Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Agentes reduzem salários

O prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão e a vice-prefeita, Sandra Gomes reduziram seus salários em 50% a partir de março de 2021. A redução vigorará por três meses. O valor poupado com a redução do salário do prefeito e da vice serão usados no combate a pandemia da covid-19. Segundo o portal da transparência, atualmente o salário integral do prefeito é de R$ 20.569,57 e do vice R$ 10.284,78. Nos três meses de redução a economia pode chegar a cerca de R$ 46.281,52. (Jornal da Patrocinio)

117 novas empresas em Uberaba

Uberaba registra números positivos na abertura de empresas em janeiro de 2021. Os dados acompanham o desempenho de Minas Gerais, que também registrou expressivo aumento de novos negócios abertos no primeiro mês do ano. A cidade registrou a abertura de 117 empresas no mês de janeiro de 2021. No mesmo período, 64 empresas foram extintas na cidade. Em Minas Gerais foram 5.604 empresas abertas em janeiro. Ao mesmo tempo, nos primeiros trinta dias do ano, o Estado registrou o fechamento de 3.253 novos negócios. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Pandemia derruba doação de sangue

A Fundação Hemominas em Sete Lagoas, em comunicado alarmante, afirma que necessita estabilizar urgentemente seu estoque de sangue para manter as transfusões regulares e emergenciais de pacientes nos hospitais de Sete Lagoas e região. Com a pandemia da Covid-19, as doações caíram drasticamente. Em todos os hemocentros do país ocorreu uma redução das doações de sangue em 20%. Como consequência alguns governos estaduais já cancelaram as cirurgias eletivas. No caso de Minas Gerais, as mesmas já estão canceladas. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Amantes dos patins têm apoio

O Chefe de Gabinete da Prefeitura de Caratinga, Felipe Ferreira de Araújo, e o diretor do Departamento de Trânsito, José Geraldo, se reuniram com os representantes do grupo “Patins Caratinga” para ouvir as solicitações dos amantes do esporte que vem ganhando cada vez mais espaço na cidade. O município ofereceu um local para que o grupo possa treinar em segurança. Ficou acordado que todos os domingos de 15h às 20h e quartas de 20h às 22h a equipe do Departamento de Trânsito irá isolar parte da Praça Cesário Alvim. (Diário de Caratinga)

Sindicatos contra retorno das aulas

O Sindicato dos Servidores Municipais de Governador Valadares, o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e outras entidades ligadas aos profissionais da educação se uniram contra o retorno das aulas presenciais sem que a população esteja vacinada contra a Covid-19. As atividades escolares na rede municipal de Valadares já começaram pela plataforma on-line, porém a volta dos alunos às salas de aulas está prevista para acontecer no dia 22 de março. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Itaúna tem R$ 1,3 bi em imóveis

Um levantamento realizado pelo vereador Gustavo Dornas, colocado em nada menos do que 79 páginas, aponta que o Município de Itaúna tem R$ 1.305.258.410.19 em imóveis. Trata-se de um patrimônio constituído de imóveis, dentre eles, áreas verdes, áreas institucionais e áreas edificadas. Mas a melhor parte do estudo é que patrimônios no valor de cerca de R$ 777 milhões podem ser passíveis de leilões públicos e o dinheiro desses procedimentos ser direcionado para a realização de obras que a cidade necessita. (Folha do Povo – Itaúna)

Benefícios do Bolsa aumentam

No mês de fevereiro de 2021 houve um aumento no número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em Varginha. O programa beneficiou 2.389 famílias, pelo menos 249 famílias a mais do que no mês anterior. Trata-se de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e que já aguardavam a concessão do benefício pelo governo federal. (Gazeta de Varginha)