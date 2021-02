Rede de Notícias do Sindijori MG

Araxá suspende vacinação

Com os imunizantes disponíveis contra a Covid-19 perto do fim e sem previsão para a chegada de novas doses na cidade, a Prefeitura de Araxá suspendeu a vacinação até a chegada de novos lotes. O estoque restante concluirá a vacinação de idosos acima de 90 anos até o fim da semana e vai assegurar a aplicação da segunda dose restante das primeiras pessoas vacinadas. O Governo de Minas Gerais encaminhou 4.555 doses para Araxá até o momento. Dessas, 3.994 já foram aplicadas. São 3.261 pessoas que já receberam a primeira dose e, dessas, 733 já receberam a segunda aplicação do imunizante. (Correio de Araxá)

Ouvidoria confirma fura-fila

Após a apuração de dezenas de denúncias, a Ouvidoria Municipal de Saúde confirmou a procedência de uma suspeita de fura-fila na vacinação contra a Covid-19 em Juiz de Fora. Conforme a ouvidora municipal, Samantha Borchear, “por questões legais e éticas”, o órgão não irá divulgar o local em que a prática aconteceu e nem a profissão do denunciado. Ainda conforme a ouvidoria, será encaminhada uma representação ao Ministério Público (MP) sobre o caso.

Alagoa sem casos de covid

A Prefeitura de Alagoa divulgou, através da Secretaria Municipal de Saúde, o Boletim Epidemiológico atualizado com a informação de que, atualmente, não há nenhum novo caso de Covid-19 no município e os 159 casos confirmados estão recuperados. Outra boa notícia é que, até o momento, também não houve nenhum óbito decorrente do novo Coronavírus. A recomendação continua: a população deve evitar aglomerações, usar máscaras em locais públicos, lavar sempre as mãos e usar álcool em gel. (Jornal Panorama – Baempendi)

Cervejas artesanais têm Federação

O mercado de cervejas artesanais do Brasil vem, a cada dia, se tornando mais forte e importante, não apenas para a economia do país, mas também para a cultura. Para auxiliar as empresas que se dedicam à produção de uma das bebidas mais apreciadas do Brasil, em 2021, foi criada a Federação Brasileira das Cervejarias Artesanais (Febracerva). Seu objetivo é atuar, em âmbito nacional, unificando as diversas associações de micro cervejarias. A iniciativa tem o apoio do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (Sindbebidas-MG). (Ascom Fiemg)

Centro Administrativo terá estudo

Portaria municipal nomeou uma comissão para estudos relativos à implantação do Centro Administrativo da Prefeitura de Poços de Caldas. O objetivo é concentrar os setores públicos do Poder Executivo buscando melhorar os problemas de funcionamento interno e saturação da infraestrutura. A concentração de todos os setores públicos em um só local vai possibilitar ao cidadão maior facilidade na obtenção do serviço público e vai desonerar o custo atualmente gastos com aluguéis de imóveis particulares. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Caravana cadastrará deficientes

Um projeto da Prefeitura de Arcos pretende cadastrar pessoas com deficiência que têm o interesse de entrar no mercado de trabalho. O projeto “Caravana da Inclusão” terá equipes do Sistema Nacional do Emprego (Sine) e da Secretaria Municipal de Integração percorrendo postos de saúde para fazer o cadastramento. A previsão é que o projeto tenha início em março. De acordo com a Prefeitura, o cadastro ficará com o Sine. A intenção é capacitar os inscritos e fazer um trabalho junto com as empresas da cidade para que elas direcionem vagas que possam ser preenchidas por pessoa com deficiência. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Motoristas aderem a paralisação

Motoristas de aplicativos de Uberaba anunciaram adesão à paralisação geral nesta terça-feira, 23. A mobilização segue chamado nacional e deve alcançar cidades de toda a região. “Todas as cidades vão parar”, adianta uma das líderes do movimento, Elaine da Silva Dahdah. Segundo ela, a mobilização é contra o aumento da tarifa e ainda buscam suspender as faixas promocionais ‘Uber Promo’ e ‘99 Poupa’, que oferece corridas abaixo do valor da tabela. O protesto também dá continuidade aos atos que vêm ocorrendo na cidade desde a semana passada por ponta da alta dos combustíveis, que inviabiliza a prestação do serviço para os motoristas. (Jornal da Manhã- Uberaba)