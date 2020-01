Rede de Notícias do Sindijori MG

Detentos limpam ruas em Sete Lagoas

Desde o início do mês, um Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Prefeitura tem permitido que detentos do regime semiaberto do Presídio Promotor José Costa realizem atividades de capina e limpeza dos espaços públicos da cidade. As tarefas estão sendo executadas por dez presos da unidade desde o início do mês. Divididos em duas equipes, de cinco detentos cada uma, eles trabalham de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em pontos diferentes da cidade, integrando as turmas de trabalho da Codesel. Pelo trabalho, os presos têm direito a remição de pena. A cada três dias de trabalho, um é diminuído da sentença. (Boca do Povo – Sete Lagoas)

Poços proíbe “plásticos de uso único”

Está cada vez mais comum encontrar vereadores dispostos a produzir leis contra sacolas, canudos, copos, entre outros plásticos de uso único. A questão ambiental está provocando debates e os anteprojetos vêm sendo sancionados em várias Câmaras estaduais e municipais. Poços de Caldas não foge à regra e tramita na Câmara Municipal um anteprojeto de lei que quer proibir o fornecimento de plásticos de uso único, como talheres, pratos, copos, agitadores para bebidas e varas para balões de plástico descartáveis para clientes de hotéis, restaurantes, bares e padarias, entre outros estabelecimentos comerciais e repartições públicas municipais. Em troca dos produtos de plástico vão poder ser fornecidos outros com a mesma função em materiais biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Abrigos e clínica para animais instalados

A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente estima que em Uberlândia tenha cerca de 30 mil animais em situação de abandono. Para minimizar o problema, o órgão conseguiu seis áreas para serem transformadas em abrigos públicos para cães e gatos e que devem começar a funcionar ainda neste semestre. Uma clínica de esterilização também vai ser instalada na cidade. A iniciativa foi viabilizada por meio de Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o Ministério Público Estadual e alguns loteadores investigados na operação Desbravamento da Terra Prometida, que teve como alvo uma organização criminosa que comercializava loteamentos clandestinos na zona rural de Uberlândia. (Diário de Uberlândia)

Museus tem aumento de visitantes em 2019

A Prefeitura de Araxá fechou o ano de 2019 com saldo bastante positivo em relação ao fluxo de turistas nos museus municipais, coordenados pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB). Cerca de 10 mil turistas visitaram a cidade no ano passado, o que representou aumento de mais de 50% em relação a 2018, quando recebeu em torno de 6 mil visitantes. A reinauguração do espaço na Praça Coronel Adolpho, que voltou a funcionar o Museu do Poder Legislativo e Museu da Imagem e do Som e passou a ser sede do Museu Sacro e a implantação do projeto Tour Virtual foram importantes para alcançar a marca expressiva de visitantes. (Diário de Araxá)

Divinópolis tem baixa incidência de dengue

As ações contra a dengue em Divinópolis apresentam resultado positivo no mês de janeiro. Apesar do alto índice do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypt (LIRAa), o número de casos suspeitos da doença é baixo. Até terça-feira, 21, Divinópolis tinha oito registros suspeitos, sendo a sexta da região Oeste (composta por 54 municípios) com o maior número de casos. No entanto, a cidade tem uma incidência baixa, com média de 3,39 registros para cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Conforme os parâmetros do Ministério da Saúde, municípios com incidência menor que um caso para cada 100 mil habitantes são considerados com risco de infestação silenciosa. (Jornal Agora- Divinópolis)

Gás vai ser disponibilizado para 11 mil

A região central e parte do Bairro São Mateus são as primeiras áreas de Juiz de Fora a serem atendidas com a oferta de gás natural. As obras da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) nestas regiões, iniciadas em abril de 2018, foram concluídas. Fruto de R$ 14,6 milhões em investimentos, a rede de distribuição tem capacidade para atender 11.229 unidades domiciliares e 183 comerciais localizadas em trechos das avenidas Barão do Rio Branco e Itamar Franco, e em ruas como Santa Rita, Espírito Santo, Sampaio, Oscar Vidal e Padre Café, dentre outras. Outros dois projetos para o município estão em fase de planejamento. Um deles está em tramitação na Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para obtenção do alvará de obras. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

MOC é líder em número de MEI

O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) no Norte de Minas alcançou a marca de 50.439, segundo dados do Portal do Empreendedor do governo federal. Montes Claros, a maior cidade da região, é a sexta do Estado em número de microempresários individuais formalizados, com 20.365, sendo 3.852 somente de janeiro a dezembro de 2019. É também a primeira do Norte de Minas, seguida por Janaúba, com 2.613; Pirapora, com 2.116; Salinas, com 2.033; Taiobeiras, com 1.835; e Januária, com 1.610. Dos oitenta e nove municípios do Norte de Minas Gerais, Montes Claros possui mais de 40% do total de Microempreendedores Individuais. (Jornal Montes Claros)