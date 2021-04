Rede de Notícias do Sindijori MG

TO forma doadores do futuro

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni aprovou em reunião ordinária no mês de fevereiro de 2021, o projeto “Doadores do Futuro”, de autoria do vereador Gabriel Gusmão. A Leiinstitui, no âmbito do município de Teófilo Otoni, o programa Doadores do Futuro, a ser realizado nas escolas da rede pública municipal de ensino. O programa tem a finalidade de conscientizar os alunos sobre a importância da doação voluntária de sangue. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

24ª Felinju em formato online

Pelo segundo ano consecutivo, Juruaia, conhecida por ser a capital da lingerie, vai realizar de forma 100% online o principal evento do calendário da cidade, a Felinju Online. A maior feira online de moda íntima, praia, fitness e pijamas do Brasil acontecerá entre os dias 28 de abril e 1 de maio pelo site www.felinjujuruaia.com.br. Por conta da pandemia, o evento seguirá apostando no universo tecnológico para movimentar as vendas do polo da moda íntima e terá como tema “Acredite no seu potencial!”. (A Folha Regional- Muzambinho)

Poços no projeto de interiorização

O secretário municipal de Cultura Gustavo Dutra esteve em reunião remota com o presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Sérgio Rodrigo, para discutir a participação do município no projeto de interiorização da Rede Minas. As diretoras de Conteúdo e Programação Marisa Guimarães e de Desenvolvimento e Promoção do Audiovisual Monica Trigo também participaram do encontro virtual. O planejamento de interiorização desenvolvido pela EMC, que envolve a Rede Minas e a Rádio Inconfidência, tem como objetivo dar visibilidade às múltiplas potencialidades das cidades de Minas Gerais. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Registrado aumento em violência

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, os serviços de orientação, proteção e denúncia de violência doméstica não pararam em Uberlândia. Um exemplo disso, é a organização SOS Mulher e Família, que realizou mais de 3,2 mil atendimentos no ano de 2020, número 84% maior do que o total de procedimentos realizados em 2019. Segundo a assistente social da ONG, Rhayza Costa, a procura pelos serviços e apoio da SOS cresceu, principalmente, durante os primeiros meses da pandemia. Para ela, o aumento na procura pode ser um reflexo da elevação de casos que aconteceram durante o período. (Diário de Uberlândia)

Mais de 400 empresas atendidas

Está sendo realizado no Triângulo Mineiro o primeiro ciclo do projeto Agentes Locais de Inovação (ALI). Promovido pelo Sebrae Minas, a iniciativa já selecionou 220 pequenos negócios de Uberaba que serão atendidas até o mês de junho. Em cada ciclo, 440 empresas serão atendidas em toda a Regional Triângulo, que comporta, além de Uberaba, as regiões de Uberlândia, Ituiutaba, Araxá, Frutal e Araguari. Os donos de micro e pequenas empresas interessados em serem atendidos pelo ALI poderão se inscrever pelo site Brasil Mais. (Jornal de Uberaba)

Vistoria aponta 70% concluído

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, cumpriu agenda nessa terça-feira, 13, na região da Zona da Mata. Ele visitou a nova unidade prisional de Ubá, que já está com mais de 70% das obras concluídas, e seguiu para Juiz de Fora, para avaliar a situação do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), que está temporariamente interditado. A conclusão da nova unidade de Ubá vai ampliar em 11% o total de vagas da região. A capacidade será de 388 presos. Toda estrutura de alvenaria está pronta e a obra está na fase de acabamento, faltando detalhes como pintura, piso, guaritas, muralha, instalações elétricas e hidráulicas. (Paracatu News)

Justiça aceita pedido de recuperação

Na sexta-feira, 9, a Samarco entrou com um pedido de Recuperação Judicial junto à Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). O pedido visa uma renegociação da dívida da empresa que está majoritariamente em poder de detentores estrangeiros como títulos de dívida conhecidos como “boundholders”. Nesta segunda-feira, 12, o pedido foi aceito, o que garante proteção contra ações judiciais de execução de dívidas com os credores. Com o pedido deferido, a empresa poderá manter suas atividades, sem impacto nas atividades operacionais e ações de reparação e compensação conduzidas pela Fundação Renova. (Jornal O Liberal- Itabirito)