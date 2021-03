Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Carmópolis perde vacinas

A Prefeitura de Carmópolis de Minas informou na segunda-feira, 15, por meio de nota, que o município perdeu 53 doses da vacina Coronavac, que combate a Covid-19, devido uma falha técnica. Segundo um laudo, apresentado pelo Executivo, uma das câmaras frias que armazena as doses apresentou aumento na temperatura. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde (SRS), até o momento nenhum outro município da Macrorregião Oeste relatou incidentes com os equipamentos e alterações de temperaturas das vacinas Covid-19. (Nova Imprensa- Formiga)

Falta de máscara gera multa

Foi publicado na segunda-feira o decreto municipal que prevê multa para quem for flagrado sem máscara de proteção em Barbacena. O cidadão que descumprir o decreto fica sujeito à multa de 1 Unidade Fiscal do Município de Barbacena (UFMB) e, em caso de reincidência o valor é dobrado. Já em local fechado, a multa é de 2 UFMB e o dobro em caso de reincidência. O valor da UFMB é de R$62,87. O equipamento de proteção é obrigatório, cobrindo a boca e nariz, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público. (Folha de Barbacena)

Grupo procura fornecedores

Intensificar as possibilidades de fornecimento para o setor de bebidas e incentivar a mão de obra local, gerando emprego e renda. Com este objetivo, o Grupo Petrópolis participa, no próximo dia 24 de março, do Projeto Compre Bem, idealizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). A iniciativa coloca frente a frente compradores que possuem uma demanda específica por produtos e/ou serviços de fornecedores mineiros. As inscrições para participar do encontro online de empresas e fornecedores são grátis e já estão abertas até o dia 18/03 neste link: https://www.sympla.com.br/projeto-compre-bem-virtual—grupo-petropolis__1147347 (Ascom Fiemg)

Divinópolis adere ao Mais Médicos

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Diretoria de Atenção Primária à Saúde, aderiu ao programa Mais Médicos do Governo Federal, disponibilizando dez vagas para médicos em Divinópolis. “O Ministério da Saúde publicou o edital de chamamento de médicos e Divinópolis aderiu. O chamamento está sendo realizado devido à atual situação de emergência na saúde pública nacional, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS)” informou a Prefeitura. O objetivo é reforçar a quantidade de profissionais da saúde nas unidades de atenção primária do Município. (Portal Agora- Divinópolis)

R$1,7 milhão para vacinas

A Prefeitura de João Monlevade tem em caixa R$1,7 milhão para a compra de vacinas contra a Covid-19. A informação é do procurador jurídico do município, Hugo Martins, e foi repassada aos vereadores durante reunião. Além disso, o município vai viabilizar outros recursos para garantir a aquisição de doses suficientes a fim de imunizar grande parte da população. A quantidade de doses a serem adquiridas pelo município não foram informadas. (Jornal A Notícia- João Monlevade)

Sete Lagoas recebe equipamentos

Sete Lagoas recebeu dez respiradores e monitoradores que serão utilizados para reforçar a estrutura de alta complexidade exclusiva ao atendimento de pacientes com a Covid-19. A Prefeitura de Sete Lagoas nunca parou de investir na rede municipal desde o início da pandemia com o aumento continuo do número de leitos de UTI para atender casso graves da doença de 23 municípios da região. Os equipamentos já estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e serão utilizados para a montagem de mais leitos de UTI na UPA e ainda para um trabalho de retaguarda que vai garantir o perfeito funcionamento do sistema disponível no Hospital Municipal. (Diário Boca do Povo- Sete Lagoas)

HC faz contratação emergencial

Novas vagas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro foram abertas. As Oportunidades são para vagas temporárias de profissionais visando ao combate à pandemia de Covid-19. São três processos seletivos emergenciais, que levam em consideração títulos e a experiência profissional dos candidatos. Acesse os editais no site da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O objetivo é formar cadastro reserva de pessoal assistencial para todos os hospitais universitários federais vinculados à estatal. Para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. (Jornal da Manhã- Uberaba)