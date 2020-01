Rede de Notícias do Sindijori MG

Uberlândia destaque na geração de empregos

Com o melhor saldo anual de empregos nos últimos cinco anos, Uberlândia gerou 4.067 postos de trabalho em 2019. O resultado colocou a cidade na 5ª posição entre os municípios do interior do país que mais contrataram no ano passado e em 10º lugar no ranking nacional, considerando cidades do interior e regiões metropolitanas brasileiras. Os dados fazem parte do levantamento do Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados pela Prefeitura nesta sexta-feira, 24. Uberlândia está à frente de cidades como Ipatinga (+2.368) e Betim (+2.271), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campinas (+2.736) e Ribeirão Preto (+3.260), no interior de São Paulo. (Diário de Uberlândia)

Divulgação de vídeo tem reação em Varginha

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de saúde mental e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha (Codeva) divulgaram nota de repúdio sobre o caso da mulher que foi filmada andando seminua no Centro, em Varginha. O caso aconteceu na rua Santa Cruz, no dia 9 de janeiro. Segundo informações das entidades, a mulher é usuária com deficiência e estava em crise mental no momento em que foi filmada. O vídeo foi compartilho em vários grupos de WhatsApp da cidade. A mulher foi amparada posteriormente pela Guarda Civil Municipal de Varginha. (Correio do Sul – Varginha)

Uberaba precisa de 40 ecopontos, diz estudo

Uberaba possui baixos índices de coleta seletiva, de acordo com estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). O município conta com 11 ecopontos, distribuídos em diferentes bairros, mas os pesquisadores sugerem a necessidade de mais 40 ecopontos na cidade, que produz em média de 297 toneladas de resíduos sólidos por dia. A implantação de ecopontos descarta a necessidade de triagens posteriores do lixo, tem por objetivo aumentar índices de coleta no município e tem como principal agente a sociedade, que separa o resíduo e o encaminha para o local. (Jornal de Uberaba)

Falta de área de celular prejudica usuários

Seja em um acidente de trânsito ou outra necessidade, o aparelho de telefone celular é item essencial nas estradas. Entretanto, quando problemas acontecem durante viagens em rodovias da região, a comunicação é dificultada pela falta de cobertura adequada das operadoras. Usuários das rodovias que passam por Juiz de Fora, como MG-353, BR-040 e BR-267, relatam ausência de sinal do celular em trechos longos, muitos sem estabelecimentos que podem servir como outra opção para recorrer à assistência. Entre as obrigações previstas para a telefonia móvel pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a área de abrangência obrigatória engloba apenas distritos sedes dos municípios, representando, ao menos, 80% da área urbana. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Santa Casa apresenta redução de infecções

Na manhã da última quinta-feira, 23, no Centro Acadêmico do Hospital, a equipe da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares da Santa Casa (CCIH) de Poços de Caldas apresentou os indicadores de resultados de 2019. Conforme vem acontecendo nos últimos anos, há reduções significativas no número de infecções dentro da Irmandade. Foi registrada taxa geral de infecções de 4,77, uma redução de 12%. Nos últimos cinco anos foi a mais próxima da meta, que é de 3%. Só na UTI, houve uma redução de 20% na taxa de infecções. Houve também uma redução de 29% das infecções primárias de corrente sanguínea. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Salário de servidor em dia ajuda comércio

Com a Prefeitura de Sete Lagoas quitando em dia o pagamento dos salários e do 13º do funcionalismo e regularizando a situação do 13º atrasado de 2018, mais de R$ 60 milhões foram injetados na economia da cidade às vésperas do Natal. O resultado foi comércio aquecido e servidores valorizados. Além de dinheiro no bolso, o servidor público também obteve vantagens e descontos em estabelecimentos comerciais participantes do selo de vantagens “Servidor, aqui o seu dinheiro vale muito mais”, em um convênio assinado entre a Prefeitura, a CDL, o SindComércio e o Shopping Sete Lagoas. (Boca do Povo – Sete Lagoas)

Norte de Minas busca selo para mel

O Norte de Minas está buscando o “selo de qualidade” do Mel de Aroeira, com o registro da Indicação Geográfica do Norte de Minas na modalidade “Denominação de Origem” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A ação ocorre com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) o Conselho do Desenvolvimento da Apicultura do Norte de Minas (CODEA-NM), Codevasf e Sebrae. Os procedimentos adotados pelo grupo vão ser apresentados no evento “Mel de Aroeira, Identificação Geográfica e Rastreabilidade”, que vai acontecer no dia 12 de fevereiro, no plenário da Câmara Municipal de Bocaiuva. A abertura vai ser às 8h30, com participação gratuita para produtores, instituições de pesquisa, agentes públicos e consumidores. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)