30 mil para cada um dos condutores. (Sabará Notícias – Sabará)

Licitação dos pontos turísticos é reaberta

Um aviso de edital publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (5) comunica a nova data da abertura das propostas para a concessão de uso e exploração econômica do chamado Circuito Turístico. Os envelopes deverão ser abertos dias 28 de setembro, às 10h30, no espaço da Urca. O objeto da licitação é a seleção de proposta mais vantajosa para a permissão de exploração econômica de atividades turísticas de visitação, bem como serviços dos equipamentos turísticos, incluídas obrigações de gestão, melhorias e operação dos atrativos existentes em formato de Circuito Turístico Integrado. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Erosão aumenta na Estrada Real

Uma erosão gigantesca que começou após o período chuvoso ameaça engolir a rodovia MG- 129 (Estrada Real), que liga Lafaiete a Ouro Branco. O buraco está localizado no início da subida para a localidade de Carreiras, já no município de OB e possui cerca de 10 metros de diâmetro e outros tantos de profundidade. Ele está a poucos metros da estrada, mas por causa do traçado da via, quem desce ou sobe não consegue ter a dimensão do perigo. Essa situação já havia sido denunciada, em abril, pelo Jornal Correio, mas nada foi feito pelo Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais, órgão responsável pela manutenção da rodovia. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Prefeitura oferta curso de higienização pessoal para alunos

A prefeitura de Inhapim, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, iniciou um curso de higiene pessoal voltado para os alunos do ensino médio da escola estadual Alberto Azevedo. Segundo a enfermeira e instrutora técnica do Senar, Janaína Dornelas Pessoa Gomes, o objetivo deste curso é ensinar aos alunos maneiras práticas de promoverem uma melhor higienização do seu corpo principalmente no período de transição entre a adolescência e a fase adulta. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Araguari terá Central de Acompanhamento

A Prefeitura de Araguari, através das secretarias de Políticas sobre Drogas e de Administração, da Controladoria e da Procuradoria-Geral do Município, com o apoio do promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, André Luís Alves de Melo, publicou um Termo de Ratificação que consolida o Termo de Cooperação Técnica para a instalação da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais na cidade. O programa tem a finalidade de contribuir para o fortalecimento e consolidação das alternativas à prisão no estado de Minas Gerais, pautando ações de responsabilização com liberdade. (Gazeta do Triângulo – Araguari)