GV deixa o Minas Consciente

A cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, com 300 mil habitantes e líder de uma macrorregião de 40 municípios, está se desligando do programa Minas Consciente. O prefeito André Coelho Merlo disse que as ações de combate à pandemia serão feitas pelo próprio município – que tem um dos maiores números de óbitos em Minas, em torno de 500, e tem cerca de 80% dos leitos de UTIs ocupados. Ele anunciou que, no decreto a ser publicado nesta sexta-feira, serão criadas três situações: alta, média e baixa, mas destacou que, mesmo na alta, equivalente à onda vermelha, toda a economia vai funcionar, com restrições. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cemig investe em hospitais

Com o objetivo de contribuir com as instituições que cuidam da saúde dos mineiros, principalmente em época de pandemia, a Cemig, por meio do Projeto Cemig nos Hospitais, está investindo na substituição de equipamentos mais eficientes para os hospitais públicos e filantrópicos de Minas Gerais. Em Caratinga, o Hospital Irmã Denise (Casu) recebeu uma secadora de roupa e uma autoclave. Já o Hospital Senhora auxiliadora teve três secadoras de roupas e substituídas, além de uma autoclave. Com essas melhorias, a Cemig está investindo mais de R$660 mil nos hospitais da cidade. (Diário de Caratinga)

Justiça determina extensão

A Justiça Federal estendeu até o fim de 2021 o pagamento do auxílio emergencial mensal para pescadores e agricultores de subsistência de diversas cidades afetadas após a tragédia de Mariana. Em 2022, ele será substituído por um vale alimentação em data a ser definida em juízo. O auxílio emergencial mensal é uma das medidas previstas no termo de transição e ajustamento de conduta (TTAC), acordo de reparação assinado após o rompimento da barragem da Samarco, ocorrido em novembro de 2015. (Jornal Voz Ativa- Ouro Preto)

Obras da Santa Casa finalizadas

As novas instalações do Pronto Socorro e da Sala Vermelha da Santa Casa de Caridade de Formiga foram abertas no dia 16 de dezembro para melhor atender o paciente, conveniado e particular, que busca o serviço de urgência, reduzindo o tempo de espera e melhorando o fluxo do atendimento médico-hospitalar. No Pronto Socorro os serviços como consulta, sutura, administração de medicamentos, inalações e curativos são prestados durante 24 horas. Além do plantonista, serão oferecidas consultas de pediatria, ortopedia, ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral e procedimentos de cirurgia ambulatorial, além de outras especialidades. (Nova Imprensa- Formiga)

Municípios recebem cota do ICMS

O repasse da cota-parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios mineiros, referente à terceira semana de janeiro, foi efetuado ontem (19), nos caixas das prefeituras mineiras. Conforme dados da Superintendência Central de Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda, o montante bruto foi de R$ 306.036.970,16. As prefeituras recebem, também, o montante destinado à cota-parte do Estado para o Fundeb. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Prefeito presidente do Cisnorje

O prefeito de Capelinha, Tadeu Filipe Fernandes de Abreu, foi eleito na terça-feira, 5, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Macro Nordeste/Jequitinhonha. O órgão gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em 86 municípios da região. Os prefeitos presentes à Assembleia do Cisnorje, em Teófilo Otoni, elegeram Tadeu por unanimidade, demonstrando assim o reconhecimento pelas ações realizadas, na área da Saúde, em sua gestão no município de Capelinha. Tadeuzinho vai administrar a instituição por dois anos (Gestão 2021/2022). (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)

R$ 40 mil para o Fundo do Idoso

A ArcelorMittal Monlevade, por meio da Fundação ArcelorMittal, repassou aproximadamente R$ 40 mil de incentivo fiscal ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O valor é destinado para iniciativas cadastradas no Fundo do Idoso, contribuindo para o desenvolvimento de ações e melhoria do serviço prestado pelas instituições. Os projetos “Cuidando dos Idosos” e “Manhãs Recreativas”, que visam o bem-estar e a capacitação de profissionais dedicados à melhor idade, serão beneficiados com o recurso. Além de João Monlevade, a Fundação ArcelorMittal designará também valores aos Fundos de Belo Horizonte, Crucilândia e Itatiaiuçu (MG) e outras.