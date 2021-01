Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Prefeitura preparada para vacinas

A Prefeitura de Formiga, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O objetivo é preparar as salas de vacinas para o armazenamento dos imunizantes. De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, a instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas unidades já começou. Receberão os equipamentos todas as unidades que têm estrutura para isso, principalmente aquelas que funcionam em imóvel próprio. (Nova Imprensa- Formiga)

Tarumirim receberá R$ 508 mil

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou o repasse de R$ 508 mil para a cidade de Tarumirim, em Minas Gerais, após o município ter sido atingido por chuvas intensas. O montante será repassado por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e será utilizado para a reconstrução de uma ponte danificada pelo desastre natural. Para receber auxílio emergencial da Sedec, estados e municípios precisam obter o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, deferido pelo Governo Federal após a análise do decreto estadual. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Em Poços inadimplência cai

Um levantamento feito Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) da Associação Comercial Industrial e Agropecuária (Acia) de Poços mostrou queda 12% na inadimplência durante o período de pandemia em 2020, em relação a 2019. Este é um resultado surpreendente, mas explicável, segundo o assessor geral da Acia José Paulo de Oliveira. De acordo com Oliveira, o levantamento mostrou que em 2020 houve 6.736 registros negativos no SCPC, contra 9.931 em 2019. O número de nomes retirados da lista de inadimplentes foi de 4.236 em 2020 e 5.630 em 2019. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Ouro Preto anuncia fechamento

A Prefeitura de Ouro Preto determinou o fechamento dos comércios e atividades não essenciais desde ontem. A medida foi tomada devido ao aumento nos números de casos de covid-19 na cidade e a superlotação nos leitos hospitalares. Durante a coletiva, o Secretário Municipal de Saúde, Tuian Cerqueira, apresentou os dados atualizados da situação da pandemia em Ouro Preto e na região. Tais informações justificam a necessidade emergencial da implantação de medidas mais rígidas de prevenção e contenção do vírus. (O Liberal Net- Ouro Preto)

NM terá maior usina solar

O Norte de Minas contará com a maior usina de energia solar do mundo: um grupo de Belo Horizonte, anunciou a implantação da usina Berço das Gerais, no município de Matias Cardoso, com capacidade de 15 gigawats e investimentos de R$ 24,5 bilhões, se constituindo no maior investimento da história da região. O projeto foi lançado na última sexta-feira, 8, e o parque solar produzirá 5.700 MWp de energia limpa, suficiente para abastecer mais de 4 milhões de residências com consumo médio de 300 KWh/mês. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Viçosa registra inflação de 10,19%

A inflação no município de Viçosa voltou a subir no mês de dezembro, quando foi calculada em 1,61%. Foi o sétimo aumento consecutivo registrado pelo IPC – Viçosa (Índice de Preços ao Consumidor), que no mês de novembro havia calculado inflação de 0,38%. O levantamento produzido pela equipe do Departamento de Economia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), foi divulgado nesta segunda-feira, 4 de janeiro. Com os dados de dezembro, o boletim do IPC – Viçosa também calculou a inflação no acumulado do ano, que ficou em 10,19%. (Folha da Mata- Viçosa)

Lagoa da Prata implanta iluminação

A prefeitura de Lagoa da Prata assinou o Acordo de Cooperação com o Instituto de Planejamento de Gestão de Cidades-IPGC e iniciar os estudos de viabilidade, para se tornar uma Cidade Inteligente. Com este projeto o Município trocará 100% das luminárias de vapor de sódio e mercúrio por LED, trazendo uma economia de aproximadamente 50% no gasto com Iluminação Pública. Com esta economia, a Cidade investirá em Fibra óptica de alta qualidade, levando internet gratuita Wi-Fi para toda à população. (Portal Agora- Divinópolis)