Viçosa e Ponte Nova compram insumos

Após um hiato de mais de 60 dias sem condições financeiras de prestar o serviço ao município, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) anunciou que Viçosa também será contemplada, assim como Ponte Nova que já enviava amostras para testes na instituição desde o dia 8 de março. De acordo com a UFV, as prefeituras em questão foram orientadas sobre a compra do material necessário para a continuidade das testagens. Dessa forma, Ponte Nova adquiriu os insumos para dois mil testes e recomeçou a testagem no dia 8 de março. A UFV também esclareceu que o município de Viçosa comprou a mesma quantidade e ainda aguarda a chegada do material para retomar de fato a parceria. (Folha da Mata- Viçosa)

Sindicato pede adesão à onda roxa

O Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá e região anunciou que está cobrando das empresas a paralisação das atividades por um mês por conta da pandemia de covid-19. Segundo a instituição, as fábricas da cidade devem parar para cumprir a determinação do governador Romeu Zema (Novo), que colocou todo o estado na Onda Roxa do programa Minas Consciente. Pela determinação, apenas indústrias que atendam setores essenciais podem funcionar. (Diário de Itajubá)

Barbacena recebe novos leitos

De forma a buscar o melhor atendimento aos pacientes diagnosticados com covid-19 que estão em estado grave, o Ministério da Saúde autorizou mais de 2,7 mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto em caráter excepcional e temporário. Em Barbacena, dois hospitais serão contemplados. Os hospitais da cidade que receberão o benefício são: Hospital Policlínica e Maternidade, com dez leitos e valor mensal de custeio de R$480.000 e a Santa Casa de Misericórdia, com seis leitos e custeio mensal de R$288.000. Os recursos substituem a habilitação de leitos. (Folha de Barbacena)

Festivais terão edição on-line

A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, disponibilizou os regulamentos para participação nos Festivais Canta Formiga e Louva Formiga, que acontecerão de forma on-line, com apresentações em formato de lives, nos dias 5 e 6 de junho, comemorando o aniversário da cidade. Os festivais já se tornaram tradição no calendário cultural formiguense. Ao longo dos últimos anos, estes eventos têm se firmado como importantes marcos do circuito festivaleiro nacional, tendo recebido inscrições de várias partes do Brasil e apresentado para Formiga, nomes consagrados do universo cancioneiro do país. (Nova Imprensa- Formiga)

Governo suspende emissão de identidade

O Comitê Estadual da covid-19 determinou o fechamento dos Postos de Identificação de Ouro Preto. Com isso, o serviço de emissão de carteiras de identidade pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), da Câmara Municipal de Ouro Preto, estará suspenso no período de 17 a 31 de março. De acordo com a Deliberação Nº 138 de 16 de Março de 2021, apenas os atendimentos que já estavam agendados poderão ser realizados, ou seja, estão mantidos os horários já confirmados sexta-feira, 19. Em contrapartida, não poderá acontecer novos agendamentos a partir de quarta, 17. (Jornal O Liberal- Itabirito)

Conselho do Fundeb terá inscrições abertas

A prefeitura vai abrir inscrições para interessados em integrar o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb). A Secretaria Municipal de Educação trabalha para finalizar os trâmites internos para publicação do edital, que vai disciplinar o processo no qual serão escolhidos os representantes que farão parte do colegiado no biênio 2021/2022. Podem participar do processo eletivo representantes dos seguintes segmentos: diretores, pais de alunos e estudantes das escolas básicas públicas municipais, organizações da sociedade civil, servidores de escolas municipais indígenas, do campo e quilombolas. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Cidades recebem dose extra

Os municípios de Porteirinha e Varzelândia, no Norte de Minas e Araporã, Caputira, Guaraciaba, Ipanema, João Monlevade, Manhuaçu, Mutum e Ponte Nova, estão recebendo 370 doses extras de vacina contra covid-19 para cada cidade. Os imunizantes fazem parte da reserva técnica e o envio foi deliberado em reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) em 11/3. Foram consideradas as especificidades de cada território e a identificação do risco frente aos impactos do coronavírus na respectiva população. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Frota veicular representa 76% da população

Atualmente, a cidade de Arcos conta com uma frota de 30.846 veículos, o que representa 76% do número total da população da cidade, de acordo com os dados do Ministério da Infraestrutura. Esse número envolve automóveis, caminhões, caminhonetes, ciclomotores, motocicletas e outros. O aumento foi de 3% com relação ao ano de 2019, que contava com 29.842 veículos no município. Entre os vários veículos que fazem parte da frota, 15.122 são automóveis; 6.612 são motocicletas; 2.636 são caminhonetes; 1.360 caminhões; 1.085 semirreboques; 1.074 motonetas; 765 caminhões-tratores; e 738 caminhonetas. Em 2019, o número de automóveis era 14.760. Com isso, o aumento em 2020 foi de 2,5%. Já o número de motocicletas era 6.458 e o aumento foi de 2%. (Correio Centro-Oeste- Arcos)