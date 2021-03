Rede de Notícias do Sindijori MG

Prefeitura fecha praças

O avanço da Covid-19 em Juiz de Fora levou a Prefeitura a tomar a decisão de fechar as praças da cidade. O fechamento começou a ser feito ontem, 29. Em nota publicada nesta segunda-feira, a Prefeitura destacou que o fechamento é necessário para que os hospitais consigam se organizar e evitar lotações, a fim de atender, da melhor forma, todos os pacientes. O Governo do Estado estendeu a Onda Roxa até o próximo domingo, 4, em todas as cidades mineiras. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

MOC recebe 14 respiradores

O alento para diversas cidades do Norte de Minas chegou em caminhões nas primeiras horas desta quarta-feira, 24. A região recebeu 35 respiradores pulmonares, essenciais para a abertura de novos leitos de UTI para pacientes com Covid e em estado grave. Os equipamentos fazem parte dos cem doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) ao governo do Estado. Montes Claros recebeu 14 aparelhos, dez deles repassados ao Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira e quatro para a Santa Casa e o Aroldo Tourinho. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Bancos e lotéricas fechadas

Em Formiga, passou a valer ontem Decreto 8730 que dispõe sobre a suspensão das atividades econômicas na cidade. Inicialmente o novo documento tem prazo por sete dias e é o mais restritivo desde o início da pandemia do Coronavírus. Bancos, lotéricas e congêneres, também não poderão funcionar, devendo ser mantido apenas o funcionamento do Autoatendimento, bem como os serviços prestados por meio do aplicativo da Agência Bancária. Também está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas, inclusive mediante o formato delivery. Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, incluindo lava jatos, deverão suspender seu funcionamento. (Nova Imprensa- Formiga)

Mariana recebe UTI móvel

Na semana passada Mariana recebeu uma UTI móvel, cedida pela empresa Samarco. O equipamento foi um pedido da Prefeitura do município com o objetivo de dar um suporte maior para a população em casos que necessitem a transferência do paciente. O pedido foi anunciado na segunda-feira, 22, pelo prefeito interino, Juliano Duarte. Ele explicou que a UTI móvel veio totalmente equipada com desfibrilador, monitor, respirador, bomba de infusão e cilindro de oxigênio. “É uma UTI que permitirá dar um suporte avançado nos casos que necessitem estabilizar os pacientes e de transferir com segurança para os hospitais da região”, afirmou Juliano. (Jornal O Liberal- Itabirito)

Aprovado projeto que antecipa feriados

Foi aprovado em reunião extraordinária da Câmara de Divinópolis o projeto que antecipa os feriados municipais de 2021 e 2022. Na justificativa do documento, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, destaca que propôs o projeto visando à adoção de medidas extremas para conter a circulação de pessoas em Divinópolis, em razão da situação alarmante, com ocupação de 100% dos leitos hospitalares, com quadro que vem se mantendo dia a dia. Ainda segundo a Prefeitura, a antecipação constitui-se como uma opção salutar a fim de compatibilizar as necessidades e interesses, tanto do Poder Público quanto de empregadores e empregados, dispensando-se estes do dever de comparecimento nos respectivos locais de trabalho. (Portal Agora- Divinópolis)

Determinada suspensão de decretos

Decisão da justiça de sábado, 27, determina imediatamente a suspensão dos decretos que permitem a a abertura dos comércios não essenciais em Paracatu, como manda o protocolo da Onda Roxa do Minas Consciente do Governo de Minas. O município de Paracatu não aderiu a prorrogação da Onda Roxa e acabou emitindo um decreto liberando o funcionamento dos comércios em Paracatu. A cidade está com a capacidade dos Leitos de Uti e enfermaria lotados, e com aumento de novos casos e mortes pela doença. (Paracatu News)

Andradas doa medicamento

Na última quarta-feira, 24, o secretário de Saúde da Prefeitura de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, e a secretária-adjunta Rosilene Faria receberam a doação de 50 ampolas da medicação Midazolam de 5 mg, utilizadas para intubação de pacientes. A doação foi proveniente da Santa Casa de Andradas. Os insumos, principalmente dos medicamentos usados para intubação orotraqueal, já começaram a faltar no município e em âmbito nacional. Andradas faz parte da microrregião que é composta também pelas cidades de Caldas, Santa Rita de Caldas, Albertina, Ipuiuna e Ibitiúra de Minas. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)