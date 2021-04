Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

UFJF recruta voluntários para vacina

A Universidade Federal de Juiz de Fora, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), está conduzindo uma pesquisa para avaliar a eficácia da vacina BCG contra o agravamento de quadros da Covid-19. A partir desta semana, os pesquisadores estão convocando voluntários para colaborarem com o levantamento. Os participantes irão passar por entrevistas e testagens sorológicas e, caso sejam selecionados, serão vacinados com a BCG e acompanhados ao longo de seis meses. Para o estudo, a instituição está selecionando pessoas que tenham entre 20 e 50 anos, dentre outros perfis. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Muriaé cria “Onda Preta”

Na tentativa de conter o avanço da pandemia, a Prefeitura de Muriaé adotou medidas mais restritivas que as que já estão em vigor na Onda Roxa do Programa Minas Consciente. Desde a última terça-feira, 6, até a próxima segunda, dia 12 de abril, o serviço considerado não-essencial não pode funcionar nem mesmo com a opção de delivery ou retirada na porta. Além disso, as feiras-livres estão suspensas. A decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 de Muriaé considera o agravamento da pandemia e está sendo chamada na cidade de “Onda Preta”. No programa estadual Minas Consciente essa faixa não existe, sendo a Onda Roxa a mais restritiva até o momento. (Folha da Mata- Viçosa)

Aprovado Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial Municipal Temporário foi aprovado pela Câmara Municipal de Lagoa da Prata nesta terça-feira, 7. O benefício veio como uma medida complementar ao auxílio emergencial do Governo Federal e será concedido à famílias ou indivíduos em vulnerabilidade que estão cadastradas no Cadastro Único. Em nota, a Assessoria da Câmara Municipal informou que projeto atenderá mais de 2 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com valor médio de R$ 311 pelo período de 3 meses. Os critérios de seleção das famílias serão extraídos da base de dados do Cadastro Único. O beneficiário receberá o auxílio através de um cartão para fazer compras no comércio local, conforme informações da Secretaria de Assistência Social. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Lançado Meu Primeiro Emprego

Fomentar a geração de emprego e renda em Itabira e promover a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho, incrementando empresas neste processo. Essa é a principal proposta do Programa Municipal “Meu Primeiro Emprego”, iniciativa dos vereadores Bernardo Rosa e Sebastião Ferreira Leite. Na semana passada, o prefeito Marco Antônio Lage (PSB) sancionou a lei que institui o programa que entrará em vigor daqui a 60 dias. Conforme a Prefeitura, serão observados os seguintes critérios: contratação de trabalhadores que estejam ingressando em seu primeiro emprego, com vínculos formais, salvo em contratos de Menor Aprendiz; e harmonia entre o contrato e o que preconizam a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o Decreto nº 9.579/2018. (Jornal A Notícia- João Monlevade)

Programa de incentivo a economia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mariana abriu o cadastramento para os comerciantes locais que foram afetados durante a pandemia do coronavírus. A medida faz parte de uma série de ações do Pacote de Incentivo a Economia do Plano de Enfrentamento e Recuperação Econômica para minimizar os impactos da pandemia junto as empresas locais. Nesta primeira etapa, os interessados devem preencher o formulário de cadastro até o dia 15 de abril, para que assim, a empresa possa participar do levantamento. (Portal da Cidade- Mariana)

Hospital de Campanha começa a funcionar

O Prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL), apresentou à imprensa regional, na tarde desta quarta-feira, 7, as instalações do Hospital de Campanha, montado ao lado do Hospital Municipal Elaine Martins no bairro Cidade Nobre. A unidade hospitalar de emergência começou a funcionar a partir desta quinta-feira, 8, com dez leitos de UTI Covid, por enquanto, e, na próxima semana, mais dez leitos de UTI. Além disso, serão abertos oito leitos de Semi-UTI e outros 29 novos leitos de enfermaria Covid no hospital. (Diário do Aço- Ipatinga)

Araguari já aplicou mais de 18 mil vacinas

Em meio à segunda onda da pandemia de covid-19, que veio com mais força do que a primeira e tem deixado números assustadores de óbitos e contaminações, o Poder Público segue no esforço de vacinar a população contra a doença. Sendo assim, nesta quarta-feira, 7, a Saúde realizou aplicações somente em pessoas que já haviam recebido a primeira dose anteriormente, em razão da pouca quantidade de doses D1 (70) recebidas no último lote. De acordo com o “vacinômetro” desta quarta-feira, 7, a cidade já conta com 18.038 vacinados. Nesta quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, a prefeitura segue aplicando a segunda dose para quem já foi imunizado nos dias 25 e 26 de março respectivamente, no aeroporto municipal, das 8h até as 17h. (Gazeta do Triângulo- Araguari)