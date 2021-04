Rede de Notícias do Sindijori MG

Comércio não essencial fecha

A alegria dos comerciantes de abrirem seus estabelecimentos comerciais durou pouco. A Prefeitura de Divinópolis anunciou, na tarde de quarta-feira, 14, o fechamento do comércio não essencial em Divinópolis. O Executivo cumpre a decisão do Poder Judiciário de Minas Gerais, que, através de processo divulgado na manhã de quarta, solicitou a imediata suspensão da Nota Explicativa do Decreto nº 14.298/21, que permitia a abertura de vários segmentos proibidos pelas medidas restritivas da onda roxa. A decisão judicial veio após solicitação do Estado e do governador Romeu Zema. (Portal Agora- Divinópolis)

Arcos adota retomada consciente

Membros do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 avaliaram os dados no Boletim Epidemiológico local, que aponta o declínio no número de infectados, os integrantes do Comitê decidiram pela retomada consciente das atividades comerciais em Arcos, desde que os seguimentos trabalhem dentro do plano de contingenciamento. (Correio Centro-Oeste- Arcos)

Fundação cria portal que permite expedição

Quase seis anos depois do rompimento da barragem de Mariana, a Fundação Renova criou o portal “Expedição do Rio Doce”, que tem como principal objetivo manter a população informada sobre a situação do rio, sobre a qualidade da água e mostrar como estão as bacias do rio. “A população já tem muitas informações da época do desastre, mas precisamos mostrar como o rio Doce está hoje. Esse é o objetivo do projeto: levar informação para as pessoas e permitir que elas possam fazer essa expedição de casa mesmo”, contou a engenheira química Juliana Bedoya. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Merenda em Casa em Carvalhos

A Prefeitura Municipal de Carvalhos junto a Secretaria Municipal de Educação fizeram um planejamento para distribuição de kits alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino. A compra dos itens que compõem os kits foi realizada através de recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A primeira entrega dos kits será entre o final do mês de abril e início do mês de maio. E haverá outra entrega programada para os meses de junho ou julho. A entrega dos kits ocorrerá de forma regular, a cada 2 meses. (Jornal Panorama – Baependi).

PC e MP recuperam R$ 3 milhões

A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram na tarde de quarta-feira, 14, uma coletiva de imprensa para comunicar a devolução aos cofres públicos municipais de cerca de R$ 3 milhões, referentes à bens apreendidos na Operação Malebolge desencadeada em agosto de 2020 e, que desde então, vem apurando crimes de desvio e lavagem de dinheiro na Prefeitura Municipal. O caso tem à frente o delegado Renato de Alcino Vieira, que informou na ocasião que o acordo só foi possível através de uma colaboração premiada entre um dos principais envolvidos no esquema de corrupção. (Correio de Araxá)

Estado e TJMG firmam parceria

Após visita do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), a pasta anunciou que firmou parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para a realização de um estudo de solo do local. Tal análise poderá determinar a causa das fissuras nas paredes do local, que culminou na transferência de 800 presos para outras unidades da região no dia 31 de março. A necessidade do estudo do solo foi constatada pela Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Lagoa da Prata dá início à testagem

Lagoa da Prata dá início a testagem em massa da população economicamente ativa. A iniciativa faz parte de uma série de iniciativas da Administração Municipal para conter os indicadores da covid-19 no município. A testagem em massa faz parte de um plano da Prefeitura que anunciou no último domingo, 11, uma série de ações na saúde e economia da cidade. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Rogério Corgosinho, explicou que a testagem não pretende ser uma iniciativa duradoura, mas pontual, para melhorar os indicadores e poder agilizar uma retomada na economia. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Ouro Preto terá internet gratuita

Representantes da Ouro Luz participaram da Tribuna Livre da 27° reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto. Na ocasião, Renato Rosset, diretor de projetos da empresa que faz parte do consórcio, e Joana Guima, gerente de contrato, apresentaram o contrato de concessão e explicaram que está prevista a instalação de internet gratuita no município. Segundo Renato, o contrato teve início em outubro de 2020, no valor de R$58 milhões e prevê dentre outras medidas, a instalação de 20 pontos de internet pública e gratuita em Ouro Preto. (Jornal O Liberal- Itabirito)