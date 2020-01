Rede de Notícias do Sindijori MG

Valadares cancela festa do aniversário

Diante da enchente que atingiu dezenas de bairros em Governador Valadares, a Prefeitura Municipal decidiu cancelar todas as festividades na programação dos 82 anos do município. A programação estava prevista para começar na segunda-feira, 27. O aniversário da cidade seria comemorado na quinta-feira, dia 30. De acordo com a Prefeitura, somente a Corrida Rústica será mantida na programação de aniversário. A corrida será realizada no domingo, dia 2, às 7h, na Praça do Emigrante. “A Prefeitura entende que o momento é de extrema gravidade, e o melhor presente a ser dado para a cidade é a solidariedade e o cuidado para com as famílias, que sofrem com a cheia”, informou a Prefeitura. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

MOC precisa de mais 6.500 eleitores

O município de Montes Claros chegou, na sexta-feira, 24, a 193.486 eleitores com biometria na Justiça Eleitoral, equivalente a 70,11% do total de 274.409 eleitores cadastrados. Isso implica que faltam 6.514 eleitores para a cidade alcançar os 200.000 que permitem a realização do segundo turno. Porém, ainda faltam 80.923 eleitores fazerem a biometria. A Justiça Eleitoral informa que 21 de fevereiro é o último dia para os eleitores de Montes Claros fazerem o recadastramento biométrico. Por isso, a Central de Atendimento ao Eleitor vai estar de plantão, nos dias 1º, 8, 15 e 16 de fevereiro, das 8 às 16 horas para atendimento. Cresceu a quantidade de eleitores que tem procurado o Fórum Eleitoral de Montes Claros para fazer a biometria. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Defesa Civil de OP lança site para à população

A Prefeitura de Ouro Preto lançou na tarde desta sexta-feira, 24, um site para estabelecer contato direto da Defesa Civil com os munícipes, além de oferecer diversos tipos de serviços. A Defesa Civil tem a missão de trabalhar com a prevenção nas orientações à comunidade e, no caso de ocorrência de algum evento catastrófico, auxiliar a população e passar informações para outros setores para as tomadas de decisões. Por meio da página, a população tem acesso aos alertas de chuvas, notícias, ocorrências de desastres e mapeamento de áreas de risco. No site também é possível baixar o aplicativo da Defesa Civil que permite aos interessados receber informações sobre alterações geológicas e situações de riscos urgentes em tempo real. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Documentos inéditos devem ser lançados em exposição

Uma parte da história de Patos de Minas, ainda pouco conhecida, deve virar tema de exposição para a reabertura do Museu de Patos de Minas. Os “achados” foram frutos de um trabalho desenvolvido pela equipe da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural (Dimep), que esteve recentemente em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, em busca de registros que pudessem enriquecer o acervo histórico municipal. Na capital mineira, a equipe da Dimep encontrou uma vasta documentação referente ao patrono do Museu de Patos de Minas, Olegário Maciel. O diretor de Patrimônio, Geenes Alves, relata que os documentos trazem informações sobre cartas trocadas entre Olegário Maciel e Getúlio Vargas nos turbulentos anos da “Revolução de 1930”. (Folha Patense- Patos de Minas)

Poços exportou US$ 3,7 milhões

A Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas instituiu o Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex) em julho de 2019, no Distrito Industrial. Com sua chegada, houve um grande avanço nas exportações efetuadas por empresas locais e regionais. De janeiro a dezembro, foram exportados U$ 3.768.195, 00 em grãos e minérios. O Redex foi criado para facilitar o controle de liberação das cargas para o comércio exterior com diversas vantagens para os exportadores, principalmente a agilidade no desembaraço aduaneiro, porque reduz o tempo de espera nos Portos. Além disso, o Recinto em Poços de Caldas tem uma grande importância para fomentar a economia local, já que a circulação de cargas gera empregos diretos e indiretos. (Jornal da Cidade- Poços de Caldas)

Projetos do reassentamento são apresentados

A comunidade de Paracatu de Baixo, subdistrito atingido pela barragem de Fundão, em Mariana, conheceu no sábado, 18, os projetos de seis bens públicos de uso coletivo do reassentamento: Escola Infantil e Fundamental, Posto Avançado de Saúde, Praça de Esportes, Posto de Serviços e Cemitério. No encontro, realizado no Hotel Providência, em Mariana, as famílias atingidas puderam tirar dúvidas, propor alterações e validar as propostas. Ao longo do processo participativo de construção dos projetos arquitetônicos dos equipamentos coletivos, várias reuniões entre a comunidade e a equipe de arquitetura são realizadas, garantindo legitimidade à metodologia. (Portal Cidade- Mariana)

Consórcio realiza Mutirão de Endoscopia

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre os Vales do Mucuri e Jequitinhonha (CIS-EVMJ) e prefeito de Caraí, Heber Gomes Neiva “Vavá” anunciou a realização do 2º Mutirão de Endoscopias com recursos próprios do Consórcio de Saúde, que vão começar a partir de fevereiro. Durante um mês vão ser realizados os exames na rede de municípios consorciados, agendado com os endoscopistas de acordo com suas agendas e a possibilidade dos municípios. Vão ser atendidos 26 municípios da região com investimentos de quase R$ 200 mil. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)