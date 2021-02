Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Azul retoma voos em Uberaba

Desde esta segunda-feira, 1, Uberaba voltou a ser servida pela Azul. A operação integra o plano de retomada gradual e segura que a Azul projeta para 2021. Uberaba terá ligações diretas e diárias para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, um dos principais centros de conexões da companhia no Brasil, diariamente, passando a duas operações por dia em março. Os novos voos seguirão os protocolos de higiene e segurança adotados pela empresa desde o início da pandemia. A rota voltou a ser operada com as aeronaves ATR 72-600. (Jornal de Uberaba)

Retorno obedecerá normas

Uma reunião entre a Prefeitura de Valadares e o Ministério Público discutiu novas diretrizes de adequação do protocolo municipal sobre a retomada das aulas presenciais durante o enfrentamento da pandemia da covid-19. Dentro dos próximos dias, o município vai publicar um decreto autorizando essa retomada, com segurança para todos. O vice-prefeito, David Barroso, explica que é uma determinação do Prefeito André, que o Decreto seja publicado o quanto antes. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Leopoldina receberá mais 480 doses

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou o número de doses que foram enviadas aos municípios mineiros pelas 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) a partir desta segunda-feira, 1. Ao total, serão 356,3 mil vacinas da AstraZeneca e CoronaVac. Segundo a tabela divulgada o município de Leopoldina receberá 400 doses D1 da Astrazebeca e 180 doses da Coronavac 10 Doses 01+02, além de 106 da Coronavac unidose (reserva técnica D1+D2). A SES-MG desenvolveu, junto às Forças de Segurança do Estado, uma logística eficiente e segura para o envio dos imunizantes aos municípios. (Jornal Leopoldinense- Leopoldina)

Inaugurada sede do Centro de Triagem

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal do Governo juntamente com a Secretaria de Assistência Social, inaugurou neste domingo, 31, a sede própria do Centro de Triagem, localizado na rua Lincoln Machado, 61, Centro. Participaram do evento o prefeito Gleidson Azevedo, a vice-prefeita e secretária de governo, Janete Aparecida, o deputado estadual Cleiton Azevedo, equipes de abordagem do centro e do projeto “Amor que alimenta”. O Centro de Triagem operava temporariamente no poliesportivo do Niterói. (Portal Agora- Divinópolis)

Prefeitura cancela facultativo

O prefeito Juliano Duarte de Mariana, anunciou que os pontos facultativos dos próximos dias 15, 16 e 17, referentes ao feriado do Carnaval e quarta de cinzas, foram cancelados devido à situação de emergência na qual o município se encontra por conta da pandemia da covid-19. De acordo com o decreto Nº 10.390, de 29 de janeiro de 2021, “fica proibida a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, restaurantes, chácaras, sítios e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval e carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou privada”. (Portal da Cidade- Mariana)

Drone notifica 38 estabelecimentos

A Força Conjunta de Combate à Covid-19 de Poços de Caldas promoveu fiscalizações durante todo o final de semana a fim de averiguar o descumprimento dos protocolos de saúde e segurança vigentes na pandemia. A equipe é composta por fiscais da Vigilância Sanitária, Procon, e agentes de trânsito, com apoio da Guarda Civil e Polícia Militar. Ao todo, foram realizadas 38 notificações, uma interdição e 17 autuações, com multas que variam de R$3.860 a R$8.690. As principais irregularidades encontradas pela fiscalização foram ausência de álcool em gel e falta de distanciamento social e aglomeração. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Iniciada testagem de servidores

Após deliberação do Núcleo Estratégico do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 sobre o retorno às aulas em sistema híbrido no dia 8, a Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira, 1, a testagem de pouco mais de 9 mil profissionais da rede municipal de ensino. Além de servidores da Secretaria Municipal de Educação, serão testados motoristas do transporte escolar e funcionários das Organizações de Sociedade Civil parceiras. A ação é conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, responsável por organizar a logística de exames dos 9.150 profissionais em 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). (Diário de Uberlândia)