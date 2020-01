Rede de Notícias do Sindijori MG

Caratinga é 4º no ranking de celulares

Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam que o Brasil terminou novembro de 2019 com 228,5 milhões de celulares e densidade de 108,21 cel/100 hab. Em Caratinga, os números apontam para o penúltimo mês do ano passado um total de 71.884 celulares, com uma densidade de 78,55 aparelhos móveis para cada 100 habitantes. A maioria dos celulares funciona como pré-pago, mas, o pós-pago avança, sendo quase metade para cada modalidade de uso. Já a tecnologia que se destaca por número de usuários é o 4G, presente em 51.424 aparelhos, o que representa 71.54%. São 68.900 celulares para pessoa física (95.85%) e 2.984 para pessoa jurídica (4.15%). Ainda conforme a Anatel, dentre os municípios com código 33, Caratinga é o quarto município do ranking de densidade de acessos para cada 100 habitantes. (Diário de Caratinga)

Farmacêutica se instala no DI de Poços

A Myralis Pharma, indústria farmacêutica nacional, se estabeleceu em Poços de Caldas em maio de 2019. A empresa, com outras unidades em Valinhos e Aguaí, ambas em São Paulo, ocupa atualmente área de 2.200 m2 na avenida Mansur Frahya, na zona oeste do município, com seu Centro de Distribuição. Em 2020, o grupo iniciou estudos de um projeto para a implantação de nova planta no Distrito Industrial (DI). A nova unidade do Distrito Industrial terá inicialmente uma área para armazenagem e na sequencia serão criados os módulos de produção. A expectativa é que durante o processo de implantação cerca de 250 novos postos de trabalho serão abertos. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

JF recebe 1.700 doses da vacina

Após meses de abastecimento irregular, Juiz de Fora recebeu, na última sexta-feira, 17, 1.700 doses da vacina pentavalente. De acordo com a Secretaria de Saúde, o Município efetua pedidos mensais de 2.500 doses para a Secretaria de Estado de Saúde, para que seja possível manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada. Apesar do recebimento da vacina, conforme a pasta, o setor de Imunização entende que a quantidade enviada nessa remessa não é suficiente, mas acredita que o Estado vai fazer uma nova distribuição para os municípios mineiros nos próximos meses, visando a normalizar o estoque. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Balança teve saldo positivo em 2019

A balança comercial de Uberlândia apresentou bons resultados no ano de 2019. A aferição feita pelo Ministério da Economia apontou que o período teve um saldo positivo de pouco mais de US$ 308 milhões. O resultado mostra que a cidade mais exportou do que importou durante este tempo. No acumulado desde 2017, o saldo das relações comerciais soma mais de US$ 1 bilhão. O desempenho entre 2017 e 2019 representa 62% a mais do que o resultado da balança comercial verificado entre 2013 e 2016, quando Uberlândia teve um saldo positivo de US$ 710 milhões. Entre os países que mais compraram da cidade em 2019, a China foi o principal parceiro comercial, concentrando 41,5% das exportações. (Diário de Uberlândia)

Varginha inaugura espaço de escritores

As obras de escritores varginhenses vão contar com um espaço dedicado apenas a elas na Biblioteca Pública de Varginha. O objetivo é valorizar os talentos da cidade expondo os trabalhos que, muitas vezes, são pouco conhecidos pela população. Todos os escritores e poetas varginhenses que tiverem um livro publicado vão poder disponibilizá-lo para consulta do público. No início de fevereiro, a Fundação Cultural, que é gestora da Biblioteca Pública, vai fazer uma cerimônia para homenagear um grande escritor varginhense que vai dar o nome ao novo espaço literário dos autores da cidade. (Diário Correio do Sul- Varginha)

LIRAa aponta SJDR com alto risco

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Endemias de São João del-Rei, divulgou dia 9 de janeiro o primeiro resultado de 2020 do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). Na inspeção realizada entre os dias 6 e 8 de janeiro, foram encontrados 72 focos do mosquito na cidade, número que dá a ela pontuação de 4% no que diz respeito ao nível de infestação predial e é considera pelo Ministério da Saúde de Alto Risco para a possibilidade de contração da Dengue no município. Além disso, o índice está dois pontos superiores ao registrado no último LIRAa realizado em outubro de 2019. Em outubro foram 1.857 visitas e 36 focos. (Gazeta de São João Del Rei)

Distritos terão projetos de esgotamento sanitário

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Mariana, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, deu ordem de serviço para empresa vencedora do processo de licitação que teve como objeto a elaboração de projetos executivos de esgotamento sanitário para os distritos da cidade. Os locais que vão ser contemplados são: Camargos, Cláudio Manoel, Furquim, Monsenhor Horta, Passagem de Mariana (incluindo o bairro Liberdade), Santa Rita Durão, Barroca, Mainart, Barro Branco e Águas Claras. Esta ação é uma das etapas que está contemplada dentro do projeto de esgotamento sanitário que vai ser executado com o recurso de cerca de 72 milhões de reais da Fundação Renova. (Portal da Cidade- Mariana)