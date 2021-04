Rede de Notícias do Sindijori MG

Comércio pode funcionar no feriado

Com a divulgação da Medida Provisória nº1046, do Governo Federal, que dispõe sobre as deliberações trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o comércio pode seguir com suas atividades durante feriados. Em Divinópolis, A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sindicomércio) já buscava esta autorização e, com a MP, podem até solicitar o aproveitamento de horas negativas dos trabalhadores mesmo durante feriados, sendo que a norma permanece vigente por até 120 dias. (Portal Agora – Divinópolis)

Prefeito recebe escolas particulares

O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, teve um encontro com representantes das escolas particulares do município. Eles procuraram a Prefeitura para verificar a possibilidade do retorno das aulas de forma híbrida e seguindo o “mais rígido protocolo de segurança” em relação à covid-19. De acordo com um dos representantes, no momento em que as aulas haviam sido retomadas – em fevereiro desse ano – de forma presencial não houve casos de famílias infectadas, o que ocorreu, sim, durante o período de pausa nas aulas, evidenciando um ambiente seguro nas escolas com a adoção das medidas de segurança sanitária. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Tecnologia de Araxá chega ao espaço

O foguete Falcon 9, contendo tecnologia de nióbio desenvolvida em Araxá, levou quatro astronautas do Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, até a Estação Espacial Internacional. As ligas especiais baseadas ou que contam com o elemento compõem o sistema de propulsão e exaustão de novas espaçonaves, como esta que foi desenvolvida pela empresa SpaceX. Para a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) esta é uma grande conquista, já que a liga, chamada C103 é uma das únicas capazes de resistir à altas temperaturas para suportar uma missão espacial. (O Planalto – Araxá)

Unimontes incentiva patentes

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) incentiva e apoia seus professores no desenvolvimento de produtos, como o registro de patentes, marcas e de softwares (programas de computadores) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O trabalho apresenta avanços e resultados positivos, sob a supervisão do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e pela Coordenadoria de Inovação Tecnológica, ambos vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa. Até o momento, a Unimontes já encaminhou ao INPI doze solicitações de patentes, com duas cartas concedidas e alcançou 19 marcas registradas, diante de 28 pedidos encaminhados. Foram feitos 16 pedidos de registros de software da universidade junto ao Instituto, dos quais nove foram certificados. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Alunos solicitam volta das aulas

Acadêmicos dos cursos de saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) estão reivindicando uma nova avaliação epidemiológica sobre o avanço do novo coronavírus para que, de acordo com os resultados, possam retomar as atividades práticas. Conforme o corpo discente, a falta das aulas tem causado prejuízos à formação dos alunos, já que está suspensa há mais de ano. As principais consequências mencionadas foram os danos do que se refere ao aprendizado, além de possível atraso para a formatura. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Clube do Trabalhador retoma atividades

As atividades realizadas nas dependências do Clube do Trabalhador devem ser retomadas a partir da próxima terça-feira, 04, conforme informa uma nota divulgada pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Ao todo, o local vai oferecer aulas de natação, hidroginástica e futebol (crianças de 4 a 15 anos) e os interessados devem realizar a inscrição no local ou por meio do telefone (37) 3226-4684. Informações sobre dias e horários das aulas serão disponibilizadas durante o cadastro dos participantes. (O Popular – Nova Serrana)

Profissionais do HC sinalizam greve

Colaboradores do setor de saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, localizado em Uberaba, anunciam possibilidade de uma greve a partir do mês de maio, caso não tenham seus pedidos atendidos pela administração da instituição. Ao todo, os profissionais reivindicam três fatores, sendo a retomada do adicional de insalubridade, eleições para a escolha do representante de Enfermagem da gestão, ainda, apontam para as dificuldades de comunicação para com o setor administrativo do hospital. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Câmara suspende atividades presenciais

Atividades presenciais foram suspensas na Câmara Municipal de Muzambinho, em razão do registro de um Boletim de Ocorrência com interdição predial determinada pela equipe do Corpo de Bombeiros, conforme indica a Portaria nº14. A medida se fez necessária em razão de que as salas do piso superior do prédio, assim como o plenário, estão com as estruturas comprometidas devido a um desabamento que ocorreu no teto do Clube Recreativo. Para a retomada dos serviços presenciais, os locais prejudicados devem ser demolidos e passar por reformas. (Folha Regional – Muzambinho)