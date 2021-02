Rede de Notícias do Sindijori MG

Associação tem nova diretoria

O prefeito de Itapecerica, Wirley Rodrigues Reis, o Têko, foi eleito presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, para o biênio 2021-2022. A Associação foi fundada em 2003 com a finalidade de congregar e defender os objetivos de seus 30 municípios associados em toda Minas Gerais. Os municípios pertencentes à associação detém mais de 50% de todo o patrimônio tombado no Brasil. Foram empossados também o vice-presidente da Associação, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, e como 2º vice-presidente o prefeito do Serro, Epaminondas Pires de Miranda. (Jornal Agora- Divinópolis)

MP investiga fura-fila em Itajubá

O Ministério Público de Minas Gerais investiga o caso de uma médica dermatologista que teria furado fila de vacinação contra a covid-19 em Itajubá. O caso repercutiu após a profissional postar fotos nas redes sociais confirmando ter recebido a dose em 25 de janeiro. Em outra postagem, realizada no dia 19 do mês passado, ela agradeceu pelo convite recebido, pelo próprio hospital, para receber a dose. O texto foi acompanhado de uma foto do vice-prefeito e secretário de Saúde, Nilo Baracho, e um agradecimento ao mesmo, que, segundo ela, foi seu professor. (Diário de Itajubá)

Consórcio pode ter parceria

Dirigentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha se reuniram com representantes do Ministério Público, da Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni e da Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha – Campus Mucuri para discutir a possibilidade de uma parceria. A Universidade agora dispõe de um amplo e moderno laboratório, onde serão ofertados 17 exames, dentre eles o teste da Covid-19. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Primeiro LIRAa aponta queda

O primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) realizado em Governador Valadares pelos agentes de Combate a Endemias do Centro de Controle de Zoonoses neste ano apontou 5,1% de infestação do mosquito transmissor das arboviroses (dengue, zika e chikungunya). O último LIRAa, realizado em janeiro do ano passado, apontou índice de 8%. No estudo, foram visitados 20% dos imóveis dos quarteirões sorteados nos 93 bairros de Valadares, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Balanço indica 460 chamados

Com mudanças na estrutura, a Defesa Civil fechou o primeiro mês da nova gestão com 460 chamados atendidos. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), as ocorrências mais registradas são deslizamento de solo, com 103 casos, e ameaça de deslizamento, com 38. Também estão na lista 35 notificações de trinca em parede, 27 desabamentos de muros de divisa, 25 enxurradas e 25 ameaças de desabamento de muros de divisa. Com 112 notificações, a região Sul da cidade é a que registrou maior número de demandas. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Inflação de janeiro registra queda

A cidade de Montes Claros registrou uma inflação de 0,6%, em janeiro deste ano, conforme o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do Departamento de Economia da Unimontes. O percentual traz, em linhas gerais, uma redução no custo de vida porque, em relação ao último mês de 2020, houve queda de mais de 0,4%. A inflação em dezembro anterior foi de 1,05%. A desvalorização no preço de produtos entre os mais populares na mesa do montes-clarense, caso do leite longa vida (- 4,4%), frango (- 2,76%), óleo de soja (- 1,98%) e do arroz (- 1%), por exemplo, ajudaram na redução do índice. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Comércio abre no Carnaval

O Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (Sindvar), o Sindicato dos Empregados do Comércio de Varginha e Região (Sindcomerciários) e a Associação Comercial e Industrial de Varginha se juntaram para somar esforços no combate à pandemia da Covid-19. A exemplo da medida adotada pelo governo de Minas Gerais e pela Prefeitura Municipal de Varginha, as entidades acima também cancelaram o ponto facultativo no Carnaval 2021. Com isso, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, haverá a abertura normal do comércio em Varginha. (Gazeta de Varginha)

Parceria promove atualização

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Araxá, em parceria com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4), promoveu o Circuito de Atualização em Reabilitação Pós-Covid para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O encontro capacitou esses profissionais que estão recebendo ou potencialmente receberão pacientes para reabilitação das múltiplas sequelas pós-covid, com o objetivo de evitar ou minimizar comprometimentos. (Correio de Araxá)