Queda no número de furtos

A cidade de Uberlândia teve uma queda de 33,1% no número de registros de furtos e roubos a comércios e residências no primeiro trimestre de 2021. O aumento do índice de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus é um dos motivos para a diminuição dos crimes. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro a março deste ano foram registradas 959 ocorrências de furtos e roubos a residências e comércios. No mesmo período de 2020, foram computados 1.434 registros. O crime que mais teve queda no primeiro trimestre de 2021 foi o de roubo a estabelecimentos. (Diário de Uberlândia)

Menor índice de crimes violentos

Barbacena, São João Del Rei e Juiz de Fora também registraram queda de crimes violentos no primeiro trimestre de 2021, segundo dados da Sejusp. O levantamento comparou os três primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2020. Sendo o principal município do Campo das Vertentes, segundo os números, Barbacena mostrou desempenho positivo e registrou uma queda de 63%. Neste ano, foram registrados 11 crimes violentos nos três primeiros meses. No mesmo período do ano passado, foram 30. Além disso, foi o melhor cenário dos últimos 10 anos. (Folha de Barbacena)

Vacinação da 2ª dose é baixo

O processo de imunização da população de Governador Valadares contra a covid-19 segue de forma gradativa. De acordo com o Plano Municipal de Vacinação, que monitora diariamente os atendimentos na cidade e distritos, 37.348 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose do imunizante, sendo que 13.893 receberam a segunda dose. Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostrou quais grupos já foram vacinados até o momento. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Festival traz oportunidades

Fortemente impactado pelas consequências da pandemia do coronavírus, o setor musical e cultural vive grandes desafios por ter sido o primeiro a interromper suas atividades e, provavelmente, um dos últimos a retomar shows, espetáculos e eventos que vivem das aglomerações. Pensando na importância do incentivo à cadeia produtiva musical e com o intuito de oferecer espaços para novos compositores, cantores e letristas, a Prefeitura de Itabirito, por meio Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, lançou, no dia 25 de março, o edital para o 1º Festival de Música de Itabirito. (Jornal O Liberal- Itabirito)

Procon Muriaé prepara operação

Uma vez que o comércio eletrônico ganhou expansão devido às restrições da pandemia da Covid-19 e após várias reclamações recebidas pelo Procon Muriaé quanto à venda em redes sociais, o órgão de defesa do consumidor prepara o início da operação “Cadê o Preço?”, de fiscalização no ambiente virtual. Nas últimas semanas, os agentes do Procon constataram que a não divulgação do preço junto ao produto ou serviço ou a de informá-lo apenas via “inbox” é comum, estando assim em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor. (Gazeta de Muriaé)

Receita doa 2,3 toneladas de roupas

Mais de 2,3 toneladas de roupas contrafeitas (“pirateadas”) apreendidas em operações da Receita Federal serão utilizadas na prevenção contra a covid-19. Parte das peças serão transformadas em máscaras protetoras, que beneficiarão a população carente do sul de MG. A estimativa é de que milhares de máscaras serão produzidas e, posteriormente, doadas às Secretarias Municipais da região. A descaracterização das peças e fabricação das máscaras ficarão por conta do IF Sul de Minas, em mais uma parceria com a Receita Federal. (A Folha Regional- Muzambinho)

Propriedades são atendidas

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural concluiu, neste mês de abril, o serviço de confecção e oferta de silagem. No ano de 2020, 121 propriedades foram atendidas e contempladas com 1.076,5 horas de serviço. Neste ano o número de localidades e horas de trabalho superou a marca anterior, totalizando 170 propriedades atendidas e 3.110,3 horas de serviço. A ação faz parte do projeto Patrulha Agrícola Mecanizada, que consiste em um conjunto de ações para promover o aumento da área cultivada e confecção de alimento (silagem) para o rebanho. (Portal da Cidade- Mariana)

Câmara doa veículo para Aiuruoca

O Poder Legislativo de Aiuruoca repassou para o Poder Executivo do município um novo bem: veículo Doblò, 1.4. Os representantes do Poder Legislativo tiveram esse propósito, diante já possuir outro veículo que atende às suas necessidades. Com isso, através do apoio de todos os vereadores, o presidente da Câmara, vereador Romeu Rosa Maciel entregou as chaves do veículo para o prefeito de Aiuruoca, Erlisson Lopes e da secretária de Saúde, Michelle Sene. (Jornal Panorama – Baependi)