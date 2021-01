Rede de Notícias do Sindijori MG

Executivo abre a agenda

Depois de uma semana de agenda intensa com o secretariado para definir as primeiras prioridades do novo governo, o prefeito Robson Magela iniciou o seu projeto de um dia exclusivo para atendimento à comunidade de Araxá para ouvir demandas referentes aos serviços públicos. “A retirada do tapete vermelho da escadaria da prefeitura foi justamente para isso, mostrar para a população que nosso governo é aberto, é para o povo. Hoje iniciamos o nosso projeto de um dia da semana exclusivo para atender o povo de Araxá. Agora será assim toda semana”, destacou Robson. (Correio de Araxá)

Norte na expectativa de fechamento

O Norte de Minas está na expectativa do relatório do Governo sobre a quantidade de agências do Banco do Brasil que deverão ser fechadas no novo pacote anunciado na segunda-feira, 11. A coordenadora regional da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, Rose Durães explica que ainda não foi divulgado o número. Em novembro de 2016, o Banco do Brasil fechou a agência da rua Camilo Prates em Montes Claros e transformou a agência de São Romão e a da avenida Donato Quintino em Montes Claros em posto de atendimento. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Delegacia retoma agendamento

O delegado de Trânsito da 1ª Delegacia Regional de Teófilo Otoni, dr. Augusto Drumond informa que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Trânsito vai retomar o agendamento on-line para o atendimento nos setores de vistoria, documentação de veículo e carteira nacional de habilitação a partir desta quinta-feira, 14. Para fazer o agendamento, basta acessar o sítio eletrônico do Detran (www.detran.mg.gov.br) e clicar na aba “Agendamento on-line”, em “Acesso rápido”; em seguida, na próxima página, na aba “Agendamento on-line para atendimento presencial nas circunscrições regionais de trânsito”. (Diário Tribuna- Teófilo Otoni)

Projeto para construção de torres

Foi assinada a primeira ordem de serviço da gestão do prefeito de Mariana em exercício Juliano Duarte, junto ao secretário de Administração, Jozimar Cota. A ordem firmada prevê a construção de torres de telefonia móvel que serão implementadas em 10 localidades do município, iniciando pelos distritos de Águas Claras, Barro Branco e Barroca, respectivamente, e, assim que essas forem finalizadas, o município dará continuidade também na construção de torres para as comunidades de Campinas, Pedras, Paraíso, Goiabeiras, Vargem, Serra do Carmo e Mainart. O prefeito afirmou que esta é uma demanda prioritária de seu governo e que acompanhará de perto todo o andamento do trabalho. (Portal da Cidade- Mariana)

Fabriciano formaliza compra

A administração de Coronel Fabriciano informa que formalizou nesta quarta-feira, 13, a intenção de compra de 96 mil doses da vacina CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. As doses são suficientes para imunizar aproximadamente 43 mil pessoas, total estimado dos grupos mais vulneráveis à infecção e quadros graves da doença, já considerando a aplicação da 1º e 2º segunda dose, detalha o governo. (Diário do Aço- Ipatinga)

Bares não são os vilões

Aumento de casos de Covid-19 se deve a outros fatores, e não ao funcionamento de bares e restaurantes, conforme avalia o presidente do Sinhores (Sindicato dos Proprietários de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Uberaba), Fred Masson. “Não somos os vilões”, afirmou. Segundo ele, os estabelecimentos estão funcionando regularmente, ainda com medidas restritivas, desde agosto, e em dezembro não houve nenhuma flexibilização, ao contrário de outros segmentos, como o comércio, por exemplo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Polícia Civil realiza leilão de veículos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Arcos, região Centro-Oeste do estado, realizará, no próximo dia 30 de janeiro, leilão de veículos apreendidos. Serão disponibilizados cerca de 120 lotes, entre motocicletas e automóveis, classificados como conservados ou sucatas. Promovido por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), o evento é destinado a pessoas físicas e jurídicas, conforme preconiza o artigo de 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). (Jornal Correio Centro-Oeste- Arcos)