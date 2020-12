Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Ministro visitará região

O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Sales estará nesta quinta-feira, 10, no Norte de Minas, acompanhado do vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant e da secretária estadual de Meio Ambiente, Marília Carvalho de Melo, para encerrar os lixões de Itacambira e Francisco Dumont onde também inaugura uma Usina de Triagem e Compostagem de resíduos, dentro do Projeto “Norte de Minas Sem Lixão”, criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (Codanorte). (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Rota do Cicloturismo é apresentada

O prefeito de Timóteo Douglas Willkys recebeu a visita de diretores do Circuito Turístico da Mata Atlântica de Minas para discutir projetos e ações para o setor de turismo. Participaram do encontro o presidente do Circuito Turístico da Mata Atlântica de Minas, Hélio Anício de Almeida; a gestora Iolanda Furbino e o diretor Everaldo Ciríaco; e o produtor Bruno Minafra. Também estavam presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Hiler Félix e o gerente Ernany Bittencourt. (Diário do Aço- Ipatinga)

Sistema de Bicicletas é lançado

A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão da Universidade Federal de Juiz de Fora (Proinfra/UFJF) lançou edital para administração do Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas. O chamamento público visa a propostas de convênio para implantação, operação e manutenção do serviço que disponibiliza 30 veículos no anel viário da UFJF. Os interessados têm até as 18h do próximo dia 22 para apresentar as propostas, que devem ser enviadas por e-mail. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Aterro já opera de forma regular

O Aterro Sanitário Municipal de Mariana, desde o ano de 2017, está em processo de regularização, formalizado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. No dia 30 de outubro, recebeu a Licença de Operação Corretiva (LOC), documento que torna legalmente regular a sua operação. Até outubro, o aterro operou com o respaldo de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com a SUPRAM Central Metropolitana e após conclusão e deferimento do processo de Licenciamento Ambiental que estava em análise, a LOC foi emitida pelo Estado. (Jornal O Liberal- Itabirito)

São Lourenço vice-campeã de gincana

São Lourenço conquistou a segunda colocação na Gincana do Saber Mirim Regional de 2020, realizada nesta quinta-feira, 3, de forma online. O município, por meio da Escola do Legislativo da Câmara, foi representado pelas estudantes Laura Nanes Penna, do 7º ano, e Sofia Pacheco Pinto Veloso, do 8º, ambas do Colégio Laser Solar dos Lagos. A competição, que nesta sexta edição foi promovida pela Câmara de Paraguaçu, é voltado a alunos do Ensino Fundamental II e testa os conhecimentos sobre a Constituição Federal. (O Popular Net- São Lourenço)

Saúde recebe R$ 110 mil por emenda

Andradas recebeu R$ 110 mil por meio de emenda parlamentar para serem utilizados na Saúde Básica. Recursos chegam ao município através de pedido do vereador Regis Basso Andrade. O vereador divulgou que o recurso foi destinado pelo Deputado Estadual Mauro Tramonte, em parceria com o prefeito Rodrigo Lopes e já se encontra disponível para utilização pela saúde municipal. “É importante informar a população que continuamos trabalhando para o bem de todos, sempre nos empenhando em buscar recursos que beneficiem principalmente a área da saúde”, destacou Basso. (Portal da Cidade- Andradas)

“Araguarinos” eleitos em outros estados

Nesta terça, 8, Araguari recebeu a visita do prefeito eleito em Rio Branco, Tião Bocalom (PP), e do governador do estado do Acre, Gladson Cameli (PP). O intuito da visita foi avaliar a possibilidade de levar uma “unidade” da empresa Trebeschi para o norte do país. Para isso, tanto o prefeito eleito quanto o governador visitaram as estufas e instalações da empresa araguarina, conhecendo um pouco mais da tecnologia utilizada em sua produção, oportunidade em que falaram com a imprensa local. (Gazeta do Triângulo- Araguari)